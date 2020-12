/Поглед.инфо/ Разгневени от резултатите от американските президентски избори, републиканците виждат как една вълна от либерализъм идва срещу тях при Джо Байдън.

Сега законотворци в Тексас, притеснени от неконтролируемата мексиканска имиграция, искат референдум за независимост.

Тексасците не са доволни повече да виждат термина "паралелна реалност" и той да се използва като метафора за обясняването на непроследимите битки между републиканците и демократите вече.

Един представител на Тексас така например, сега призовава за пълно отделяне от американския франчайз.

С удар точно по средата на най-важните президентски избори в американската история, републиканският законотворец от Тексас Кайъл Бидерман се зарече, че ще въведе законодателство, което ще позволи на тексасците да се отделят от Съединените щати.

Според него, това ще им даде шанс да "възстановят статута си като независима нация".

"Федералното правителство е вън от всякакъв контрол и не представлява ценностите на тексасците", написа Кайъл Бидерман на своята Фейсбук страница.

"Ето защо, се ангажирам да подам законодателство тази сесия...., което ще даде на тексасците глас за правото на щата Тексас да възстанови отново статута си като независима нация", написа той.

The federal government is out of control & doesn’t represent the values of Texans. That is why I am committing to file legislation that will allow a referendum to give Texans a vote for the State of Texas to reassert its status as an independent nation.

Тежки думи, идващи от един тежък и суров щат.

Трябва да се отбележи обаче, че изявлението на законотвореца не конкретизира, споменавайки демократите или Джо Байдън по име, а вместо това говори за "федералното правителство".

Седейки на стената между републиканските и демократичните лагери, Кайъл Бидерман не рискува да разочарова членовете на една от двете партии.

Това не е лоша стратегия, тъй като най-вероятно е твърде късно за оплакване от правителството при президента Доналд Тръмп.

От друга страна е твърде рано да се оплаква и за правителството на демократа Джо Байдън, което току-що отхвърли подкрепеното от 17 щата предизвикателство, което Тексас поведе в спора между бившия вицепрезидент и действащия държавен глава Доналд Тръмп.

Въпреки това, обвинението все още изглежда си е в сила, предвид всички твърдения за изборна измама и корупция.

Какъвто и да е случаят, изваждайки на показ духа на тексаската сецесия - една идея, която е плавала в общественото пространство и други пъти, Кайл Бидерман разбира перфектно, че изпраща послание към сърцата и умовете на консервативните тексасци.

На тези хора, които лелеят за нова "златна епоха" от американското минало, когато да си либерал значеше, че си феминистка, която гори сутиени, прегръщащ дърветата еколог или пък може би антивоенен пацифист.

В сравнение със ситуацията днес, тези политически войни на вчерашната година изглеждаха някак си тихи и разбираеми за много американци.

Поне републиканците и демократите все още можеха да живеят заедно под един покрив.

И нямаше значение колко лоши стават нещата между враждуващите страни, но поне нямаше спирания на разговорите и заглушаване на дисидентските мнения, какъвто е трагичният случай днес, когато дори в колежанските кампуси има странен код на мълчанието.

Това е великият парадокс на нашите времена:

Американците се радват на разнообразие от средства за комуникация, по-голямо от когато и да било, но големите технологични гиганти цензурират коментарите в социалните мрежи.

Това кара писаните с труд ръчни писма, изпращани с пощенска марка да изглеждат "най-доброто приложение" на всички времена.

Но не съм съгласен.

Със сигурност не само тексасците са тези, които разбират какво означава едно президенство на Джо Байдън, което ще бъде тежко повлияно от радикалното прогресивно крило на Демократическата партия.

Това ще е тежък удар по консерватизма.

Те вече имат горчив вкус в устите си, докато Джо Байдън беше вицепрезидент в администрацията на Барак Обама в продължение на осем дълги години.

Всъщност, едно от първите действия на Доналд Тръмп като президент беше да отхвърли така нареченият Тоалетен закон на Барак Обама, който даваше право на биологически мъже да употребяват тоалетните и съблекалните, кореспондиращи с пола, с който те се "идентифицират", без значение какво мислят жените по въпроса.

За съжаление обаче, когато става въпрос за консервативен ответ срещу силите на либерализма, винаги говорим за една стъпка напред и две назад.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=CHt7EBCgJnI&feature=emb_title

Транссексуален в женските тоалетни, експеримент.

Помислете си само, че дори и Доналд Тръмп не беше наясно до тази година, че нещо такова като "критична расова теория" съществува.

А това е теория, която измежду всичко друго учи, че "всички бели хора, независимо от това колко "будни" и прогресивни са, допринасят за расизма".

Това нещо, тази теория се преподаваше на правителствените служители на Съединените щати.

Ако това е нещо, което се преподава вътре в една републиканска администрация, то представете си какво се учи в един либерален университет.

Днес определен брой хипер-прогресивни движения поставят предизвикателство към традиционното консервативно мислене на всеки възможен ход.

От преподаването на трансджендърни науки в началните училища до драг кралиците (травестити, бел.р.), които четат пред групи деца в обществените библиотеки, през биологически мъже, които се конкурират срещу родени жени в спорта....

Но може би няма по-"будна" идея, която да дразни тексасците повече от демократическото заричане, че ще отворят границите с Мексико за нелегалните имигранти.

Щатът на самотната звезда споделя 1254 мили или 2018 километра обща граница със своя латиноамерикански съсед отвъд реката Рио Гранде.

И така, представете си реакцията на много коренни тексасци, когато разберат, че демократите не само, че нямат интерес да поддържат съществуването на границата...

Не, те дори са казали, че ще премахнат "расистката" Служба за имиграцията и митниците, която е отговорна за защитата на тексасците от нелегалните нашествия.

Тук е моментът, който е по-лесен за разбиране, ако се чудим какво има предвид законотворецът Бидерман, когато говори за правителство, което описва като "напълно вън от всякакъв контрол, което не представлява ценностите на тексасците".

The federal government is out of control & doesn,t represent the values of Texans. That is why I am committing to file legislation that will allow a referendum to give Texans a vote for the State of Texas to reassert its status as an independent nation. #Texit #txlege

I,m excited about Texas seceding from the U.S. Most blue collar working class of U.S doesn,t represent in the U.S presidential election. Texas has every right to secede as they were once an Independent state. I think Texas will have a more friendly relation with Mexico

Ето какво написа Саджид Рашед в Туитър по въпроса, цитирайки изказването на представителя Бидерман:

"Развълнуван съм относно сецесията на Тексас от Съединените щати.

Повечето сини якички от работническата класа в Съединените щати нямат представителство на американските президентски избори.

Тексас има всяко право да се отделя, както някога е бил независима дърава. Мисля, че Тексас ще има много по-приятелски отношения с Мексико."

Кой по-добре ще загитава границите на Тексас от собствените му граждани, ако федералното правителство отказва да го прави?

Все пак, именно техните деца, а не децата на далечния елит във Вашингтон ще са тези, които ще са принудени да живеят с тежките последствия от една отворена граница.

Не е трудно да се разбере логиката на политиците като Кайъл Бидерман, които фактически казват:

Ако федералното правителство не защитава тексасците, може би те трябва да се отделят от Съюза.

Разбира се, тексасците нямат илюзии, че това ще бъде почти невъзможно и може би ще резултира в огромни кръвопролития, ако решат да гласуват за "независимост".

Все пак, вече е опитвано с катастрофални резултати. През 1861 година, щатът на самотната звезда се отделя от Съединените щати и се присъединява към Конфедеративните щати на Америка.

Само след най-кървавата война в американската история, така наречената Гражданска война, която се смята, че е убила около един милион войници и цивилни, Тексас е напълно приет най-сетне обратно в Съюза през 1870 година.

В същото време обаче, демократите трябва да се събудят за факта, че милиони американски консерватори, не само в Тексас при това, отчаяно търсят убежище от ултра-либералната буря, която ще дойде при президенството на Камала Харис и Джо Байдън.

Това е просто игра с огъня от страна на демократите, които слушат гласовете на една малка групичка радикално прогресивни хора в тяхната партия.

В същото време са глухи за милионите американци, които показват афинитет за консервативните ценности.

Освен ако Съединените щати не искат да видят още една война на сецесии и отцепвания в бъдещето, ще бъде мъдро за Демократическата партия да постави юзди на най-радикалното си крило.

Крило, което само ще успее да взриви страната с техните безкрайни либерални експерименти.

Един съвет:

Когато Тексас говори за отцепване, Вашингтон е най-добре да слуша и то много внимателно.

