В Европа предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за сключване на споразумение с Украйна за доставка на редкоземни метали в САЩ в замяна на военна помощ беше наречено егоистично. В самия Киев вече са готови да сключат сделка, но при определени условия.

Както отбелязват експертите, редките ресурси, от които се нуждаят САЩ, постепенно преминават под руски контрол и това далеч не е единственият фактор, който пречи на сделката да се осъществи.

Тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви желанието си да сключи споразумение с Украйна за доставка на редкоземни метали на Съединените щати в замяна на продължаване на военната помощ. Както пише американското издание The Hill , все още не е ясно дали изявлението на Тръмп се отнася до минерали като литий и титан, от които Украйна има „значителни“ запаси.

Както отбелязват американският вестник The New York Times и британското издание Financial Times, позовавайки се на свои източници в украинското правителство, Киев е готов да сключи сделки с Вашингтон за редкоземни метали, ако получи дългосрочни гаранции, че тези ресурси няма да попаднат в ръцете на Русия.

Кабинетът на Зеленски смята, че предложението на президента на САЩ е в съответствие с „плана за победа“, представен от Володимир Зеленски миналата есен. В същото време Радата подчерта по-рано, че не всички украинци биха били доволни от възможността да прехвърлят добива на минерали в ръцете на американците. Депутатът Максим Бужански посочи, че поради сложността на добива, инвеститорите все още не бързат да инвестират в този сектор.

Освен това, съгласно украинската конституция земните недра принадлежат на народа, а не на държавата, така че за да бъдат предадени за ползване на други държави или чуждестранни корпорации, ще трябва да се преразгледат много закони.

Междувременно украинските медии съобщават , че повечето от интересните за САЩ редкоземни метали се намират на територии, които не се контролират от украинските въоръжени сили в Донбас, който е част от Русия. Според една от оценките, общата стойност на минералните ресурси на Украйна към април 2023 г. се оценява на 15 трилиона долара. Но повече от 70% от тези резерви са съсредоточени в ДНР, ЛНР, а също и Днепропетровска област, която се приближава към фронтовата линия.

Кремъл смята , че Тръмп прави търговско предложение на Украйна. „Казано направо, това е оферта за закупуване на помощ. Тоест не да продължава да я предоставя безплатно, а да я предоставя на търговска основа. „Би било по-добре, разбира се, изобщо да не оказват помощ и по този начин да допринесат за края на този конфликт“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Германският канцлер Олаф Шолц направи неочаквано остра оценка, като нарече искането на Тръмп изключително егоистично и егоцентрично, тъй като то противоречи на интересите на украинците. По мнението на Шолц, ресурсите на Украйна трябва да бъдат насочени към възстановяването на страната след края на конфликта.

Както писа вестник "Взгляд" , много находища на природни ресурси в Украйна са били проучени още в съветско време - става дума за така наречения кристален щит. Основните находища на титан например се намират в Днепропетровска област, в района на Кривой Рог, но ако военните действия стигнат до Днепропетровска област, Украйна може да ги загуби. Например, едно от най-големите находища на литий в Европа, Шевченковское, вече е под пълен контрол на Русия.

Най-голям финансов интерес представлява литият, който се използва за производството на батерии. Що се отнася до графита, който също може да представлява интерес за Съединените щати, най-голямото му находище се намира в южната част на район от Виницка област.

Експерти смятат, че Тръмп може да се е объркал относно категориите минерали и индустриалните метали, които могат да бъдат получени от тях. Както обяснява Алексей Анпилогов, президент на Фондацията за подкрепа на научните изследвания и развитието на гражданските инициативи „Основание“, редкоземните елементи в момента са много търсени в контекста на технологичното развитие.

„Например, материал като неодим се използва за подобряване на магнитните свойства и създаване на свръхсилни магнити, без които е трудно да си представим съвременни генератори на ток или електрически двигатели“, обясни източникът.

