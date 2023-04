/Поглед.инфо/ Редица американски медии представиха сензация, която се основава на статистиката на Фед. През март тази година беше регистрирано рекордно изтичане на средства от депозитите на американските банки за последния половин век.

Очевидно е, че бягството на клиенти в банките е провокирано от фалита през първата половина на март на три американски кредитни институции - Silicon Valley Bank (SVB) , Signature Bank и Silvergate Bank - с общи активи от почти $331 милиарда. , първите две бяха сред първите 30 най-големи банки в страната (по отношение на активите).

След тези фалити Байдън се обърна към гражданите и увери, че банковият сектор "остава в безопасност", а Министерството на финансите на САЩ и Фед обявиха мащабни мерки за подкрепа на банковата и финансовата система. Малцина обаче повярваха на тези уверения. Международната рейтингова агенция Moody's понижи перспективата пред банковата система на САЩ от стабилна на негативна.

А Доналд Тръмп предупреди за заплахата от икономически колапс и краха на долара като световна валута: „ САЩ са в бъркотия в момента. Икономиката се срива, инфлацията е извън контрол... Валутата ни се срива и скоро ще престане да бъде световен стандарт. Това ще бъде най-голямото поражение за нас от 200 години .”

Част от този колапс ще бъде банковата и финансова криза:Имайки предвид какво се случва с икономиката ни... Джо Байдън ще бъде запомнен като днешния Хърбърт Хувър ( президент на САЩ през 1929-1933 г. – В.К.). Ще имаме Голяма депресия - много по-голяма и по-мощна от тази, която започна през 1929 г. Доказателството е, че банките вече започват да се сриват .

Всъщност с Тръмп е съгласен също шефът на най-голямата банка в Съединените щати JPMorgan Chase Джеймс Даймън, който каза в писмо до инвеститорите: „ Настоящата криза все още не е приключила и дори когато е бъде преодоляна, последиците от нея ще се усещат много години напред.“

Цифрите за промените в балансите на средствата по депозитите на американските банки варират донякъде в различните медии. Затова е най-добре да се обърнете към първоизточника - информация на уебсайта на Федералната резервна банка на Сейнт Луис ( Federal Reserve Bank of St. Louis).

Според този източник депозитите в търговските банки на САЩ към 1 март 2023 г. възлизат на $17,644 млрд. Към 29 март - $17,190 млрд. Така за периода от 1 до 29 март депозитите са намалели с $454 млрд. Особено засегнати от това изтичане са малките банки, които представляват около половината от всички загуби. Въпреки че се казва, че банките на Уолстрийт са „ твърде големи, за да фалират “ (too big to fail), ала нетен отлив на средства в размер на $157 милиарда също беше регистриран и от най-големите банки. ).

Между другото, според FRB на Сейнт Луис преди година (в началото на април 2022 г.) депозитите на американските банки са възлизали на $18,141 млрд. Това е рекордна стойност за американската банкова система за всички години на статистика наблюдение. През годината се наблюдава намаление на депозитите с $1 трилион. Това също е рекорд.

Намаляването на депозитите се отрази и в активните операции на американските банки. През двете седмици, приключващи на 29 март, банковото кредитиране в САЩ е намаляло със 105 милиарда долара, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни на Фед.

Ето публикация в американското издание на Nation , наречена March 2023: Biggest Loss of U.S. Bank Deposits in History (Март 2023 г.: Най-голямата загуба на банкови депозити в САЩ в историята ) от Хал Търнър (Hal Turner).

В статията се отбелязва, че дори в разгара на голямата финансова криза от 2008-2009 г. нито едно месечно съкращаване на депозити не е надхвърлило 100 милиарда долара. Недоверието към банките се превърна в основна причина за бягството на американците от кредитните институции.

Авторът на статията задава въпроса: защо американците теглят пари от депозитите си? Може би, за да изплатят част от дълговете си по кредитни карти, заеми за автомобили, ипотеки, студентски заеми?

Позовавайки се на статистиката, авторът казва, че дългът на домакинствата по всички тези видове кредити не е намалял, а дори е нараснал през март. Общият дълг на сектора на домакинствата достигна рекордните 16,5 трилиона долара. Американците продължават да дават своя принос в изграждането на дълговата пирамида на САЩ, която е близо до колапс.

Американците започнаха да купуват дълготрайни храни (паста, ориз, боб, консерви от риба тон и консервирани меса, консервирани сосове). Те също така купуват оборудване: генератори за захранване на домовете си при прекъсване на тока; системи за слънчева енергия за автономно захранване или захранване по време на прекъсвания на електроснабдяването.

Хал Търнър пише: „ Американците купуват инструменти, сякаш няма утре; от обикновени комплекти отвертки, гаечни ключове и гнезда, чукове и ръчни триони, до електрически инструменти като триони, бормашини, пистолети за пирони и други подобни .

През март бяха регистрирани рекордни покупки на всичко необходимо за поддръжка на автомобила: масла, маслени, въздушни и горивни филтри, накладки и други резервни части.

Американците превърнали част от изтеглените пари в брой, които започнали да съхраняват под матрака си. По-точно в сейфове. И то не в банкови, а в домашни сейфове.

И накрая, значителна част от парите, изтеглени от депозити, според предположението на автора, са отишли за закупуване от американците на огнестрелни оръжия и патрони. „ Продажбите на пистолети, ловни пушки и пушки скачат! “ – отбелязва Хал Търнър. И за много видове боеприпаси в търговията на дребно се формира остър недостиг.

В последната част на статията Хал Търнър говори за паниката сред американските банки: „ Някои банкови служители казват, че ако тенденцията от март продължи и през май, „много банки ще бъдат принудени да фалират“. Банките, казаха те, "просто не могат да си позволят такова постоянно теглене на средства ."

Банките се опитват да сдържат бягството на клиенти, като повишават лихвите по депозитите, но ако подобна „лихвена маневра“ се проточи с месеци, стотици американски банки ще бъдат обречени на фалит.

А какво да кажем в Русия? От време на време Централната банка на Руската федерация също регистрира доста резки изтичания на средства от банкови депозити. Едно от последните големи изтичания беше през септември миналата година. Централната банка съобщи, че средствата на физически лица в руските банки през септември са намалели с почти 0,5 трилиона рубли (-1,4%). Отливът се наблюдава през втората половина на месеца, когато се увеличава броят на напусналите страната, носещи със себе си пари в брой. По-късно размерът на депозитите беше възстановен.

В същото време се наблюдават доста сериозни промени в структурата на банковите депозити на гражданите. Първо, съотношението на краткосрочните и дългосрочните депозити се променя в полза на първите. На второ място, делът на валутните депозити в общия обем на всички депозити намалява. От март 2022 г. руските банки са загубили почти 40% от депозитите в чуждестранна валута или над 33 милиарда долара.

В известен смисъл депозитите на руски физически лица дори растат. Само че това са депозити не в руски, а в чуждестранни банки. През годината 70 милиарда долара са изтеглени в чужди банки извън страната.Това е почти 80% от натрупаните валутни депозити в руските банки 30 години преди CBO!

Превод: ЕС

