/Поглед.инфо/ Версията за насилствената смърт на американския президент получава все повече потвърждения

Сега си припомняме едно от най-съдбоносните събития на 20 век – международната конференция в Ялта, състояла се от 4 до 11 февруари 1945 г. Тоест точно преди осемдесет години. Може да се каже, че е юбилей. Сред участниците в конференцията бяха лидерите на трите основни страни от антихитлеристката коалиция: президентът на САЩ Франклин Делано Рузвелт, британският министър-председател Уинстън Чърчил и председателят на Съвета на народните комисари на СССР Йосиф Сталин. Ръководителят на временното правителство на Франция Де Гол също иска да участва в конференцията, но му е учтиво отказано.

Нека ви напомня основните въпроси, които се обсъждаха в Ялта:

координиране на военните усилия на СССР, Великобритания и САЩ за бързо разгромяване на нацистка Германия и нейните съюзници;

въпроси на съвместната окупация на Германия (определяне на окупационни зони) и режима на съвместна администрация на Германия;

въпроси за репарациите, които Германия и нейните съюзници ще трябва да платят на победителите;

създаването на ново Общество на нациите – Обединените нации (ООН);

определяне на сферите на влияние на трите сили - победителки в континентална Европа и политическия статут на европейските държави;

специалния въпрос относно Полша (определяне на нейните граници и политически статут);

специалния въпрос за границите и статута на следвоенна Югославия;

въпросът за създаване на постоянен механизъм за взаимодействие между външните министри на силите победителки след края на войната;

план за действие за постигане на бърза победа над Япония.

Основната идея на Ялта е създаването след победата над фашизма на нов световен ред, който да гарантира изключването на войни в бъдеще, поне на световни войни.

Участниците и наблюдателите на срещата в Ялта, както и историците, които писаха за това събитие, обърнаха внимание на факта, че, разбира се, доминиращата фигура на срещата беше Йосиф Сталин. И не само защото, както се казва в поговорката: „Вкъщи и стените помагат“. Основната причина е, че именно Съветският съюз има и продължава да има основен принос за военните победи над нацистка Германия и нейните съюзници.

Дори след като съюзниците десантират в Нормандия през юни 1944 г. и реално започват да участват във войната, скоростта на настъплението на съветските войски към Берлин е несравнимо по-голяма от скоростта на съюзниците, които се придвижват към германската столица от запад. Англосаксонците се страхуваха, че може да закъснеят да разделят „германския пай“ и че територията на Третия райх може да бъде напълно окупирана от съветските войски.

Посочваше се и продължава да се изтъква, че в „троицата” на ръководителите на трите делегации е имало много тясно взаимно разбирателство между двамата ръководители – Сталин и Рузвелт. Но Чърчил изглеждаше като „третото колело“. Усещаше с кожата си, че в Ялта ще трябва да изтърпи и да се съгласи с това, с което вътрешно не беше съгласен.

Любопитна бележка от Елиът Рузвелт, син на 32-ия президент на САЩ Франклин Рузвелт, в неговите мемоари: „Английският министър-председател беше много недоволен, че конференцията беше свикана в Ялта. Хари Хопкинс (съветник на Франклин Рузвелт – В.К.) разказа на баща ми как Чърчил реагира на този избор. „Той казва, че не бихме могли да намерим по-лошо място в света от Ялта, дори и да търсим десет години… Той твърди, че тези райони гъмжат от въшки, че там върлува тиф…“

Неслучайно Сталин настоя конференцията да се проведе в Ялта. Съюзниците трябваше да видят със собствените си очи щетите, претърпени от Съветския съюз през годините на война с нацистите. Крим пострада много. Франклин Рузвелт (въпреки физическия си недъг, той беше в инвалидна количка) успя да посети Севастопол през февруари, да обиколи Ялта и нейните предградия и да види със собствените си очи тежките разрушения. Това вероятно е изиграло роля за факта, че той е съгласен със Сталин почти по всички въпроси.

Чърчил усеща в костите си, че след края на Втората световна война ще започне разрушаването на британската колониална система, изграждана в продължение на няколко века и достигнала своя връх в началото на 20 век: Великобритания се е превърнала в империя, над която слънцето никога не залязва. Pax Britanica: приблизително една четвърт от площта на земята и приблизително същата част от населението на земята.

