/Поглед.инфо/ Банката се срина за по-малко от 30 часа

Най-добрите финансови анализатори си блъскат главите, опитвайки се да изровят „корените и нишките“, както би казал Салтиков-Шчедрин, на внезапния крах на най-голямата високотехнологична банка в Съединените щати (и втората в света след Израелската банка Leumi ) банка на хай-тека.

Това е най-големият фалит в Америка след колапса на Lehman Brothers на 15 септември 2008 г., който предизвика "перфектна буря" с опустошителни последици.

Има всички основания да се смята, че падането на SVB е планирано действие от властите в САЩ, което хвърли американските технологични стартиращи компании надолу по социалната стълбица и навреди на китайските технологични стартиращи компании. Колапсът на SVB беше организиран, наред с другото, в интерес на гигантите от Уолстрийт.

Да започнем с личностите. Джоузеф Джентиле, главен изпълнителен директор на SVB Securities, преди да се присъедини към SVB през 2007 г., е работил като главен финансов директор в Global Investment Bank Lehman Brothers, където ръководи счетоводни и финансови въпроси.

„Връзката на Джентиле с Lehman и SVB буквално взриви социалните медии “ , пише Breitbart . Най-политически коректният коментар в социалните мрежи: “Това е наистина необичайно” (This is truly unusual).

Джентиле не беше централната фигура на SVB . Решенията са взети от друг човек, който наистина е знаел за предстоящия срив и се е погрижил да не бъдат засегнати неговите интереси.

Това е Грегъри Бекер, президент и главен изпълнителен директор на SVB и член на борда на директорите на Федералната резервна банка на Сан Франциско. Офисът на SVB се намира в Санта Клара, Калифорния, а Бекер представляваше Федералния резерв на САЩ в банката.

На 27 февруари Бекер продаде акции на SVB на стойност 3,57 милиона долара, които притежаваше само две седмици преди нейния крах. Той продаде 12 451 акции на средна цена от $287,42 всяка. Финансовият директор на SVB Даниел Бек продаде 2000 акции за $287,59 на акция в същия ден. Акциите, които Бекер продаде за между 285 и 302 долара, бяха безполезни веднага след внезапния колапс на банката.

В 24-те часа преди фалита на SVB Бекер лично се е обаждал на клиенти, за да ги увери, че парите им са в безопасност в банката.

В деня на фалита на SVB Бекер подаде оставка от борда на директорите на Федералния резерв на Сан Франциско.

Калифорнийският конгресмен демократ Ро Хана каза в интервю за The Washington Post , че Бекер трябва да върне получените от продажбата на акциите 3,6 милиона долара на вложителите. Хана добави, че ако се докаже злонамереност в действията на Бекер, тогава "правителството следва да го съди".

Непосредствено след фалита на SVB бившият министър на финансите Лари Съмърс казаче „поради последните събития може да е необходима известна консолидация“ в банковия сектор. Според него това може да е тест за регулаторите. Редица демократи настояха за ограничаване на банковите сливания.

Например председателят на банковия комитет на Сената Шерод Браун призова миналата година да се „гарантира, че банковите сливания, ако бъдат одобрени, служат на американските семейства, малки предприятия и общности, а не на Уолстрийт и големите корпорации“.

Изобщо незагрижения да обслужва „американски семейства, малки предприятия и общности“, Съмърс предупреди, че „една от грешките, които властите могат да направят, е... да блокират комбинации, които в крайна сметка ще работят за финансова стабилност“.

SVB беше основната чуждестранна банка за повечето китайски стартиращи фирми и фондове за рисков капитал, които бяха „буквално онемели от внезапния крах на тази банка“, пише Reuters .

„Провалът на Silicon Valley Bank остави много китайски фондове и технологични стартиращи фирми в беда, тъй като рухналата институция служеше като ключов финансов мост за групи, работещи между Китай и САЩ. Внезапното поглъщане на SVB от американските регулатори също постави под съмнение съдбата на нейното съвместно предприятие в Китай с Shanghai Pudong Development Bank, която поддържа отделен баланс и общи активи от 21 милиарда юана (3 милиарда долара)….

Бягството от SVB се случи толкова бързо – 42 милиарда долара напуснаха хазната на банката в четвъртък [9 март] – че докато хората, вземащи решения в Китай, се събудиха в петък сутринта местно време, опитите да спасят парите си вече бяха почти безсмислени.“ , отбелязва Financial Times .

„SVB беше особено популярен сред китайските биотехнологични групи, работещи между САЩ и Китай. Повече от дузина компании за технологии и науки за живота, търгуващи в Хонконг, са посочили SVB като своя основна банка, което може да изложи на риск милиони долари, предназначени за дългосрочни програми за клинични разработки.

„Защо банката се срина за по-малко от 30 часа? В цялата история на банковата система не е имало нито един прецедент за толкова бърза ликвидация на банка (от момента на първото излагане на информация на ликвидационната комисия), поне с активи над $10 милиарда ... Като се има предвид размера на банката, няма съмнение, че е било с прякото одобрение на Йелън и Пауъл. За какво?" - пишат в руските финансови форуми.

Не е нужно да търсите отговор надалеч. Само бързата ликвидация на SVB нанася двоен удар – на американските и китайските стартъпи /стартиращи фирми/ – и отваря вратата за консолидация на банковия сектор в интерес на гигантите от Уолстрийт, за което незабавно призова Лари Съмърс, който каза, че „сега не е време за лекции за морален риск“.

„Финансовият капитал не иска свобода, а господство“, пише В.И. Ленин в книгата си „Империализмът като висша степен на капитализма“. През 1968 г. Мартин Лутър Кинг младши потвърждава тази максима с други думи: „Толкова често в Америка имаме социализъм за богатите и суров капитализъм на свободното предприемачество за бедните.“

„Силиконовата долина се учи да обича социализма за богатите. Същите хора, които изкормиха банковите правила, сега искат да бъдат защитени от катастрофата, която причиниха “ , пише The Nation .

Превод: ЕС

Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков - доктор по философия, главен редактор на 'Поглед.Инфо' и в 25 МИР-София с преференциален №105. Подскажете на вашите приятели в Ловеч и София кого да подкрепят!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели