Консервативното американско издание The Epoch Times публикува статия 70 Percent or More of F-35s May Not Be Combat Capable („70 или повече процента от F-35 може да не са боеспособни“), в която, позовавайки се на доклад от Сметната палата на САЩ (GAO) за 2023 г., обвинява Пентагона, че крие реалните данни за бойната ефективност на бойните самолети на страната.

„Докладът на Сметната палата (Службата за отчетност на правителството, GAO) за F-35 разкри някои шокиращи статистики за това колко неподготвени са за да осигурят реална бойна мощ, струващите стотици милиарди долари F-35. Всъщност докладът изчислява, че само 15 до 30 процента от F-35 могат да бъдат боеспособни.

Но ако трябва да прочетете типична медийна статия, може да повярвате, че средно около 55 процента от F-35 са в състояние на бойна готовност. Вие обаче се заблуждавате... Залъгват ви“, - пише колумнистът на изданието Марк Фреденбърг, посочвайки измамата на Пентагона, който дълги години заблуждаваше американската общественост за реалните бойни способности на ВВС на САЩ, станали очевидни след публикуването на доклада на GAO.

„Типичната статия“ в американските медии, както и много документи на Пентагона, предоставят цифри за готовността на F-35 за изпълнение на мисии (mission capable) , което обикновеният човек свързва с бойна готовност (combat capable), отбелязва Фреденбург.

Измамата се крие в начина, по който програмният офис на F-35 и Министерството на отбраната определят „способен на мисия“. Оказва се, че дефиницията на Министерството на отбраната за „способен за мисия“ не означава „боеспособен“.

Това означава, че самолетът може да лети и да изпълнява поне една мисия. Мисията може да бъде изпитателна, тренировъчна или друга и по никакъв начин да не е свързана с бойни действия. Такива самолети може дори да не са в състояние да извършат пълния набор от тестове или упражнения.

Има и друг, по-сериозен показател: напълно годен за мисия (full mission capable). Такива изтребители, по-специално F-35, трябва да могат да изпълняват изпитателни, разузнавателни и бойни мисии. Данните на доклада на GAO за проблемите с F-35 от гледна точка на „full mission capable“ /„способност за пълна мисия“/ са „шокиращи“, пише Марк Фреденбърг:

„Не само, че степента на пълна годност на F-35 е около 30% (вж. таблица на страница 96 от доклада), общата степен на бойна способност на F-35B на морската пехота е била мизерните 15,5% през март 2023 г. Не са публикувани по-точни цифри за „способност за пълна мисия“, но предвид настоящите проблеми на програмата, включително ненадеждните двигатели... е малко вероятно ситуацията да се е подобрила през последната година.

Авторът на статията в The Epoch Times е прав и не е прав едновременно. Факт е, че Пентагонът никога не е отричал наличието на стотици конструктивни недостатъци във F-35, но с помощта на хитрата фраза „готов за мисии“ заблуди както широката публика, така и потенциалните купувачи на това „летящо недоразумение“ от страните - членки на НАТО.

От самото начало на производството си F-35 "страдаше от безкраен брой грешки", пише Business Insider. През 2021 г. бяха преброени 857 технически дефекта в конструкцията на F-35 , редица от които имаха „критично въздействие върху готовността за мисия“ и излагаха живота на пилота на риск. Корпорацията Lockheed Martin не отстрани тези дефекти, но продължи, както писахме , „да произвежда дефектни изтребители“.

В средата на декември миналата година изтребител F-35B на морската пехота на САЩ се разби в Тексас. При кацане самолетът се накланя на носа, колесникът му се счупва, той се изтъркулва от пистата, завъртайки се около собствената си ос, и закача земята с крилото си. Пилотът едва успя да катапултира.

Причината за инцидента е „рядко системно събитие“, свързано с вибрации на двигателя, казаха военните . Поради откритите „системни проблеми“ се разглеждаше вариантът за инсталиране на по-модерния двигател General Electric F120 на F-35, но Пентагонът го отхвърли. Известният военен коментатор Тайлър Рогоуей го нарече "невероятно глупав ход".

Тъй като системните дефекти в силовата установка на изтребителя не можеха да бъдат напълно отстранени, проблемът беше решен по следния начин: те препоръчаха на ВВС да има под ръка изправен резервен двигател. Инцидентът в Тексас обаче показа, че би било хубаво да имате под ръка направо резервен F-35.

Водещи американски авиоконструктори отбелязват покварата на самата идея за създаване на универсален самолет за всички случаи. Един от основните разработчици на изтребителя F-16 Пиер Спрей в интервю за американския интернет ресурс Digg.com нарече F-35 „пуйка“.

