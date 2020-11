/Поглед.инфо/ Американският избран президент Джо Байдън избра за държавен секретар Антъни Блинкен. Той е известен като поддръжник на политиката за изолация на Русия.

Освен това, той подкрепя смекчаването към Китай и интервенцията в Сирия.

По този начин, Джо Байдън циментира външната политика, която е изградена на базата на военни набези и многонационални мотивации.

Джо Байдън обяви избора си на Антъни Блинкен, както и други членове на външнополитическия му екип и екипът, който ще отговаря за националната сигурност.

Те са изпълнени с ветерани от вашингтонския естаблишмънт като Джон Кери - климатичният "цар" и бивш държавен секретар в администрацията на президента Обама.

Антъни Блинкен е дългогодишен съветник на Джо Байдън и заместник-държавен секретар при президента Барак Обама.

Той беше аплодиран от демократите и други глобалисти, като пенсионирания генерал Бари Маккафи, като опите бюрократ с "глобални контакти и уважение".

Енрико Лета, деканът на Парижкото училище за международни дела нарече избора на Джо Байдън "правилната стъпка за възстановяване на трансатлантическите връзки".

"Избраният президент номинира Антъни Блинкен да бъде държавен секретар във вторник. Брилянтно", написа в Туитър, генерал Бари Ар Маккафи.

"Глобални контакти и уважение. Харвард, а после "Право" в Колумбия". Служил както като заместник-държавен секретар, така и като заместник съветник по националната сигурност. Висш служител на дирекцитяа за външни отношения. Добри новини за Америка", написа пенсионираният командир още.

"Добри новини за Европейския съюз. Назначението на Блинкен е правилна стъпка за възстановяване на трансатлантическите връзки", написа и Енрико Лета.

Той дори беше похвален заради своя поява през 2016 година в детската телевизионна програма "Улица Сезам", където е обяснявал на героя от шоуто Гроувър, ползите от приема на бежанци.

"Опитайте се да си представите как Майк Помпео и Стивън Милър правят нещо толкова човешко или нормално като това", написа в интернет Брандън Фрийдман.

Brandon Friedman

@BFriedmanDC

Try to imagine Mike Pompeo or Stephen Miller ever doing anything as human or normal as this

Mimi ゚* ✧・゚゚ is phone banking into Georgia

@mimirose101

Please enjoy a brief introduction to Tony Blinken: https://twitter.com/i/status/1330679300014682112

5:21 AM · Nov 23, 2020

3.1K people are Tweeting about this

Някои критици да се фокусираха върху това как Антъни Блинкен "е станал богат докато е работел за корпоративни клиенти" по време на мандата на президента Тръмп.

Въпреки това, неоконсервативните политически препоръки на новия външнополитически шеф във Вашингтон, изглеждта доста по-голям повод за тревога.

Той е бил поддръжник на войната в Ирак, както и на бомбардировките в страни като Либия и Йемен.

Антъни Блинкен все още настоява за подновяване на военната интервенция на Вашингтон в Сирия. В едно интервю от май месец, той се оплаква и жалва, че администрацията на Барак Обама и Джо Байдън не е направила достатъчно за "ужасната ситуация в Сирия".

Освен това, той обвини и президента Доналд Тръмп, че е намалил малкото оставащи политически лостове за натиск на Съединените щати над Башар Асад, изтегляйки американски сили от страната.

"Нашите лостове са много по-малко, дори отколкото бяха, но смятам, че имаме все пак някакви възможности за натиск, за да направим някои позитивни развития", заяви Блинкен за Сирия.

Американските специални сили в североизточна Сирия са близо до сирийските петролни кладенци.

"Сирийското правителство много би искало да владее тези ресурси. Не трябва да даваме нищо безплатно", категоричен е Блинкен, когато става въпрос за сирийските ресурси.

Освен това, Антъни Блинкен вижда как Джо Байдън трябва да засили НАТО и да изолира Русия политически.

Джо Байдън "трябва да се конфронтира с господин Владимир Путин за агресиите му", смята Блинкен.

Що се отнася до Китай, Антъни Блинкен каза, че Вашингтон трябва да намери начини да си сътрудничи с Пекин.

Реинвестирането в международните съюзи, които бяха отслабени от Доналд Тръмп ще помогне на администрацията на Джо Байдън да се справя с Китай "от позицията на силата".

В същото време, Съединените щати и администрацията трябва да притискат Китайската комунистическа партия за "нарушенията на човешките права", счита Блинкен.

Превод: СМ

