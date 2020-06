/Поглед.инфо/ Бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън заяви, че 120 милиона души са станали жертва на коронавирус в САЩ.

Байдън си развърза езика, когато се изяви в Пенсилвания, съобщава Fox News .

Той каза, че хората в САЩ „нямат работа, хората не знаят къде да отидат, не знаят какво да правят“.

"Сега имаме повече от 120 милиона мъртви от COVID", каза той.

Републиканците видяха Байдън в изявлението като доказателство, че бившият вицепрезидент на САЩ не е с ума си, съобщава RT .

Вероятно самият Байдън забеляза грешката си, но видеото, разпространено в мрежата, се разпространи след неговото изявление.

Припомняме, че според университета Джон Хопкинс в САЩ броят на регистрираните случаи на коронавирус е достигнал почти 2,4 милиона, а броят на смъртните случаи е почти 122 хиляди.

