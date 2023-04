/Поглед.инфо/ Иманентната нестабилност

Фалитът на три американски банки (Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank) и почти фалитът на швейцарската банка Credit Suisse накараха всички да се замислят за бъдещето на банковата система. Повечето експерти прогнозират банкова криза и колапс на значителна част от кредитните институции.

Анализирайки минали икономически кризи, експертите отбелязват, че те са били едновременно и банкови кризи. Освен това относителната смъртност на кредитните институции като правило е по-висока от смъртността на организациите в повечето други сектори на икономиката.

Най-често банковите фалити се обясняват с факта, че сред клиентите на кредитните институции възниква паника, която води до набези в банките. Сега на Запад се появиха редица сериозни публикации с обяснения за присъщата нестабилност на съвременните банки.

Ако искате да формулирате причината за нестабилността с една фраза, тогава това е непълно покритие на задълженията на банките.

Онзи ден попаднах на интересна статия Unsound Banking : Why Most of the World 's Banks Are Headed for Collapse (Ненадеждно банкиране: защо повечето световни банки са в опасност от колапс ). Той обяснява с много прости думи какво е „непълно покритие на задълженията“ на кредитните институции и защо това прави крахът им почти неизбежен.

Автор на статията е Дъг Кейси , известен американски икономист, основател и ръководител на Casey Research , която се занимава с анализи в областта на финансите, енергетиката, минното дело, пазарите на метали и информационните технологии.

Дъг Кейси е критик на западния икономически мейнстрийм. Той се придържа към възгледите на австрийската икономическа школа, привърженик на златната валута и автор на няколко финансови бестселъра. Славата му донесе книгата Strategic Investing (Стратегическо инвестиране ), която беше публикувана през 1980 г.

В САЩ тя стана финансовият бестселър на годината. Някои негови твърдения са доста парадоксални и карат човек да се замисли в какъв свят живеем и в какъв свят трябва да живеем. И така, през 2009 г. в реч, озаглавена „ Моите изпитания в третия свят “, той предложи да приватизира една малка страна и да я направи публична компания на Нюйоркската фондова борса.

Да се върнем към споменатата статия на Кейси. Той отбелязва, че съвременната банкова система е резултат от вековна еволюция. В центъра на вниманието му са бижутерите, занимаващи се с благородни метали, най-вече със злато. Имали са добре укрепени помещения за съхранение на благородни метали.

Първоначално те пазеха само собствените си запаси от метали в тези трезори. Но след известно време те започнаха да изпълняват функциите на един вид "офис за багаж", който други граждани започнаха да използват. Предаваха своя метал (злато или сребро) на бижутера и получаваха складова разписка.

С течение на времето тези разписки започнаха да изпълняват функциите на пари заедно с монетите. Това бяха първите хартиени пари и 100% обезпечени с метал, който се съхраняваше от бижутера. Всъщност, неусетно ювелирът започва да се превръща в емитент на разписки - банкноти.

В даден момент у - такъв емитент - бижутер, който издава разписки, ще се появи изкушението да издаде допълнително количество разписки извън сумата, обезпечена с благородния метал на склад. Така се появява необезпеченото издаване на пари, непълното покритие на задълженията и това, което днес се нарича „правене на пари от нищото“.

Практиката на необезпечено емитиране на пари е възприета в съвремието от банки, които заменят бижутерите-лихвари. Още през 19 век мнозина протестираха срещу тази измама на банкерите, настоявайки със закон да се забрани на банките да издават банкноти, които не са обезпечени с метали и запаси от други високоликвидни стоки.

Банковите измами бяха частично ограничени от въвеждането на златния стандарт в Европа, който изискваше централните банки да емитират пари въз основа на техните запаси от благородни метали. Дъг Кейси пише за ерата на златния стандарт: Складовите разписки за злато се наричали банкноти. Когато се издават от правителството, те се наричат валута. Златни кюлчета, монети, банкноти и валута съставляваха публичния запас от средства за транзакции. Но броят им беше силно ограничен от наличното количество злато .

Ерата на златния стандарт не трябва да се идеализира. Първо, в нито една държава златният стандарт не предвиждаше 100% обезпечаване на емисията от златните резерви на централната банка. Второ, емисията на пари се извършваше от търговски банки, които много често пренебрегваха златните стандарти.

Златният стандарт започва да се разпада през 20 век. След Втората световна война започва да действа златно-доларовият стандарт, но този пресечен златен стандарт също престава да действа през 1971 г., когато Министерството на финансите на САЩ отказва да обмени „жълт метал“ за „зелена хартия“. През 1976 г. на международна конференция в Ямайка е взето официално решение за замяна на златно-доларовия стандарт с хартиено-доларов стандарт.

