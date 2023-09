/Поглед.инфо/ Престъпността в Съединените щати е маркер за икономическото неблагополучие, нарастващо отдолу

Инфлацията, ипотечните лихви над 7% и лихвите по кредитните карти над 20% са довели до доста по-бедно население на САЩ през 2023 г., съгласно данните от скорошно проучване на фирмата за финансови услуги LendingClub .

„През юли 2023 г. 61% от потребителите в САЩ, с 2 процентни пункта повече от юли 2022 г., живеят от заплата до заплата. Като цяло, повече потребители от всички групи с доходи съобщиха, че живеят от заплата до заплата през юли 2023 г., отколкото миналата година“, разказа Алия Дудум, паричен експерт в LendingClub , пред FOX Business .

Особено тежко е положението на работниците с ниски доходи. Същото проучване показа, че в момента около 80% от тези, които печелят под 50 хиляди долара годишно, живеят в режим на затягане на коланите.

Сега 78% от потребителите, които печелят по-малко от $50 000 на година, и 65% от тези, които печелят между $50 000 и $100 000, са живели от заплата до заплата през юли, което и в двата случая е по-високо от данните от преди година, установи LendingClu . От тези, които печелят $100 000 или повече, само 44% съобщават, че живеят без възможност да спестяват пари.

„Американските домакинства, изпитващи финансови затруднения, все повече се обръщат към заеми, за да свържат двата края, и това тласна нивата на дълга до безпрецедентни висоти“, пише известният икономист Майк Снайдер.

Общият дълг на домакинствата нарасна до нов връх през второто тримесечие на 2023 г., достигайки 17,06 трилиона долара, като дългът по кредитните карти на Reserve Bank of New York надхвърля 1 трилион долара. Тъй като лихвените проценти остават високи, разходите за изплащане на жилища и автомобили продължават да растат и изплащането на студентски заеми се възобновява, размерът на дълга може да нарасне, според икономисти, анкетирани от The Daily Caller News Foundation .

„Размерът на неизплатения дълг и по-специално превишаването на границата от 1 трилион долара е значителен и тревожен“, каза Питър Ърл, анализатор в Американския институт за икономически изследвания.

Capital One, една от най-големите компании за лично кредитиране в страната, изразява своята загриженост поради ръста на просрочията по кредитните карти от април.

Степента на просрочие също се покачва в Discover и Bread Financial . Темпът на нарастване на просрочията по заеми е особено висок сред американците на възраст от 18 до 29 години.

„Днес нивото на личните спестявания е 4,6%, което е доста под средното ниво от 7,3% преди пандемията. Нивата на лични спестявания са под средните стойности преди пандемията и след зимата на 2021 г., когато инфлацията започна да расте. Тъй като домакинствата са похарчили до голяма степен спестяванията си, някои са отишли по дяволите, взимайки заеми от кредитните карти, за да свързват двата края“, - пише NewYork Post.

„Нарастването на просрочията и невръщанията е симптоматично за трудните решения, които тези домакинства трябва да вземат в момента – дали да плащат сметки по кредитни карти, да плащат наем или да купуват хранителни стоки“, каза Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics, пред The Washington Post .

„Хората не харесват фалирането или просрочването на кредитните си карти, защото това ги кара да се чувстват нервни и нещастни“, каза Нийл Сондърс, управляващ директор по търговията на дребно в аналитичната изследователската фирма GlobalData .

Изправени пред избора да изплащат заемите или да си купят храна, отчаяните американци просто започнаха да крадат. И не само храна.

Както съобщи The Wahington Post, веригата супермаркети Giant Food обяви, че кражбите от магазини са толкова широко разпространени, че вече ще крият маркови артикули от марки като Tide и Colgate от купувачите във Вашингтон. Конкретни категории стоки не са посочени, но можем да предположим, че това са паста за зъби и прах за пране.

Самата мрежа обяснява такава необикновена стъпка като единствения шанс да се избегне затварянето, тъй като кражбите са станали „безпрецедентни по своя обем“.

Ръст на кражбите отчитат и други търговски вериги.

