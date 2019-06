/Поглед.инфо/ Новини за военния бюджет на САЩ за 2020 г. фискална година, на първо място по ядрената част:

-Камарата на представителите, която по принцип е по-долната камара на Конгреса, е определила своята визия. Общият размер на разходите за отбрана се предлага да е 733 млрд. долара, което е по-малко от 750 млрд. долара, поискани от Белия дом, но съответства на предишни проекти на Пентагона. Вероятно ще се спрат някъде по средата, тъй като Сенатът подкрепя проекта Тръмп.

-Демократите, които държат Камарата на представителите и съответните комисии, преминаха през плановете за модернизиране на стратегическите ядрени сили, но не толкова тежки, колкото се очаква - на този етап бяха направени компромиси.

- Изисква се изготвянето на дългосрочен план за модернизация на Стратегическите ядрени сили, редовните доклади за неговото прилагане и независими оценки за удължаването на експлоатацията на Minuteman III до 2050 г. (традиционните разговори за рязане на триадата) и обявяване на политика No First Use (не на използването първи).

- По отношение на политиката No First Use т.е. при обявяването, че страната няма първа да използва ядрени оръжия, те се ограничават не с обявяването ѝ (например председателят на комисията по въоръжените сили е привърженик на идеята), а просто с подготовката на поредния PDF файл. ,

- Всъщност единствената позиция, за която ще се води борба, защото се знае, че Сенатът се е изказал – е въпроса за разполагането на бойните глави с малка мощност W76-2 на Балистична ракета „Тридент-2“. Важно е да се отбележи именно като разполагане, защото преправянето на зарядите вече си тече. Демократите са категорично против подобна инициатива, защото настояват, че това ще повиши риска от ядрена война, а няма да „удържи руснаците от използването на своето тактическо ядрено оръжие“. Това все пак е идея на Тръмп, значи по подразбиране ще са против нея.

-Разбира се, те се опитват да попречат на Пентагона да харчи пари за изграждането на стената на границата с Мексико, подкрепят закупуването на осем изтребители F-15EX (но им отпуснаха по-малко пари), добавят към искането на военните за 12 F-35A и намаляват разходите за корабостроене. Все още няма решение по космическите сили, но искат да намалят финансирането им. Подробностите все още постъпват.

Сега контролираният от републиканците Сенат ще изработи своята версия и ще започне пазаренето. Както може да се види, позицията на демократите за стратегическите ядрени сили далеч не беше толкова категорична, колкото се очакваше.

