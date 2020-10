/Поглед.инфо/ Провалилият се на американските президентски избори през 2016 година кандидат-президент Хилари Клинтън твърди, че Доналд Тръмп "е откраднал изборите" от нея преди четири години.

Изявлението й доведе до много подигравки в социалните мрежи.

В интервю с подкаста на журналистката Кейра Свишер за Ню Йорк Таймс мрежата, пуснато в понеделник, Хилари Клинтън говори за загубата си през 2016 година.

Тя каза, че загубата е дошла в резултат на "дезинформационна кампания", която се е водела от републиканския кандидат-президент Доналд Тръмп и "руските медии".

Хилари Клинтън дори заяви, че изборите са били "откраднати" от нея.

"Смятам, че Тръмп и много други хора около него знаят, че неговата победа не беше на преден план", твърди Клинтън.

"Те имаха голяма кампания за да подтиснат чернокожите гласоподаватели. Сега знаем много повече за тези неща, отколкото тогава", каза бившият държавен секретар.

Освен това, Хилари Клинтън обвини и хората, които са гласували за трети партии, като са дали исторически високи проценти на номинирания от Либертарианската партия Гари Джонсън и Джил Стейн от Зелените.

Според нея те са били "засилени" от "руските медии".

"Имаха си и кандидати от трети партии, които бяха засилени, особено от руските медии", твърди Клинтън.

"И лъжите и нелепите истории, които се измисляха за мен имаха за цел или да ви държат у дома, или да ви накарат да гласувате за трета партия, ако не можеха да ви принудят да гласувате за Тръмп", заяви бившият държавен секретар.

Според нея, Доналд Тръмп има едно президенство, около което витае "въздухът на нелегитимността". Това е нещо, което тя е казвала много пъти през последните четири години.

В момента Хилари Клинтън правела Доналд Тръмп и републиканците "луди", защото "аз бях кандидатът, от когото те фактически откраднаха изборите".

Въпреки, че заяви в интервюто, че изборите от 2016 година са "в центъра на психиката на хората", мнозина се подиграха с обсесията й за загубата и нуждата да делегитимизира победата на Тръмп.

"Просто обичам факта, че тя ще прекара остатъка от дните си, чувствайки се по този начин, и никога няма да бъде президент. Готино ли е това? Да", пише подкастърът Ноам Блум в социалната мрежа Туитър.

"Изборите през 2016 година не бяха откраднати от Хилари Клинтън. Тя ги загуби с 80 електорални гласа", заяви радиоводещият Джидей Шарп в социалните мрежи.

"Демократите все още не са приели резултатите от изборите от 2016 години", добави коментаторът Тим Пол.

James Woods

@RealJamesWoods

Happy Birthday, honey...

9:37 PM · Oct 26, 2020

В същото интервю по въпросния подкаст, Хилари Клинтън твърди, че президенството на Доналд Тръмп я "отвращава".

Освен това, бившият държавен секретар и бивша първа дама на Съединените щати казва, че е щяла да се справи с коронавирусната пандемия много по-добре от Тръмп, защото "съм родена за това".

Въпреки, че спечели популярния вот през 2016 година, Хилари Клинтън изгуби вота на Изборната колегия със 77 гласа. Тогава Доналд Тръмп получи 304 гласа срещу нейните 227.

Tom Elliott

@tomselliott

.@HillaryClinton: There’s “no doubnt” I would have handled Covid better than @realDonaldTrump “I was born for that"

ВИДЕО: https://twitter.com/i/status/1320721573637214208

3:38 PM · Oct 26, 2020

