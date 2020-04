/Поглед.инфо/ Известният американски природозащитник, радиоводещ и племенник на убития американски президент Джон Ф. Кенеди - Робърт Кенеди обвини Бил Гейтс, че възнамерява да установи диктатура над световните здравни системи чрез „стратегическа филантропия, която храни фармацевтичния бизнес, собственост на Гейтс“.

На сайта на нетърговската организация Сhildren’s Health Defense Робърт Кенеди-младши публикува статията “Глобалистката програма за ваксиниране на Гейтс: Вариантът за задължителната ваксинация със сигурни печалби”. Кенеди пише, че ваксините, разработени от фармацевтичните компании на Бил Гейтс, са причинили смъртта на много хора по света.

„Индийските лекари обвиняват Гейтс, който пое контрола на Националната техническа консултативна група на Индия по имунизацията (NTAGI), в унищожителна епидемия от остър детски паралич, парализираща 490 хиляди деца, повече от очакваното през 2000-2017 г. През 2017 г. правителството на Индия отмени програмата за ваксинация на Гейтс. Разследванията на правителството на Индия показват, че лекарите, финансирани от Гейтс, са принуждавали селските момичета да се ваксинират, сплашвали са родителите им, фалшифицирали са формуляри за съгласие и са отказвали медицинска помощ... "

Сега делото срещу Гейтс е висящо във Върховния съд на Индия.

През 2002 г. с ваксината MenAfriVac “подчинените на Гейтс насилствено ваксинираха хиляди африкански деца срещу менингит." 50 от 500 ваксинирани деца развиха парализа. Африканските вестници писаха: "Ние сме бели мишки за производителите на лекарства."

Робърт Кенеди припомни как през 2017 г. СЗО „неохотно призна, че експлозията на полиомиелит в световен мащаб се дължи предимно на ваксинен щам; най-тежките епидемии в Конго, Афганистан и Филипините са свързани с ваксината на Гейтс”. Кенеди припомня често цитираните думи на Гейтс, че “новите ваксини ще помогнат за намаляване на популацията”.

Веднага след като спечели изборите през 2016 г., Тръмп се срещна с Робърт Кенеди преди встъпването в длъжност и обсъди възможността за създаване на комисия за проучване на безопасността на ваксините. Пресата обаче наду скандала и Тръмп, както често се случва с него, се оттегли. Кенеди смята, че президентът се е поддал на натиска на фармацевтичните корпорации.

Има много атаки срещу съоснователя на “Майкрософт” в социалните мрежи. Причината за това беше излизането на Гейтс с косвени критики към политиката на Тръмп по отношение на коронавируса. „От няколко седмици господин Гейтс се появява по телевизията, в страниците на социалните медии и на форумите в “Редит”, призовавайки за политика „останете у дома“, разширявайки тестовете и разработвайки ваксини. Без да посочи Тръмп, той разкритикува политиките на президента, включително решението му да намали финансирането на Световната здравна организация”, пише “Ню Йорк Таймс”.

В отговор на тази и други изказвания Гейтс беше нападнат от широко популярния американски анонимен блогър QAnon в Америка. Вече трети месец QAnon твърди, че коронавирусът е създаден в резултат на конспирация на "дълбоката държава", за да се предотврати преизбирането на Тръмп. Тези, които обръщат внимание на пандемията, се опитват да отвлекат вниманието на хората от вътрешната политика, да спрат митингите в подкрепа на Тръмп и да унищожат икономическите успехи, постигнати през годините на неговото управление. QAnon обаче си противоречи, разпространявайки спекулациите, че COVID-19 е китайско биологично оръжие.

Гейтс обаче има достатъчно влиятелни привърженици. „Дезинформацията за г-н Гейтс“, присмива се „Ню Йорк Таймс“, „сега е по-разпространена и от цялата невярна информация за коронавируса… Дезинформацията включва повече от 16 000 публикации във “Фейсбук” за г-н Гейтс и вируса, които са харесани и коментирани почти 900 хиляди пъти ... В “Ютюб” 10-те най-популярни видеоклипа, разпространяващи лъжи за г-н Гейтс, публикувани през март и април, са гледани почти пет милиона пъти. "

Джо Байдън категорично заявява, че „американците, страдащи от пандемията, плащат цената за грешките на президента Доналд Тръмп“, който уж е бил подмамен от китайците (?) ... Политическите структури на демократите и републиканците отпуснаха десетки милиони долари за излъчване на видеоклипове, критикуващи съответно политиката на Тръмп и Байдън по отношение на Китай. Китай наистина се превръща в един от основните фактори в президентската кампания в САЩ. Смята се, че съдбата на президентството на изборите през ноември 2020 г. може да се реши от гласовете на Мичиган, Пенсилвания и Уисконсин, съобщава “Гласът на Америка”.

В поредица от туитове Тръмп всъщност призова американците да вземат оръжие в ръце, за да премахнат ограниченията на коронавируса. Той призова жителите на Мичиган, Минесота и Вирджиния да не спазват заповедите за самоизолация. Призивът му беше чут. Въпреки че губернаторите-демократи са въвели "социално дистанциране" в тези три щата, много техни жители смятат, че икономическите последици са по-опустошителни от епидемията, пише списание “Ролинг Стоун”. Протестиращите излязоха на улиците с плакати Live free or Die, Stop the Lockdown, Stop the Fear. Най-важен е призивът да се спре създаването и разпространение на страх.

В столицата на Мичиган хиляди американци, мнозина с оръжие в ръце, пеша и в коли, се събраха на митинг срещу губернатора-демократ Гретхен Уитмър. Операция Gridlock, организирана от Консервативната коалиция в Мичиган, създаде огромно задръстване около сградата на Капитолия на Мичиган в град Лансинг. Мешон Мадък, организаторът на митинга, заяви: „Карантина е, когато ограничите движението на болни хора. Тирания е, когато ограничавате движението на здрави хора. "

Демократите призовават щатските власти да не се подчиняват на Тръмп. "Калифорния тази седмица обяви независимостта си от слабите усилия на федералното правителство за борба с коронавируса", съобщава “Блумбърг”. Губернаторът на този щат Гевин Нюзъм дори каза, че Калифорния може да изнася медицински материали „за нуждаещите се щати.“ Агенцията на Майкъл Блумбърг (който искаше, но не успя да стане кандидат-президент на Демократическата партия) пише за „назряващата гражданска война между тръмпизма и нарастващото мнозинство в Америка през XXI век ...“

