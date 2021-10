/Поглед.инфо/ Джо Байдън е постигнал поне един разтърсващ резултат - макар и вероятно не такъв, какъвто е имал предвид - социологическа анкета показва, че той е загубил най -много позиции в одобрението на избирателите сравнено с всеки нов президент на САЩ за повече от 75 години.

Тъй като само 42% от гласоподавателите одобряват работата на Байдън през октомври, средният му рейтинг през третото тримесечие на президентството му беше 44,7%, в сравнение с 56% през първите три месеца в Белия дом, показва ново проучване на Gallup.

Спадът в рейтинга му с 11,3 процентни пункта от периода на медения месец до деветмесечния период е най-големият спад, откакто неговият колега демократ Хари Труман се опитваше да заеме мястото на починалия си предшественик Франклин Рузвелт през 1945 г.

Никой друг президент оттогава не се доближава до историческия срив на Байдън в очите на избирателите. Бившият шеф на Байдън, тогавашният президент Барак Обама, претърпя спад от 10,1 процентни пункта до третото тримесечие на първия си мандат, но дори и тогава почти 53% от анкетираните от Галъп все още са одобрявали представянето му.

За сравнение, при бившите президенти Доналд Тръмп и Бил Клинтън рейтингите им спаднаха съответно с 4.4 и 6.8 пункта. За разлика от тях, Джордж Х.У. Буш и Джордж У. Буш излязоха силни през първите си девет месеца на работа, като отбелязаха печалби от одобрение съответно с 12 и 13,1 точки.

Дори Джими Картър, чийто един мандат беше толкова непопулярен, че републиканецът Роналд Рейгън спечели 91% от електоралните гласове на изборите през 1980 г., видя как рейтингът му на одобрение е паднал само с 8,9 точки от първото тримесечие до третото тримесечие на неговото президентство.

Рейтингът на одобрението на Байдън започна да се понижава през юли и продължи да се понижава през цялото лято на фона на хаотичното и смъртоносно изтегляне на САЩ от Афганистан, граничната криза и нарастващите инфекции с Covid-19. Само от юни рейтингът му на одобрение в допитванията на Gallup се е понижил от 56% на 42%.

Подобно на Тръмп, Байдън е един от най-поляризиращите президенти в историята на САЩ. Докато 92% от респондентите демократи казаха на Галъп, че одобряват работата на Байдън, само 4% от републиканците са съгласни.

Разликата от 88 пункта е една от най-големите за повече от осем десетилетия на социологически проучвания на Галъп, надмината само от разделението от 92 точки при одобрението на Тръмп точно преди изборите през 2020 г.

Гласоподавателите в средата, т.нар. "независими", също са раздразнени от Байдън. Само 34% одобряват представянето на президента в последното проучване на Галъп, което е спад от 27 пункта от февруари и 21 пункта от юни.

Много наблюдатели в социалните медии бяха изумени, че общият рейтинг на одобрение на Байдън все още може да бъде над 40% или че 92% от демократите биха могли да бъдат доволни от представянето му.

Critical Thinker

How on God’s green earth is his approval rating still that high with the Democrats? just goes to show we are extremely divided nation with two completely different ideologies.

12:13 AM · Oct 24, 2021·Twitter for iPhone

Steve Austin

How news-aware and socially adjusted is your average Democrat? Self-proclaimed Dems polled by Gallup still approve of what Biden (Obama's Biden Team) is doing by 92-6. Talk about clinical dysphoria!

10:58 PM · Oct 23, 2021

Всъщност други проучвания показват, че рейтингите му на одобрение са по-ниски. Публикувано миналата седмица проучване на колежа Гринуел поставя одобрението на избирателите за президента на 37%, докато университетът Куинипиак по -рано този месец заяви, че 38% от избирателите одобряват представянето на Байдън.

Джей Ан Селзър, президент на Selzer & Co., която проведе проучването на Гринуел, каза, че независимите избиратели са предпочели Байдън с разлика от 54%-41% на изборите през 2020 г.

Ако гласуването се проведе отново днес, Тръмп щеше да спечели вота на независимите с разлика от 45%-28%.

„Това е огромна промяна в демографията, която помогна за пътя на Байдън до победата“, казва Зелцер.

Проучването на Гринуел също показа, че 52% от американците смятат, че демократичната система на управление на САЩ е под „голяма заплаха“.

Отново избирателите бяха поляризирани, като 71% от републиканците и само 35% от демократите заявиха, че демокрацията е изправена пред голяма заплаха.

Докато професор от Гринел, Даниел Лусие, се опита да отхвърли опасенията като продукт на републиканците, възприемащи криза поради „неоснователни“ твърдения за измама при изборите, над 40% от независимите избиратели се съгласиха, че заплахата е сериозна.

Всъщност повече от 80% от независимите заявиха, че американската демокрация е под голяма или малка заплаха, срещу по-малко от 20%, които казаха, че не виждат причина за безпокойство.

Превод: СМ