В Америка пуйката е един от символите на хибрид на глупостта и ситостта. „Вземете например F-35 с вертикално излитане... Масивната задвижваща система „изяжда“ значителна част от товароносимостта на самолета, а сравнително малките крила не му осигуряват необходимата маневреност и във въздушния бой или за пряка поддръжка на сухопътни сили.

Същата липса на маневреност характеризира и вариантите, разработени за ВВС и ВМС. Максималната скорост на F-35 от 1,6 Маха също е малко вероятно да удиви въображението, тъй като тази цифра за съвременни изтребители от Русия, Европа и Съединените щати масово достига или надвишава два Маха.

Що се отнася до "невидимостта" на F-35, тя може да бъде осигурена само ако носи всичките си бомби и ракети вътре във фюзелажа. Ако ракетите са на външно окачване /т.нар. прашки/, изтребителят става забележим. И дори при минимално натоварване, F-35 „всъщност не е стелт и за руските, и за китайските радари“, пише The Daily Beast .

F-35 не може да се използва в условия на силна противовъздушна отбрана на противника. Единственият път, когато това се случи, F-35 на израелските военновъздушни сили беше свален от древната съветска система за противовъздушна отбрана С-200, която беше на въоръжение в сирийската противовъздушна отбрана, съобщава The Drive , отбелязвайки, че Израел повече няма да използва F -35 на бойни мисии в Сирия, „за да не рискуват повече с тази машина“.

По този начин ситуацията с летящата „пуйка“ F-35 и изобщо със съвременните изтребители като цяло е много по-лоша, отколкото Марк Фреденбург я представя.

В сегашната реалност САЩ не разполагат с боеспособни изтребители от пето поколение. Най-скъпият американски изтребител от пето поколение F-22 се оказа напълно негоден за употреба поради неблагоприятните си технически характеристики.

През юли 2009 г. производството на F-22, който получи нелицеприятното прозвище Technological Nightmare („Технологическият Кошмар“), беше преустановено.

„Командването на Военно-въздушните сили стигнаха до заключението, че, наред с другото, Lockheed Martin F-22 Raptor не притежава необходимата дълбочина и обсег на полета, за да остане предпочитаният изтребител за превъзходство във въздуха през следващото десетилетие “ , съобщи DefenseNews през май 2021 г. През същата година изтребителят започва да се извежда от експлоатация.

Разработката на шесто поколение американски изтребител беше, както писахме , провал. През август 2022 г. Военновъздушните сили се отказаха от двигателя от шесто поколение, който беше разработван в продължение на 15 години от General Electric Aviation и Pratt & Whitney .

Военният портал Defence One публикува унищожителна статия Multibillion Engine Deals Show Air Force Wants to Maintain Three Future Warplane Makers , изразявайки възмущение от лъжите на военните, които твърдят, че изтребителят от шесто поколение вече е летял и даже е счупил много рекорди. Оказа се, както каза министърът на ВВС на САЩ Франк Кендъл миналата пролет, че „самолетът все още се разработва и не е готов за масово производство“.

Както се оказа, Пентагонът не само лъже, но и краде. Освен това самите те не могат да кажат къде, кой, от кого и колко са откраднали.

През 2022 г. Пентагонът се провали на петия си одит в историята, като не успя да отчете 61% от активите си. Одитът е извършен от 1,6 хиляди одитори. Те откриха пропуски в счетоводството на активите на министерството, които включват 19,7 хиляди самолета, повече от 290 кораба, оборудване и оръжия, както и сгради, пътища и огради на повече от 4,8 хиляди обекта по света.

В съответствие със закона, от началото на 90-те години на миналия век, всички държавни учреждения в САЩ са задължени да преминават през одити, пише изданието. Първата проверка на Пентагона се състоя през декември 2017 г., но опитът се провали, както и следващите четири.

Миналия декември Пентагонът се провали на шестия си пореден одит. Пентагонът успя да отчете само половината от своите активи на стойност 3,8 трилиона долара (включително оборудване, съоръжения и т.н.). Това означава, че 1,9 трилиона долара не са отчетени. Това е повече от целия бюджет, одобрен от Конгреса за текущата фискална година.

Ако Пентагонът не понесе никакво наказание за почти два трилиона долара неотчетени пари, тогава кой ще държи смелите американски военни отговорни за продажбата на военна „есетра от втора свежест“ на чуждестранните купувачи под формата на летящите „пуйки“ F-35?