„Въпрос на време е да видим въоръжена охрана в хранителните магазини и на камионите за превоз на храна в цяла Америка. Отчаяните хора правят отчаяни неща и точно сега виждаме да се случват някои абсолютно безумни неща“, пише Майк Снайдер, имайки предвид „изключително шокиращия инцидент, който се случи посред бял ден в магазин Home Depot в Калифорния, където седем маскирани мъже нахлуха в магазин, пред очите на шокирани продавачи и купувачи, те натовариха две колички със скъпи стоки на стойност пет хиляди долара и спокойно си тръгнаха.

Веригите за търговия на дребно в Калифорния са изправени пред необуздани кражби, подхранвани от „демократични политики, които позволяват на престъпниците многократно да извършват престъпления без страх от последствия“, - пише Daily Mail.

Неконтролираните грабежи в Сан Франциско доведоха до затварянето на най-малко 96 магазина в центъра на града. Множество големи вериги, включително Whole Foods, Brooks Brothers и Office Depot, просто затвориха магазини. Търговецът на луксозни стоки Nordstrom съкрати близо 400 работни места, като затвори всички свои магазини в Сан Франциско на фона на нарастващата престъпност и икономическия спад в града. Семеен магазин за домашни потреби в Сан Франциско загуби зашеметяващите 700 000 долара за една година поради "организирани кражби от магазина".

Други магазини, като Target, са принудени да заключват всичките си стоки зад стъкло, за да възпрат крадците, които извършват кражба на всеки 10 минути. Много продукти, включително шампоани, дезодоранти, четки за зъби и храна, сега се съхраняват зад стъклени или плексигласови бариери.

Равнището на тежките престъпления се покачва и в Съединените щати, пише The Washington Times . Изданието отбелязва, че икономически фактори като инфлацията влошават престъпната ситуация. Поради липса на кадри полицията не си върши пълноценно работата. Обръща се внимание само на тежките престъпления, а по-леките случаи на нарушение на закона често се игнорират.

По думите на The Washington Times, броят на грабежите, нападенията и изнасилванията се е увеличил в Съединените щати. Ръст на престъпността се отбелязва в Чикаго - с 41%, в Ню Йорк - с 23%, в Лос Анджелис - с 8%. САЩ се връщат в престъпните 90-те години на миналия век, отбелязва изданието.

От януари до юни 2023 г. кражбите на автомобили са се увеличили с 33,5% спрямо първото полугодие на 2022 г. През първата половина на 2023 г. случаите на домашно насилие са се увеличили с 0,3% в 11 града спрямо първата половина на 2022 г. Имаше 24% повече убийства през първата половина на 2023 г., отколкото през първата половина на 2019 г., преди да бъдат въведени карантинните мерки и локдауните.

Жителите на градовете Оукланд и Аламеда в Калифорния се сблъскаха не само с тревожно нарастване на престъпността, включително кражби и грабежи, но и с възобновяване на морското пиратство. С моторни лодки и джетове пиратите се доближават до лодки и яхти в пристанището през нощта и ги ограбват. Крадат се ценни съоръжения и мотори за лодки, а понякога и самите лодки.

Собственици на лодки и яхти, които говориха пред San Francisco Chronicle за шокиращото нарастване на подобно пиратство, наричайки го завръщането на „Дивия запад“.

„Почти сякаш сте на кораб и има пирати и няма правителство, което да ни защити“, каза Стив Макфесел.

„Всички знаем, че полицията няма да е от полза“, каза собственикът на лодка Джонатан Делонг.

„Местните жители и полицията свързват обирите на лодки и яхти с увеличаването на броя на наркозависимите и бездомните. Оукланд и Сан Франциско се превърнаха в огнища на бездомните, обетованата земя на наркотика фентанил . „Наркотуристите идват тук за безопасен и лесен достъп до любимите си наркотици, както и за възможността да крадат, за да поддържат своите навици, защото тук просто няма върховенство на закона.“

Подготвени ли са американците за това, което предстои, пита Майк Снайдер, предупреждавайки, че страната върви към хаос и насилие в стил „Лудия Макс“.

Всъщност пост-апокалиптичният кошмар в Америка вече се разгръща и процесът е в разгара си.

Превод: ЕС

