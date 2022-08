/Поглед.инфо/ На 19 август 2022 г. Военновъздушните сили на САЩ наградиха пет водещи американски аерокосмически компании с по 975 милиона долара за разработване на двигатели за переспективен изтребител от шесто поколение. Договорите бяха възложени на General Electric, Pratt & Whitney (в партньорство с Raytheon Technologies ), Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Договорите включват разработване, конструиране и тестване на прототипи на двигатели и са валидни до 2032 г.

Пет гиганта на военно-промишления комплекс ще разработят на конкурентна основа обещаващ двигател за изтребител от шесто поколение. Адаптивен или иначе казано триконтурен турбореактивен двигател, който значително разширява възможностите на бойните самолети, е разработван от General Electric Aviation и Pratt & Whitney в продължение на 15 години. Миналата пролет GE Aviation обяви, че тестовете на новия двигател са приключили успешно. Твърди се, че по време на изпитанията двигателят е показал характеристики, съответстващи на заложените параметри на етапа на проектиране.

В началото на август тази година обаче стана известно , че ВВС на САЩ са се отказали от тези двигатели, въпреки че и двете компании силно изразиха несъгласието си с подобно решение.

Само за няколко дни беше оповестена нова програма за разработване на адаптивен самолетен двигател и бяха подготвени съответните договори.

Американските анализатори бяха изненадани, че три от петте компании, на които са възложени договори ( Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman ), никога не са разработвали или строили самолетни двигатели. Подобно решение може да означава само едно: загуба на доверие към General Electric Aviation и Pratt & Whitney , които напразно губят време и пари.

Разработването на адаптивен самолетен двигател е част от по-широка програма за създаване на изтребител от шесто поколение ( NGAD ) . Тази програма, по мнението на независими военни анализатори, също не вдъхва оптимизъм.

След внимателен преглед на договорите на петте отбранителни корпорации, военният портал Defence One публикува унищожителна статия Multibillion Engine Deals Show Air Force Wants to Maintain Three Future Warplane Makers , в която изрази сериозни съмнения относно това „колко голям напредък е постигнат в програмата за създаване на американски изтребител от шесто поколение, който преди това беше подаван от официалните лица като в много напреднал стадий“ .

Един от наблюдателите на Defense One беше възмутен от лъжата на военните: „През 2020 г. самолетът беше характеризиран като „пълномащабен полетен демонстратор, който вече е летял във физическия свят . “ Твърди се, че този самолет вече е счупил много рекорди.

А в края на пролетта на тази година министърът на военновъздушните сили на САЩ Франк Кендъл заяви, че „самолетът все още се разработва и не е готов за производство“. Кендъл обясни разпределението на милиарди долари в договорите на петте отбранителни корпорации като желание да се спаси индустриалната база на военната авиация от унищожение, но без надежда за бърз успех.

Ако разработването на изтребителя от шесто поколение е все още в начален стадий, какво остава на ВВС на САЩ?

Най-скъпият американски изтребител от пето поколение, F - 22 Raptor , ще бъде изведен от употреба през 2023 г. поради проблеми с производителността. „Малкият брой F-22, остарялата авионика, изключително малкия обсег и невъзможност за ефективно взаимодействие със съвременните бойни средства, както и липсата на бойни способности извън визуалния обхват, сериозно ограничават потенциала му “, съобщава американския военен портал Military Watch Magazine.

Изданието посочва, че съперникът F - 35 , руският изтребител от пето поколение Су-57, „вече се е маркирал в украинския театър на военните действия чрез потискане на противовъздушната отбрана на противника и точкови удари извън линията на видимост, а F-22 е лишен от такива способности . "

Всъщност F - 22 Raptor не е подходящ за използване в бойни условия. През май 2012 г. тогавашният шеф на Пентагона Леон Панета строго ограничи полетите на F-22 поради повреди в системата за генериране на кислород на борда, което доведе до задушаване на пилотите.

На самолета е забранено да извършва дълги полети, те трябва да са в обсега на домашните летища. На F - 22 също е забранено да се издига над 7,6 хиляди метра. Смята се, че на тази надморска височина, ако се появят признаци на задушаване, пилотът все още може да има време да слезе няколко километра, за да свали маската и да диша въздух в пилотската кабина.

F - 22 участваха в боевете само в сирийския театър през 2014 г., където обаче преследваха през пустинята бойците на ИДИЛ, които нямаха системи за противовъздушна отбрана. Опростената версия на Raptor, F - 35 , се изнася масово, но не е участвал във военни действия в условията на силна противовъздушна отбрана на противника. Единственият път, когато това се случи , F - 35 на израелските военновъздушни сили беше ударен от древната съветска система за противовъздушна отбрана С-200, която беше на въоръжение в сирийската противовъздушна отбрана, както съобщи портала The Drive . Отбелязва се, че Израел вече няма да използва F-35 в бойни полети в Сирия, т.к „този скъп и най-нов американски самолет е деликатна тема за Израел и те вече не биха искали да рискуват с машината. “

Между другото, многобройните дефекти в дизайна на F - 35 , които вече са се превърнали в нарицателно, все още не са отстранени. Корпорацията Lockheed Martin , която произвежда тези изтребители , не е отстранила дефекта в самолета 871, който беше открит по-рано , съобщава Bloomberg .

Според агенцията редица неизправности са класифицирани като "категория 1", тоест застрашаващи безопасността на пилота. Въпреки това концернът продължава да произвежда дефектни изтребители, програмата за тяхното производство се подкрепя както в Конгреса, така и в администрацията на Белия дом.

Сега Lockheed Martin изпитва финансови затруднения , тъй като за производството на планираните 2700 бойни самолета на компанията не достигат няколко милиарда долара. Пентагонът реши да помогне на производителите на брак от Lockheed Martin, като им даде, както и на четири други чудовища от американския военно-промишлен комплекс, по един милиард.

Така, заедно с провала на проекта за стелт есминеца Zamvolt и огромното изоставане от световното ниво в танкостроенето, се оказа, че американската военна авиация също е доста далеч от рекламния си имидж.

След като се лиши, както вече писахме , от компетентни инженери и техници, на американският военно-промишлен комплекс му остана главно това да усвоява бюджетните милиарди.

Превод: ЕС

