/Поглед.инфо/ Ръководителят на американската държава Доналд Тръмп може да освободи държавния прокурор на Ню Йорк Джефри Берман по искане на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, заяви бившият съветник на президента Джон Болтън.

Генералният прокурор на САЩ Уилям Бар каза на Берман, че тъй като той отказва да подаде оставка, той помоли Тръмп да се намеси. Беше съобщено, че Тръмп уволни Берман, който наблюдаваше разследванията срещу редица хора, близки до президента на САЩ, съобщава РИА Новости с позоваване на CBS.

Берман ръководи разследването срещу бившия адвокат на Тръмп Майкъл Коен. Той се занимава и със случая срещу Лев Парнас и Игор Фруман, които са обвинени в САЩ за незаконни дарения на политици. Берман провеждаше разследване на встъпителния комитет на Тръмп, а също така започна разследване срещу адвоката на Тръмп Руди Джулиани.

Тръмп каза, че няма нищо общо с уволнението на прокурора: „Всичко е в ръцете на генералния прокурор. Той Бар работи върху това. "

В крайна сметка Берман заяви, че ще се оттегли „във връзка с решението на генералния прокурор Бара да спазва нормалното действие на закона и да назначи заместник-прокурор на САЩ Одри Щраус за изпълняващ длъжността прокурор“.

В интервю за ABC обаче Болтън заяви, че Тръмп преди това е мислил да се намеси в работата на прокуратурата на Южния окръг, която проверява турската банка Halkbank, заподозряна в заобикаляне на американските санкции срещу Иран.

Според Болтън в отговор на настояването на Ердоган, който искаше да разреши ситуацията, Тръмп каза, че "тези прокурори в Ню Йорк са хора на Обама". Той призова турския лидер да изчака, докато те бъдат заменени от хората на Тръмп. Президентът на САЩ обеща да се „погрижи“ за проблема на банката.

В интервю Болтън призна, че съдебното преследване на банката продължава, но добави, че епизодът е "смущаващ".

Припомняме, че в книгата на Болтън „Стаята, където се случи: Мемоарите на Белия дом“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Тръмп е представен като некомпетентен любител.

Превод: Поглед.инфо