И сега, вече половин век в банковия свят тече неограничена вакханалия от така нареченото непълно покритие на задълженията и правене на пари от нищото. Както отбелязва Дъг Кейси, много хора наивно вярват, че банките са обикновени „финансови посредници: те приемат пари от клиенти за депозити и други сметки и след това раздават тези пари под формата на заеми на други клиенти. Но не е, изобщо не е така.

Относително казано, под 1 долар, депозиран от клиента, банката може да издаде заеми за 3, 5 или дори 10 долара на друг клиент. И този първоначален 1 долар отива за формиране на резерви в съответствие с изискванията на централната банка (резервите обикновено се съхраняват в централната банка). И издадените нови пари (нека бъдат 5 долара в нашия условен пример) се поставят точно там по сметката на същата банка.

По този начин, в банковите сметки са формирани 6 долара, при това сумата от 1 долар е обезпечена, а останалите 5 долара са необезпечени. Подобна банкова „химия“ в литературата се нарича още „банкиране с частичен резерв“ или „фалшифициране в особено голям мащаб“. Позовавайки се на моята книга:Алхимия на парите. Как банките правят пари... от нищото “ // Поредица: „Финансовите хроники на проф. Катасонов“ (М.: Книжный мир, 2020 г.).

По-горе цитирах мислите на Дъг Кейси относно практиката на „непокриване на задължения“ на банките. Експертите знаят това, но има един момент, който не съм виждал досега от тези, които писаха за „непълно покритие на задълженията“. Дъг Кейси смята централните банки за главния виновник за подобно банково „фалшифициране“.

Средновековните бижутери, издаващи прекомерно количество "складови разписки", със сигурност са изпитвали страх, осъзнавайки, че са ангажирани с измама и че тази измама може да бъде разкрита. Наистина измамите бивали разкрити, притежателите на касовите бележки нахлували в трезора на бижутера и, като не получавали златото си, често убивали нечестния бижутер.

Търговските банки не трябва да се тревожат толкова много за „недоплащане на задълженията“, тъй като има централна банка, която се нарича „кредитор от последна инстанция“. Тя трябва да покрива тези задължения, които една търговска банка няма да може да покрие.

Дъг Кейси пише: Появата на централните банки облекчи този страх, тъй като се появи кредиторът от последна инстанция. Тъй като централните банки винаги са готови да отпускат заеми, банкерите са свободни да дават обещания, дори ако не могат да ги изпълнят сами .

В първите дни, когато златният стандарт все още беше в сила, централните банки не трябваше често да действат като кредитори от последна инстанция и да спасяват банките. Но когато златният стандарт започна да ерозира и след това окончателно изчезна, централните банки вече не можеха да се справят със задълженията на „спасител“.

Опитите да се наложат строги ограничения върху фалшифицирането завършиха с неуспех. Напротив, нормите на задължителния резерв бяха намалени (а на места бяха напълно отменени). В края на краищата облекчаването на регулациите е допълнителна възможност да се правят пари от нищото: „Системата с частичен резерв е причината банкирането да е по-печелившо от обикновения бизнес .“ Мимоходом отбелязвам, че някои експерти смятат, че банкирането с частичен резерв прави банкирането дори по-доходоносно от бизнеса с наркотици.

Паричните власти сметнаха, че би било по-евтино не да спасяват банки, а да предоставят гаранции за безопасността на депозитите на клиентите на банките. Започва да се създава система за застраховане на банковите депозити. Дъг Кейси пише, че „в Съединените щати (и наистина в повечето страни по света) защитата срещу банков фалит се осигурява не от разумна практика, а от закони.

През 1934 г., за да възстанови доверието в търговските банки, правителството на САЩ създаде Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC), която застрахова депозити от $2500 на вложител във всяка банка, като в крайна сметка увеличи застрахователното покритие до $250 000. В Европа сумата, гарантирана от държавата се равнява на 100 хиляди евро ”.

Дъг Кейси дава интересни цифри: застрахователната система на FDIC покрива депозити на обща стойност $9,8 трилиона, но активите на тази институция възлизат само на $126 милиарда (малко повече от 1% от размера на застрахованите депозити). Дъг Кейси коментира тези цифри: „ Ще се изненадам, ако FDIC не фалира и не поиска рекапитализация от правителството. Тези пари – голям брой милиарди – най-вероятно ще бъдат създадени от нищото чрез продажба на дълг на Министерството на финансите на Фед .

Дъг Кейси завършва статията с думите: „ Банковата система с частични резерви в сегашната си форма (с всичките й тъжни атрибути) е критична за глобалната финансова система …“ И за да я спасят, „ световните правителства и централни банки… ще печатат все повече и повече долари, лири, евро, йени и т.н. “. Тук Кейси слага край.

Мога да продължа вместо него: тогава ще започне инфлация и хиперинфлация, която, ако не унищожи банките с частични резерви, ще обезсмисли по-нататъшното им съществуване. В други статии Кейси казва, че човечеството ще бъде принудено да се върне към традиционните пари – златото, за което банките изобщо не са необходими.

Превод: ЕС