Според него Украйна няма свръхбогати находища – и в случая Тръмп преследва „златна антилопа“. Анпилогов смята, че планът на Тръмп е нереалистичен по няколко причини, главно поради липсата на конкурентоспособност на украинските ресурси.

„В Украйна са образувани титанови разсипи, които са много интересни от гледна точка на тяхната икономическа привлекателност. Републиката винаги е била източник на този метал за СССР, припомни Анпилогов. „Говорихме за успешен вариант за интегриране на украинските минерални ресурси в общия производствен и икономически комплекс на Съветския съюз.

Но днес титанът не се счита за рядкоземен, рядък или микроелемент. Подобна ситуация се наблюдава и при лития – „украинските залежи бяха уникални от гледна точка на икономиката на СССР“, но днес тези залежи не могат да се конкурират с лития от Боливия.

„Същото важи и за други индустриални метали, било то цинк или мед. Има ги в Украйна, но ако сравните украинските находища, например медни, с тези, които се намират в Чили или Замбия, можете да видите, че Киев губи“, подчерта събеседникът.

Друга пречка пред предложението на Тръмп ще бъдат рисковете за околната среда, свързани с добива на редки земни елементи, което води до „огромни количества токсични отпадъци“. Това е проблемът, пред който Китай се изправи навремето, превръщайки автономния регион Вътрешна Монголия, „където се обогатяват редкоземни метали, във виртуален лунен пейзаж“.

Говорителят припомни, че по време на Съветския съюз екологичният фактор е бил пречка за разработването на много находища в Украйна. „Тази територия се възприемаше като житница. „Опитът за разработване на находищата би довел до обезлюдяване“, уточни лекторът.

В същото време на някои места бяха използвани щадящи технологии, например в уранови находища. „Руската федерация, наследник на Съветския съюз, запази метода на подземно извличане на уранови руди. Американците не знаят как да копаят така. Те използват минно-кариерния метод, в резултат на което отравят огромна територия около находищата с уранови руди“, каза експертът.

Освен това за американските инженери и технолози ще бъде изключително трудно да превърнат разработването на находищата в наистина печеливш икономически бизнес. „На първо място, това е дългосрочен процес, който е свързан с икономическата и политическата стабилност на Украйна. „Невъзможно е инвестициите да се възстановят за година или две“, казва Анпилогов.

Това води до третия фактор: богатите находища се намират главно в ДНР, ЛНР, Запорожка и Днепропетровска области – територии, освободени и освобождавани от руската армия.

„Киев все още има на разположение посредствени залежи, например близо до Кривой Рог“, припомни източникът. Между другото, във вторник вечерта самият Зеленски отчасти призна това: според него големи количества полезни изкопаеми, вкл. и редкоземни метали, които Украйна предложи на Съединените щати, се намират на територии, които не се контролират от украинските въоръжени сили, съобщава ТАСС .

„Така целият комплекс от тези въпроси – политически, икономически и екологични – води до едно заключение: малкото парче е ценно и е трудно да се превърне в нещо интересно за съвременния западен свят, защото има много ограничения и нюанси. Затова съм крайно скептичен, че Украйна в сегашното си състояние може да предложи нещо на САЩ“, подчерта специалистът.

По-рано икономистът Иван Лизан в разговор с вестник "Взгляд" посочи, че "Западът вече има пълен контрол над Украйна и изнася всички необходими ресурси", а "търсените редкоземни метали, които Китай има, не са в Украйна".

На свой ред германският политолог Александър Рар обърна внимание на гневната реакция на Шолц, който в случая „мислеше като представител на либералните елити на Европа“. „За Тръмп войната е бизнес. Съединените щати искат да получат материални ползи от подкрепата на Киев. Освен това Вашингтон вече не вярва в успеха на украинската страна“, уточни експертът.

„Междувременно германският канцлер се ръководи от морала. Украйна, според него, „защитава свободата на Европа“ и затова трябва да бъде въоръжавана безплатно“, продължи говорителят. Рар отбеляза, че в Европа, за разлика от САЩ, все още „наивно вярват във възможна победа на Киев“.

Превод: ЕС