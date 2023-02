/Поглед.инфо/ У чудовището се появяват допълнителни пипалца

В САЩ се създава нова, 19-та разузнавателна служба в допълнение към вече съществуващите 18. Уж за противодействие на Китай.

„Откриването какво точно прави Китай е един от най-важните приоритети на разузнавателната общност“, пише сътрудникът на Politico Джонатан Паникоф, директор на Инициативата на Скоукрофт по безопасност на Близкия Изток в Атлантическия съвет (Scowcroft Middle East Security Initiative at the Atlantic Council) и бивш офицер от американското разузнаване .

Както той посочва, „САЩ не могат да отговорят адекватно на своите все по-зависими от технологиите опасения за националната сигурност с Китай без помощта на потенциално неочакван партньор: Министерството на търговията... Днес Министерството на търговията внезапно се оказа в челните редици на решаването на жизненоважни национални и икономически въпроси проблеми със сигурността на Съединените щати, най-ясно демонстрирани от водещата им роля в осигуряването на критичен достъп до полупроводници, закона за чиповете и последните разпоредби, обнародвани от департамента за защита срещу Китай.

Миналата година президентът Байдън подписа нова стратегия за национална сигурност на САЩ, в която се казва, че САЩ трябва „да се конкурират динамично и интензивно с Китай“. Авторът на статията в Politico подчертава, че „една специализирана местна разузнавателна агенция може по-добре да идентифицира възникващи заплахи и предизвикателства от Китай, които трябва да бъдат адресирани, включително потенциален шпионски софтуер и други „табове“, вградени в чужди технологии“.

И Вашингтон е активен. През ноември САЩ наложиха забрана за доставка на ново оборудване за Huawei, ZTE и още три китайски компании. През януари Конгресът предложи ограничаване на достъпа до американските банки на водещи китайски 5G компании, като ги постави в „специален списък“ на Министерството на финансите.

А директорът на ФБР Крис Рей каза още през 2018 г.: „Китай, по отношение на контраразузнаването, представлява най-широкият и най-проникващият, както и най-заплашителният проблем, пред който сме изправени като страна.“

Обикновено, говорейки за американските разузнавателни агенции, се имат предвид ЦРУ, понякога ФБР. В Съединените щати обаче има много правителствени агенции, които се занимават с разузнавателна дейност. Това са National Security Agency/Central Security Service – Агенция за национална сигурност / Централна служба за сигурност - АНС; Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency – Агенция за разузнаване , наблюдение и разузнаване на ВВС - Агенция за разузнаване на ВВС; National Geospatial-Intelligence Agency - Национална геопространствена - разузнавателна агенция; U .С. Drug Enforcement Administration – служба, която контролира пазара на наркотици и борбата с наркотиците; National Reconnaissance Office - Служба за национално разузнаване и разузнаване; U. С. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence - Служба за разузнаване и контраразузнаване на Министерството на енергетиката на САЩ; Агенция за отбранително разузнаване - дирекция "Разузнаване" на Министерството на отбраната; U. С. Navy Office of Naval Intelligence – Военноморско разузнаване; Department of Homeland Security - Министерство на вътрешната сигурност; Office of the Director of National Intelligence - Служба на директора на националното разузнаване ; U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis -Служба за разузнаване и анализ на Министерството на финансите; Department of State Bureau of Intelligence and Research - Държавно бюро за разузнаване и изследвания; Department of State Bureau of Intelligence and Research - Армейско разузнаване и сигурност; U.S. Coast Guard Intelligence - Разузнаване на бреговата охрана.

Във всички тези спецслужби, според публикациите в медиите, работят общо около милион души, като техните бюджети и дейности са засекретени. Известно е, че само в рамките на Националната разузнавателна програма (NIP) през 2022 г. са отпуснати 65,7 милиарда долара, без да се броят разходите по много други позиции. В същото време сферата на дейност на специалните служби продължава да се разширява.

Както The Washington Post писа , Америка е създала особено тайно разузнавателно чудовище, „толкова тайно, че никой не знае колко пари са изразходвани за него, колко хора работят в него и колко програми се изпълняват“.

От 2001 г. насам само във Вашингтон и неговите предградия са издигнати повече от тридесет комплекса от сгради за специалните служби. Като площ това са 5 Пентагона или 22 Конгреса на САЩ. Например, Службата на директора на националното разузнаване наема най-малко 1700 федерални служители и 1200 частни изпълнители. В централното управление на военното разузнаване работят около 16 хиляди служители. NSA, където някога е служил Едуард Сноудън, обработва над 1,7 милиарда имейла и телефонни обаждания от цял свят всеки ден.

Хората, работещи в тези служби, по мнението на The Washington Post , изучават „всичко подред“, като откъси от случайни разговори, телефонни разговори, културни срещи, спорове в ресторанти, странни диалози между случайни минувачи и дори боклука на улиците. Социалните мрежи са под специален контрол на американските разузнавателни служби.

Чудовището отглежда нови пипала. „Новата агенция “, пише Politico , „ ...ще осигури развитието на търговски ориентиран анализ, придържайки се към стандартите на разузнавателната общност... Новата разузнавателна агенция в Министерството на търговията няма да премахне предизвикателствата пред националната сигурност поставени на Съединените щати от Китай, но ще помогне на политиците да ги смекчат и преодолеят."

Превод: ЕС

