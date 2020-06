/Поглед.инфо/ В последно време, след гледане на новините от САЩ, все по-често се чува възклицанието: “Ама то и така ли можело?”

И ето още една изобретателна работа - през последните няколко месеца процентът на безработните в Съединените щати нараства с безпрецедентен темп. През април той беше 14.7% и всички чакаха доклада за май, когато отмениха основните ограничения за коронавируса и закриването на бизнеса. И в петък излезе доклад с цифра 13,3%, което беше много неочаквано за всички. Тръмп се бе разтекъл от щастие, борсите скочиха. Но в събота се оказа, че има човек, който чете по-далеч от заглавието и е стигнал до дребния шрифт в края на листовката. И там е написано много просто и чудесно - има грешка в доклада: „общият коефициент на безработица би бил с около 3 процентни пункта по-висок от отчетения“ ( "overall unemployment rate would have been about 3 percentage points higher than reported).

Тоест има 3% грешка в доклада, но няма да променим заглавието, за да не разстроим почтената общественост. Реалната безработица през май е 16,3% след 14,7% през април, което изглежда по-реалистично.

Превод: В. Сергеев

