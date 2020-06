/Поглед.инфо/ В Лос Анджелис полицията започна да стреля по невъоръжената тълпа. В Луисвил полицията стреля по по журналисти от CNN. На няколко места (включително Ню Йорк) полицията организира врязване на автомобили в тълпата. Протестиращите също бяха тъпкани от коне.

Нека се опитаме да направим картина на случващото се в САЩ.



В неделя, 31 май 2020 г., Националната гвардия беше въведена в такива градове и щати: Минесота, Джорджия, Охайо, Колорадо, Денвър, Юта, Кентъки, Луисвил, Окръг Колумбия.

Командните часове са наложени в Калифорния, Нашвил, Атланта, Филаделфия, Лос Анджелис, Денвър, Охайо, Милуоки, Сиатъл, Питсбърг, Луисвил, Фъргюсън (последният изгаря полицейски участък), Орегон и Южна Каролина. Като цяло, бяха въведени комендантски часове в 25 града в 17 щата (все още нямаме пълен списък).

Протестите ескалираха до сблъсъци в Ню Йорк, Колумбия, Чикаго, Атланта, Питсбърг, Лос Анджелис и т.н.

Много ранени сред полицията и сред протестиращите. Има жертви сред журналистите.

В Ню Йорк протестиращите унищожиха превозни средства на Тайните служби в близост до Белия дом.

Сенаторът Камала Харис, който е наречен един от основните кандидати за поста вицепремиер в случай на победа на Байдънн, се присъедини към протестиращите в Ню Йорк. Депутати от опозицията, прикриващи „едно дете“ - това е и един от добре познатите наръчници за Майдан.

Пуснаха се слухове за използването на въоръжени деца на Тръмп за потушаване на протестите с хештега на «Hitler Youth». Някои местни политици подхванаха и помогнаха за разпространението на тези слухове.

Над 80% от затворниците в Минеаполис през последните два дни са местни. Преди това служители казаха, че повечето протестиращи са били придошли от други места (лъжеха, както очаквах).

Протестиращите блокираха Interstate 5 и 25.

Пътищата, водещи към Минеаполис - Интерстати 35, 394 и 94, както и магистрала 55, са блокирани от Националната гвардия.

Като цяло в Минесота бяха мобилизирани над 2500 полицаи и почти 11 000 национална гвардия. Националната гвардия не е мобилизирана в този мащаб след Втората световна война.

Ще цитирам официалния пост : The situation on the ground in Minneapolis & St. Paul has shifted & the response tonight will be different as a result. The coordinated @MNNationalGuard, @MnDPS_MSP, & law enforcement presence will triple in size to address a sophisticated network of urban warfare.

Ситуацията в Минеаполис и Свети Павел се е променила и в резултат отговорът днес ще бъде различен. Координираните действия на Националната гвардия, полицията и военната полиция ще утроят размера на силите, които трябва да се справят със сложната мрежа на градската война.

Да, «urban warfare» е градска война . Интересна реторика, нали?

Вицепрезидентът Байдън предупреди Янукович за недопустимостта на полицейското насилие в демократичното общество. Дори не знам откъде идва тази фраза.

В Лос Анджелис полицията започна да стреля, за да убие невъоръжена тълпа.

В Луисвил полицията стреля по журналисти от CNN .

На няколко места (включително Ню Йорк) полицията организира врязване на автомобили в тълпата. Протестиращите също бяха тъпкани от коне.

Един известен американски журналист заяви, че „Полицията в Съединените щати е съставена от хора, които обичат насилието. Половината от тях са на стероиди и стимуланти. "

Към днешна дата американската полиция е задържала над 1400 души в страната.

Полицейски загуби:

- един убит и един в критично състояние в Окланд, Калифорния;

- един е намушкан в гърлото в Джаксънвил, Флорида (намира се в болницата);

- Десетки получиха щети от камъни и тухли.

В Далас и Аризона (а вероятно и другаде) се появиха незаконни въоръжени групировки, които твърдят, че „ще защитят частната собственост“.

Монополът върху насилието от страна на американската държава се губи.

Полетът е нормален.

P . Индексът S . 27-годишната Саманта в Ню Йорк вчера хвърли коктейл Молотов в полицейска кола. Коктейлът не се запали, момичето беше арестувано. Обвинена е в опит за убийство на четири ченгета, това е доживотна присъда.

Ето какво се случва: всички участници в Евромайдана са участници във въоръжен държавен преврат и престъпници?

Превод: Поглед.инфо

