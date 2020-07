/Поглед.инфо/ New York Times е заинтересувана не от откриването на истината и не от обективното съобщаване на новини, а от апелирането към агресивната тълпа от потребители на Twitter, заяви бившият редактор на секцията с мнения Бари Уайс. Според нея курсът на вестника се определя от шепа „крайно леви идеолози“, които решават кое е новина и кое не, и затварят устата на хората, които не са съгласни.

Редакторът на раздела за мнения на New York Times Бари Уайс разкритикува вестника днес за тормоз и затваряне на устата. Тя написа опустошително писмо, в което обяви оставката си от работа и каза, че Times сега се управлява от крайни леви идеолози, които съсипват вестника, тормозят и потискат центристите и тези, които имат собствено мнение. По думите й, Таймс сега има „манталитет на тълпата в Twitter“.

Да поговорим за това с коментатора на Fox Джейсън Чафец. Радвам се да те видя отново! Тя твърди, че заради центристките си възгледи е била наричана „нацистка“ и „расистка“. Какво ще кажете за това?

ДЖЕЙСЪН ЧАФЕЦ, коментатор на Fox News: Трудно е да си представим по-изразително писмо. Ако искате да знаете как да преминете в лъчите на славата, прочетете това писмо. Защото тя, знаейки от първа ръка какво се случва в The New York Times, излиза с най-безмилостните разкрития: там не са се занимавали с колективно търсене на истината, а с изпълнението на дневния ред на някои членове на колектива.

Това вече не е истински вестник. „Старата сива дама“, както го наричат, вече не е издание за новини. Това е много хвален бюлетин за левите радикали. Ето до какво стигнаха.

Тя е отишла там през 2016 г., за да си изясни и разкрие причините за ужасната популярност на Тръмп. Но натискът е бил толкова голям, че тя е трябвало да си тръгне.

Знаете ли, Уайс казва, че тя е отишла в този вестник през 2017 г., след като Times призна, че е пропуснала победата на Тръмп. Но тогава, казва тя, Times ... Съдейки по това как са обхванати събитията, те преминаха от тази грешка в към грешки относно разследването на Мюлер и сега имат нова линия: Тръмп е расист, Америка е расистка. И тя предупреждава, че Times прави същата грешка: не разбира страната, която трябва да обхване, трови общонационалната дискусия за това какво точно е Америка. И тя предупреждава, че, цитирам, „малкото просветени“ в Times решават каква е истината. Това, което пишат сега е ръководено от предварително определен ред, автоцензурата се е превърнала в норма, а мисленето на тълпата от Twitter е най-важният редактор на Times. Какво ще кажете?

ДЖЕЙСЪН ЧАФЕЦ: Мисля, че такъв извод е очевиден за онези от нас, които го гледат отстрани. Но тя е от там, присъствала е там всеки ден. И тя разобличава това, което тревожи толкова много от нас: The New York Times определя окончателния резултат, а след това просто пише истории, за да изпълни пророчеството си. Това е толкова погрешно! Това не е събиране на новини. Това е пропаганда на либералната програма. Ето до какво стигна The New York Times – това казвам не аз, консервативния републиканец, който живее на запад, това казва тя (Уайс. - ИноТВ) ! Това пише човекът, когото са взели там за тази работа! Това са нейните собствени думи. Надявам се всички да имат възможност да прочетат писмото й за оставка. То хвърля светлина върху много неща.

Да. Те публикуват статии на талибаните*, на високопоставени ирански чиновници, на Николас Мадуро. Тя казва, че е избухнала гражданска война в Times след статия на сенатора-републиканец Том Котън, който призова войските да възстановят реда по време на протестите, при които загинаха повече от двадесет души. Поради това тогавашният редактор на раздела с мнения е напуснал. Те сменят заглавията пост фактум, ако тези заглавия са твърде про-Тръмповски или про-републикански. Какво ще кажете?

ДЖЕЙСЪН ЧАФЕЦ: Както тя казва, те просто следват Twitter. Тяхната движеща сила е Twitter, а не събирането на новини. Би трябвало разделът за мнения в The New York Times да бъде място, където можете да срещнете противоположни гледни точки, за да разгледате всеобхватно проблемите. Но сега не е така! Мисля, че когато сенатор Котън публикува балансираното си мнение и това доведе до факта, че хората напускат New York Times и имат проблеми, това само по себе си е разобличително!

Ясно. Джейсън Чафец, благодаря за отделеното време. Признателна съм Ви. Върнете се по-скоро.

ДЖЕЙСЪН ЧАФЕЦ: На Вас благодаря.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели