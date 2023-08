/Поглед.инфо/ Белият дом ще бъде принуден да обясни на електората провала на контранастъплението на ВСУ

Тази седмица няколко американски медии излязоха с материали, съдържащи остри критики към украинското ръководство и неговата военна стратегия. Никога през последната година и половина водещите американски медии не са се изказвали с такъв тон. Освен това, ако по-рано думите за неефективността на „украинския проект“ се чуваха предимно от консерваторите, сега към тях се присъединиха и продемократичните медии. „Известия“ разказва как отношението към украинските власти продължава да се променя в Съединените щати и какво ще направи Белият дом по въпроса .

Highly unlikely

Най-голям шум вдигна статията на сайта на телевизионния канал CNN, същинският информационен орган на Демократическата партия. В материала се казва, че американски служители получават все по-отрезвяващи оценки за контранастъплението на въоръжените сили на Украйна. Събеседниците на канала намират за „крайно малко вероятно“ (Highly unlikely) украинската армия да постигне стратегически важен успех.

В същото време конгресменът Джон Куигли в интервю за телевизионния канал прогнозира основния проблем - украинците отново ще обвинят Запада за неуспехите си, апелирайки за недоставените танкове / ракети / самолети. Така беше през март, когато целият свят се подготвяше за „пролетната контраофанзива“, както и през май, когато тя така и не се случи.

Си Ен Ен посочва, че провалът на въоръжените сили на Украйна, първо, ще удари по плановете на Белия дом да прокара предоставянето на нов пакет от помощи в Конгреса, и второ, това може да има негативно въздействие върху позицията на самия Байдън в президентската надпревара.

Въпросът е – и това е първият път, когато медиите, подкрепящи демократите, признават – че външнополитическият дневен ред на предстоящите избори, противно на традицията, е много по-важен, отколкото преди. Следователно неуспехите на Зеленски неизбежно удрят позициите на „главния офис“ във Вашингтон.

Междувременно провалът става все по-очевиден. Огромният залог върху контранастъплението, направен от Белия дом през пролетта, не проработи и сега, 14 месеца преди изборите, администрацията на Байдън ще трябва да обясни на елита на двете партии и на своя електорат, първо, причината за локалното поражение и второ, необходимостта от продължаване на подкрепата.

Що се отнася до първото, тук решението е очевидно. След срещата на върха на НАТО във Вилнюс медийният образ на Владимир Зеленски значително избледня. Водещи американски медии, свързани с двупартийната върхушка, засилиха отразяването си на „грубата корупция“ (The New York Times) и „колективното разочарование“ сред украинското население (The Washington Post).

Тази тенденция за първи път започна да се появява през март, но след това имаше четири месеца чакане за успешна контраофанзива. Сега няма много какво да я спре. Според проучване на CNN 55% от американците смятат, че Конгресът на САЩ не трябва да разрешава допълнително финансиране за подкрепа на Украйна.

А още през февруари хората, мислещи така, са били 29%. Авторите заключават, че в лицето на отслабващата обществена подкрепа администрацията на Байдън (както и „ястребовото“ крило на републиканците) година преди президентските избори има всички шансове да се изправи пред трудната задача да „обяснява продължаващата подкрепа за Украйна за още едно кърваво лято“.

Повишаване на залозите: как се скараха Киев и Варшава

Защо формално добрите междусъседски отношения се оказаха обтегнати на практика

Ти си токсичен

Освен това Белият дом не може да не се дразни от стратегията на екипа на Зеленски на международната арена. „Коалицията на демокрациите“, която администрацията на Байдън се опитва да събере като „лидер на свободния свят“ от година и половина, не изглежда особено убедителна, а опитите за преговори с неутралните държави все още не са успешни.

Украинската дипломация обаче последователно разваля отношенията и с първите, и с вторите, и то предизвикателно, пред целия свят. Най-пресният пример е коментарът на Зеленски за позицията на Бразилия след срещата на върха в Джеда. След като украинският президент призова бразилския си колега „да седне и да му каже, ако има какво да каже“, светът научи, че срещата (както между другото казаха в Москва) е преминала без резултат.

Това се случи седмица след поредния дипломатически скандал - с Полша. В контекста на забраната за внос на украинско зърно, министърът на кабинета на полския президент Марчин Пржидач каза, че Украйна „трябва да започне да оценява това, което Полша прави за нея“. В отговор украинското външно министерство, вместо внимателно и непублично да разреши конфликта, направи обратното - призова посланика. Реакцията на Варшава последва веднага. Забраната е удължена и освен това ще разширят списъка на продуктите, попадащи в нея. Politico нарече решението на кабинета на Моравецки "шамар за президента на Украйна".

План за релокация

В този контекст естествено изглежда както активизирането на опозицията в страната, така и плановете на Банковая да измести фокуса на общественото недоволство към пропрезидентската партия „Слуга на народа“, която вече и без това разпиля рейтинга си.

От друга страна, първите намеци на официален Киев за възможността за замразяване на конфликта привличат вниманието. На 10 август украинският външен министър Дмитро Кулеба каза, че Киев е позволил "непреки преговори", тоест чрез посредничеството на трета страна.

Владимир Зеленски гарантира много на своите западни съюзници, но не само не успя да изпълни нищо от обещаното, но и успя да стане токсичен за много от тях, отбелязва Денис Денисов, експерт от Финансовия университет към правителството на Руската федерация. Това обяснява промяната в отношението към украинския президент в американските и европейски медии.

- Първият фактор е нулевият резултат от контранастъплението. Преди да започне, Зеленски направи толкова много напълно неоснователни изявления, че сега изискванията към него са уместни. Вторият фактор е взаимодействието със Запада.

Виждаме все повече критики от западната преса и това е пряко свързано с риториката, която използва Зеленски. Той вече се сблъска публично с американски, британски и дори полски политици. Едно е да гарантираш успеха на контранастъплението и да искаш помощ, друго е поредният конфликт, вече с поляците. Зеленски постепенно се превръща в токсичен политик, който е загубил чувството си за реалност и с когото не всеки иска да си има работа, подчерта той.

Байдън ще продължи да подкрепя Украйна при всички случаи, убеден е Владимир Василиев, главен изследовател в Института за САЩ и Канада, но това няма да му попречи да „разклати“ киевския елит, ако се наложи.

- Мисля, че администрацията на Байдън при сегашните условия може да тръгне към промяна на режима на Зеленски. Масовата му критика в медиите е проекция на раздразнението, което цари във Вашингтон. Фактът, че Си Ен Ен, която де факто е рупорът на Белия дом, разпространява негативна информация също говори много. По-близо до 2024 г. търсенето на мир нараства. В същото време, каквото и да казва Байдън, напомпването на пари в Украйна ще продължи. Количеството или качеството на тази помощ може да се промени, но потокът все още няма да пресъхне. Това управление ще върви докрай и тук аналогията с Виетнам е съвсем правилна“, отбелязва експертът.

Превод: ЕС

