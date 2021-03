/Поглед.инфо/ Американският президент Джо Байдън отговори на клането в хранителния магазин в град Боулдър, щата Колорадо, като призова за спешно възстановяване на забраната от ерата на Бил Клинтън за „щурмови оръжия“ и други по-строги мерки за контрол над оръжията в ръцете на гражданите.

„Не е нужно да чакам още минута, да не говорим за час“, за да взема мерки за „здрав разум“ за контрол на оръжието, каза Байдън във вторник.

Въпреки това, той призна, че не знае много за самоличността на нападателя, мотивацията му или оръжията, които всъщност мъжът е използвал.

„Можем отново да забраним в тази страна оръжия за нападение и пълнители с голям капацитет. Това го направих, когато бях сенатор. Законът беше приет. Това беше законът за най-дълго време и намали тези масови убийства. Трябва да го направим отново “, добави президентът.

Десет души, включително един полицай, бяха убити при нападението над хранителен магазин "Кинг Супърс" в Боулдър в понеделник следобед.

Полицията идентифицира заподозрения като 21-годишния Ахмад Ал Алиуи Ал-Иса, малко преди Байдън да произнесе речта си в Белия дом във вторник.

Изрязани снимки на публикациите на предполагаемия стрелец в социалните медии, преди да бъдат изтрити, показват, че той е бил откровен критик на бившия президент Доналд Тръмп и вярва, че „машината на ислямофобията“ е отговорна за клането през 2019 г. в две джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия.

Seems Facebook Scrubbed the Boulder Colorado Shooter, Ahmad Al Issa's page. But it also appears that he was a very big consumer of legacy media propaganda. Seems they may have helped radicalize this fellow.

"Тръмп е такъв п*нис", пише Ахмад в социалните мрежи.

Друг негов пост гласи, че Доналд Тръмп бил спечелил изборите заради расизъм.

Изказването на Байдън беше позоваване на „Закона за защита на обществената безопасност и използването на огнестрелни оръжия“, десетгодишна забрана за „щурмови оръжия“, приета през 1994 г., по време на президентството на Бил Клинтън. Забраната е част от Закона за контрол на насилието и правоприлагането, известен още като Закон за престъпността на Байдън, който оттогава либералните демократи обвиняват за масовото затваряне, което непропорционално засегна афро-американците.

Докато демократи като Байдън и авторът на забраната на оръжията сенатор Даяна Файнщайн (демократка от Калифорния) твърдят, че това е намалило масовите стрелби и е спасило човешки животи, многобройни проучвания показват, че отнемането на огнестрелните оръжия няма „значителен ефект“ в това отношение.

Проверка на фактите през 2014 г. на претенцията на сенатор Файнщайн от либерално настроената група Pro Publica стигна до заключението, че „няма доказателства“, че забраната от 1994 г. действително е спасила животи.

Защитниците на контрола върху оръжието и конгресмените от партията на демократите незабавно призоваха за поредните репресии срещу собствениците на огнестрелнит оръжия, след като стрелбата в Боулдър влезе в новините, в понеделник.

Камарата на представителите с мнозинство от демократите вече беше приела законопроект за засилване на проверките на досиетата и миналото на собствениците на средства за самозащита на 11 март, само пет дни преди осем души да бъдат убити при поредица от престрелки в Атланта, Джорджия.

Вината за това беше хвърлена на предполагаем анти-азиатски фанатизъм и расизъм, въпреки че предполагаемият извършител призна, че мотивът му е от сексуален характер.

