/Поглед.инфо/ В чии интереси и как джаджите шпионират своите потребители?

В предаването на Дмитрий Киселев "Вести недели" по телевизионния канал "Русия-1" имаше история за резонансен скандал около "източването" в интернет на секретни документи на Пентагона, извършено от 22-годишен американец, военния пилот Джак Тейшейра. Той публикува повече от хиляда страници на сървъра на играта Discord, но истинският шокиращ ефект предизвикаха документите за глобалната програма за електронен шпионаж на NSA на САЩ, която слушаше разговорите на политици, официални лица, високопоставени военни по целия свят, включително и съюзниците на САЩ.

Популярният руски телевизионен водещ уместно и, както се казва, по случая припомни, че американските разузнавателни служби са подслушвали чрез смартфони, таблети, смарт телевизори и други устройства в интернет.

Наскоро руската ФСБ излезе с официално изявление, че Apple работи в тясно сътрудничество с NSA на САЩ. В нейните смартфони са идентифицирани аномалии, които са специфични за iPhone и са причинени от "работата на неизвестен досега зловреден софтуер". По оценка на ФСБ, поне няколко хиляди устройства са заразени.

Това "показва тясното сътрудничество на американската компания Apple с националната разузнавателна общност, по-специално NSA на САЩ, и потвърждава, че декларираната политика за поверителност на потребителите на устройства на Apple не е вярна", се казва в доклада .

„Установено е, че са заразени няколко хиляди телефонни апарата от тази марка. В същото време, в допълнение към местните абонати, фактите на заразяване на чуждестранни номера и абонати, използващи SIM карти, регистрирани в дипломатически мисии и посолства в Русия, включително страните от блока на НАТО и постсъветското пространство, както и Израел, ДАБ и КНР, бяха разкрити .

Независими журналисти знаеха за "интереса" на ЦРУ и НСА към Apple много преди разкритията на Тейшейра. Така порталът The Intercept, основан от известния Глен Грийнуолд, публикува разследване през 2015 г. , наречено „Кампанията на ЦРУ за кражба на тайните на Apple“ („The CIA Campaign to Steal Apple’s Secrets“), в което се казва, че хакерите на ЦРУ „от много години полагат непрекъснати усилия за хакване на сигурността на iPhone и iPad на Apple."

Строго секретни документи от конференцията в Джамборей, на която анализатори от ЦРУ обсъждаха „стратегии за използване на дупки в сигурността на потребителската и търговската електроника“, бяха предоставени на The Intercept от Едуард Сноудън. Конференцията, която включваше и служители на NSA, беше спонсорирана от Центъра за информационни операции на ЦРУ.

„Чрез изследване както на „физически“, така и на „неинвазивни“ методи, спонсорираното от правителството на САЩ проучване имаше за цел да намери начини за декриптиране и евентуално проникване в шифрования фърмуер на Apple. Това може да позволи на шпионите да инжектират зловреден код в устройства на Apple и да търсят потенциални уязвимости на iPhone и iPad, които са маскирани чрез криптиране.

По време на конференцията Jamboree те обявиха създаването на модифицирана версия на софтуера на Apple, наречена Xcode, която "може да въведе вратички във всички приложения или програми, създадени с този инструмент ." Xcode, разпространяван от Apple на стотици хиляди разработчици на софтуер, се използва за създаване на приложения, които се продават чрез Apple App Store.

Хакерите от ЦРУ също така твърдят, че модифицирана версия на Xcode може да позволи на шпионите да крадат пароли и да прихващат съобщения на заразени устройства и че модифициран Xcode може да „принуди всички приложения на iOS да изпращат вградени данни към слушащия пост“.

Хакерите от ЦРУ също се похвалиха на колегите си, че са "модифицирали" актуализатора на лаптопи, за да инсталират "keylogger".

Keyloggers са зловреден софтуер, който се изтегля на устройството чрез някакъв вид "входна точка". Тази входна точка може да бъде заразени програми, имейли, файлове или облачни програми. Keylogger е инсталиран на устройството на жертвата, където регистрира всяко натискане на клавиш, за да открие идентификационни данни за вход и друга чувствителна информация.

Други презентации на конференцията на ЦРУ се фокусираха върху продуктите на конкурентите на Apple, включително системата за криптиране BitLocker на Microsoft, която се използва широко в премиум лаптопи и настолни компютри с Windows.

„Остава неясно как разузнавателните агенции ще принудят разработчиците на Apple да използват отровена версия на Xcode [и други заразени програми]“? - задават въпроса направо авторите на публикацията в The Intercept.

Отговор на този въпрос даде Джак Тейшейра, който публикува документи, показващи тясното сътрудничество на Apple с американските разузнавателни агенции. Изначално ЦРУ беше сигурно, че ръководството ще сътрудничи на специалните служби. Apple и други технологични гиганти оказаха публично съпротива срещу разузнавателните агенции, ала само за показ.

Както писахме , не само iPhone на Apple шпионират потребителите , но и целият софтуер на другия американски IT гигант, Microsoft, - съвсем без изключение.

Операционната система (ОС) Windows 10 прихваща целия текст, въведен на клавиатурата, събира го в пакети и го изпраща на сървърите на Microsoft веднъж на всеки 30 минути. Данните за местоположението и данните от близките Wi-Fi мрежи се събират и изпращат веднъж на всеки половин час. Това ви позволява да проследявате движенията на потребителя с точност до няколко метра.

Микрофонът в Windows 10 е винаги включен. Дори след деактивиране на гласовия асистент Cortana, микрофонът продължава да записва и запазва всичко, което потребителят казва на твърдия диск, след което изпраща записа на сървъра на Microsoft.

Телеметрията на Windows 10 предава буквално всичко на Microsoft: състоянието на компютъра и потребителската активност, кои програми са инсталирани, кои програми се изпълняват в момента и много повече, включително от фрагменти от RAM, до поверителни данни и пароли.

През 2017 г. Microsoft призна , че данните се събират без знанието на потребителя и че DiagTrack, ключова диагностична услуга, не може да бъде деактивирана.

Windows 11, най-новата операционна система на Microsoft, започва да събира телеметрия веднага щом бъде изтеглена на компютъра на потребителя.

Ако някой реши да се скрие от всевиждащото око на Microsoft с някоя от предишните версии на Windows, тогава нищо няма да работи. Наскоро пуснатите актуализации за Windows 7 и 8 съдържат модули, които са идентични с тези, които шпионират потребителите в Windows 10.

Шпионират потребителите и "умните телевизори" (Smart TV), които са свързани с интернет и поддържат различни приложения, от Amazon Prime Video до YouTube. Много смарт телевизори поддържат гласово търсене, гласово управление и имат вградени уеб камери за видео чат и игри.

Публикация на Wikileaks от 2017 г. описва как ЦРУ и британското контраразузнаване MI5 създават приложението за звукозапис Weeping Angel, за да шпионират собствениците на смарт телевизори.

Не изостават в шпионирането на потребителите и американските социални мрежи. Забранената в Русия мрежа Facebook* е тясно свързана с ЦРУ и дори дължи раждането си на американското разузнаване. Един от основните инвеститори на Facebook беше Accel Partners, който имаше връзки с рисковия фонд на ЦРУ In-Q-Tel.

За първи път сътрудничеството на Facebook с американските разузнавателни служби стана известно след разкритията на Едуард Сноудън, който публикува документи, показващи, че Facebook*, заедно с Microsoft, Google, Yahoo!, YouTube, Skype и Apple, предоставят на ЦРУ и NSA пълен достъп до техните сървъри с потребителски данни.

Документите, публикувани от Джак Тейшейра, поставиха точката над „i“ по отношение на американските ИТ джаджи. Всички те са създадени не за щастието на човечеството, а за да го шпионират.

Читателю! Изхвърлихте ли вече своя iPhone?

Превод: ЕС

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели