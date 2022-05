/Поглед.инфо/ Бегълците са водени от едно общо нещо: дълбоко вкоренен страх от бъдещето на американското общество.

През последната година броят на американските граждани, които купуват чуждестранни паспорти, е скочил с 300 процента. Те са предимно богати американци, кандидатстващи за гражданство или пребиваване в чужди държави. Американски милиардери, предприемачи и известни личности бързат да създадат "План Б" за себе си и семействата си, съгласно нов доклад на Yahoo News .

Повечето бегълци от либералния рай се страхуват от нарастващата политическа нестабилност, осъзнавайки, че в случай на поредни улични бунтове и срив на социалната сфера, те ще станат първата мишена на бунтовната улица.

Повече от дузина държави предлагат "златни паспорти" и визи, които позволяват на богатите чужденци да получат гражданство или пребиваване в замяна на инвестиции в страната. Според Forbes най-скъпите програми варират от 1,1 милиона долара в Малта до 9,5 милиона долара в Австрия.

Паспортът на гражданин на Съединените щати отдавна е „в упадък, падайки от първо място на седмо през последните пет години в последния индекс на паспортите на Henley /Хенли/, класация на най-влиятелните паспорти в света “, пише Forbes . А „пандемията“, нарастването на социалното напрежение в САЩ и световната икономическа криза „доведоха до още по-впечатляващ изход от благодатта“ .

Анализаторите от Henley отбелязват , че сега индустрията за продажба на второ или трето гражданство се ръководи от „четири C“: „COVID-19, изменение на климата, криптовалута и конфликт (социален)“ .

Емиграцията от САЩ рязко нарасна през 2020 г., когато вълната от локдауни удари страната; тогава емиграцията нараства с 237%. Желаещите да избягат от страната са много повече, но миграционните служби, които не са очаквали толкова мощен наплив от емигранти, не можаха да се справят с регистрацията.

Емиграцията от Съединените щати е скъпо удоволствие: през последните три години цената на отказ от американско гражданство се е увеличила почти четири пъти. Отказът от американско гражданство сега струва 2350 долара. Затова мнозина бягат от щатите, без да се отказват от гражданство – те са повече от девет милиона; през последните десет години броят на тези бегълци се е удвоил.

Сега в САЩ бързо наближава нов изборен цикъл, изпълнен с изостряне на вълненията на фона на икономическата криза. В навечерието на предишните президентски избори богатите американци емигрираха масово в Латинска Америка, „избягвайки „пандемията“, социалните вълнения и нарастването на насилствените престъпления“. „Американците се стичат в Карибите, за да избягат от социално-икономическата криза в САЩ “ , казва Мохамед Асария, собственик на шест хотела в Гренада.

През двата дни след изборите през 2016 г. броят на американците, които посещават уебсайта на министерството, за да научат за процеса на придобиване на новозеландско гражданство, се е увеличил 14 пъти в сравнение със същите дни предходния месец, според Министерството на вътрешните работи на САЩ.

Много богати американци бягат и в Европа, а Португалия се превърна в най-привлекателна за тях. Петгодишното разрешение за пребиваване в Португалия, което позволява безвизово влизане в 26 страни от Европейския съюз, е най-търсената програма. Езедин Сюлейман, управляващ партньор в Latitude Residency & Citizenship , казва, че „супер богатите американци искат да пуснат корени в Европа за своите деца и внуци. Много от тях са разочаровани от случващото се и не виждат възможностите, които някога са виждали в САЩ.”

Сега американските милиардери се местят предимно в Нова Зеландия, закупувайки земя там. Милиардерите от Силиконовата долина се подготвят за спасяване от глобалния апокалипсис в Нова Зеландия , пише The Guardian . И така, Питър Тийл, милиардер капиталист, един от основателите на PayPal и един от първите инвеститори на терористичната организация Facebook , забранена в Русия, получи новозеландско гражданство и купи там огромен парцел „с размерите на Долен Манхатън, намирайки за себе си бастион, където би могъл да се оттегли в случай на пълен срив на цивилизацията" (откровен цивилизационен колапс) в Съединените щати.

Един от най-влиятелните предприемачи в Силиконовата долина, Сам Алтман, каза пред списание New Yorker , че има споразумение с Тийл, според което в случай на някаква катастрофа - проникване на синтетичен вирус, разбунтувал се изкуствен интелект, война за ресурси между ядрени държави и така нататък – двамата се качват на частен самолет и летят до имението на Тил в Нова Зеландия.

„Техният план е да изчакат [в Нова Зеландия] срива на цивилизацията, преди да се появят отново [в САЩ], за да финансират, да речем, пазар на храни на базата на насекоми за оцелялото население “, пише The Guardian . Основателят на мрежата LinkedIn , забранена в Русия, милиардерът Рийд Хофман, бивш колега на Тийл в PayPal , също говори за Нова Зеландия като за „любимо катастрофично убежище “ .

Сред супербогатите американци, които карат ски в Нова Зеландия, са и главният изпълнителен директор на Reddit Стив Хъфман, бившият главен изпълнителен директор на Reddit Ишан Вонг и бившият главен изпълнителен директор на Yahoo Марвин Ляо.

Един вид катехизис на свръхбогатите американски „оцелелисти“ беше открито фашисткият ( както го дефинира публицистът Скот Бидструп) манифест , разпространен от Питър Тийл - книгата The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive during the Collaps of the Welfare State (Суверенният човек: как да оцелеем и просперираме по време на краха на държавата на всеобщото благосъстояние); авторът му е лорд Уилям Рийс-Мог, бивш редактор на The Times of London и вицепрезидент на BBC .

Книгата дава насоки как да се спаси „когнитивният елит“ на англосаксонците след краха на цивилизацията. Мястото на събиране на "когнитивните елити" е Нова Зеландия, като идеално място за изграждане на бункер, където ще се събират избягалите от САЩ милиардери.

Реаз Джафри, главен изпълнителен директор на Dasein Advisors , каза пред Forbes , че е получил повече молби за гражданство от американци през последните три години, отколкото през предходните 20 години взети заедно. Джафри казва, че неговите американски клиенти имат едно общо нещо: вкоренен страх от бъдещето на американското общество.

Превод: ЕС