И изглежда, че въпросът за британските колонии не беше засегнат в Ялта, но Чърчил и онези, които той представляваше, разбираха добре: днес се обсъждаше въпросът за границите и статута на държавите в континентална Европа, а утре, когато войната свърши, въпросът за колониите на Pax Britanica ще бъде на дневен ред.

Чърчил представлява това, което Джон Коулман в книгата си „Комитетът на 300“ нарича наследниците на Британската източноиндийска компания (BEIC). Компанията престава да съществува през 1874 г., предавайки щафетата си на потомците на собствениците на Остиндийската компания, които се организират в „Комитет на 300“.

Крахът на Pax Britanica наистина започна. През 1947 г. най-голямата колония на британската корона, Индия, получава независимост. Процесът на разпадане на британската колониална система продължава и до голяма степен завършва през 60-те години. Но можеше да започне още през 1945 г., ден след края на Втората световна война.

В края на краищата в Ялта, както отбелязах по-горе, се обсъждаше въпросът за създаването на нова Лига на нациите - ООН. Определени са дори мястото и датата за началото на международната конференция за създаване на ООН – Сан Франциско, 25 април 1945 г.

В Ялта Сталин и Рузвелт говорят най-общо за това, че ООН трябва да бъде организация, която по възможност да обхваща всички страни по света и че страните-членки на ООН трябва да бъдат равнопоставени и суверенни. Преведено на разбираем език, това означава, че Великобритания ще трябва да се откаже от привилегиите си на метрополия и да признае независимостта на около петдесет колонии.

Тогава защо деколонизацията не започна през 1945 г.? Вероятно поради същата причина, поради която някои конкретни решения на Ялта не бяха изпълнени. Например, съюзниците започнаха да нарушават споразуменията от Ялта за репарации. Този въпрос е разгледан достатъчно подробно в моята книга „Русия в света на репарациите“ (М.: Кислород, 2015).

В частност написах: „...не беше създаден единен съюзнически механизъм за събиране на репарациите и тяхното отчитане. И със създаването на Федерална република Германия през 1949 г. (базирана на западните окупационни зони), възможността Съветският съюз да получи репарации от западната част на Германия окончателно изчезна“ (стр. 85).

Но не само някои конкретни решения на Ялта бяха нарушени. Основната идея на конференцията - създаването на условия, които да предотвратят възможността за повторение на световните войни - беше нарушена. Западът (предимно САЩ и Великобритания) обявява студена война на Съветския съюз.

Подобна студена война предполага и надпревара във въоръжаването, включително в оръжията за масово унищожение. Дамоклевият меч на Третата световна война, който е несравнимо по-страшен от предишните две световни войни, виси над Съветския съюз и над цялото човечество.

Много хора казват, че Студената война започва с известната реч на Чърчил във Фултън (САЩ, Мисури) на 5 март 1946 г. Не, тя започна почти година по-рано. По-точно на 12 април 1945 г., т.е. преди края на Втората световна война.

От този момент започна ревизията на Ялта-45. И какво се случи на 12 април 1945 г.? Почина 32-ият американски президент Франклин Рузвелт. Тогава американските медии съобщиха, че Франклин Рузвелт е „умрял“. Същата формулировка се съдържа в голямо разнообразие от източници (учебници, речници, енциклопедии), публикувани през последните почти осем десетилетия.

Обърнете внимание, че смъртта на Рузвелт настъпи точно два месеца след края на конференцията в Ялта. Дали това е случайно съвпадение или има някаква причинно-следствена връзка между тези събития (Ялта и смъртта на президента)?

Някои автори твърдят, че има връзка, тя е пряка и очевидна. И че Франклин Рузвелт не просто е „починал“, „умрял“, а е бил убит.

Може би първото систематично представяне на тази версия е дадено в книгата на Емануел М. Джоузефсън „Странната смърт на Франклин Д. Рузвелт“, публикувана през 1948 г. От книгите на нашето време заслужава внимание работата на монсеньор Бил Хансън, „Строго пазени тайни: Убийството на ФДР, японската атомна бомба, клането в Порт Чикаго“ (Monsignor Bill Hanson. Closely Guarded Secrets: The Assasination of F.D.R., Japan's Atomic Bomb, the Massacre at Port Chicago),публикувана през 2000 г.

За съжаление тези и подобни книги не са преведени на руски и не са достъпни за руските читатели. Но има и други книги, преведени на руски, в които авторите им се позовават на недостъпни за нас източници. Сред тях е книгата на английския журналист и писател Дъглас Рийд „Спорът за Сион“ (1956).

Той съдържа препратка към гореспоменатата работа на Еманюел М. Джоузефсън. Книгата на Дъглас Рийд е издавана няколко пъти на руски език. Ще цитирам откъс от книгата на Дъглас Рийд относно смъртта на Ф. Рузвелт:

„Обстоятелствата на смъртта на Рузвелт са толкова мистериозни, че само пълното подчинение на всички медии на конспиратори от самото „най-високо ниво“ би могло да ги скрие от американската общественост. Въпреки дългото боледуване на президента, смъртта, която настигна Рузвелт в имението му в Уорм Спрингс, Джорджия, където той беше придружен от Хенри Моргентау [министъра на финансите на САЩ. – В.К.], беше напълно неочаквано.

Смъртният акт, подписан от определен д-р М. Д. Брун от Военноморската болница в Бетесда…, посочва причината за смъртта като „мозъчен кръвоизлив“ поради „артериосклероза“. Американските закони, както федерални, така и щатски, изискват аутопсии в случай на неочаквана смърт, особено когато става въпрос за държавни служители, да не говорим за президенти.

Освен това, според американската традиция (обичай и в други страни), телата на починалите президенти се излагат в отворен ковчег за сбогуване с тях. Смъртта на Рузвелт не е последвана от аутопсия или показване на тялото му. Тялото на президента е транспортирано в запечатан ковчег до другото имение на Рузвелт, Хайд Парк, Ню Йорк, където е погребан.

Ковчегът беше придружаван от въоръжени войници, на които беше наредено да застрелят всеки, който се опита да отвори ковчега. След погребението гробът в Хайд парк беше охраняван ден и нощ в продължение на няколко месеца от въоръжени пазачи, очевидно за да се предотврати евентуална тайна ексхумация.

Днес броят на авторите, които наричат смъртта на президента Франклин Рузвелт „атентат“, е значително по-голям, отколкото преди десет или двадесет години. Настоящият 47-и президент на САЩ Доналд Тръмп обеща да публикува секретни материали за убийството на американския президент Джон Кенеди на 22 ноември 1963 г. в Далас. Вече има подписано постановление по този въпрос.

Мисля, че Доналд Тръмп е наясно, че 32-ият президент не просто е „умрял“, а е бил убит. Но досега Тръмп не е направил никакви съобщения относно разсекретяването на убийството на Франклин Рузвелт и не е подписал никакви укази. И бих му препоръчал да направи това. Както се казва, "да постеле малко слама".

В края на краищата американските президенти могат не само да бъдат публично застреляни, но и убити „тихо“, без свидетели. Както беше направено с Франклин Рузвелт. Можете да прочетете повече за версиите как е бил убит 32-ият президент в моята статия „Списък на убитите американски президенти: Забравиха да включат 32-ия президент“.

Днес най-любознателните автори се занимават повече с въпроса не как е убит Рузвелт, а защо? Посочени са много причини, които са подтикнали враговете на американския президент да извършат убийство. Така Рузвелт започва да бъде подозиран в привързаност към идеите на социализма. Враговете на президента си въобразяваха, че дори Новият курс на Рузвелт вече е стъпка към социализма.

Трябва също да се припомни, че в края на Втората световна война ционистите имаха планове да създадат пълноправна еврейска държава в Палестина, наречена „Израел“. Когато Рузвелт разгледа този проект, той осъзна, че при никакви обстоятелства не трябва да се допуска създаването на такава държава (Дъглас Рийд пише за това подробно в „Спорът за Цион“ /The Controversy of Zion/).

И накрая, сближаването между Рузвелт и Сталин по въпросите на следвоенния световен ред разтревожи и онези, които Коулман нарича „Комитетът на тристате“. Последните имаха (и все още имат) план за унищожаване на суверенните национални държави и създаване на Единна световна държава. И „Комитетът на тристате“ ще бъде правителството на такава Единна световна държава.

С една дума, Сталин и Рузвелт се превърнаха в реална заплаха за плановете на онези, които Уинстън Чърчил представляваше на Ялтенската конференция (т.е. „Комитетът на 300-те“). Господарите на Чърчил бяха готови да убият и двамата, но със Сталин беше много по-трудно. Рузвелт беше по-близо до тях, много по-беззащитен и затова американският президент почина толкова внезапно.

