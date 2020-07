/Поглед.инфо/ В края на юни Министерството на правосъдието на САЩ разпространи информацията, че 22-годишният войник на американската армия Итън Мелцер, който беше арестуван от ФБР, е планирал да убие бойните си другари. Той е обвинен в терористична дейност и е изправен пред доживотен затвор. Заподозряният е част от Ордена на деветте ъгъла, (Order of the Nine Angles O9A), неонацистка организация с окултна идеология. Мотивът на Мелцер е расова омраза.

Според Министерството на правосъдието на САЩ организацията O9A изповядва неонацизъм, антисемитизъм, спазва сатанински обреди. Привърженици на ордена почитат Хитлер и Осама бин Ладен. Членовете на организацията извършват актове на насилие, включително убийства.

Заподозряният Мелцер напълно призна вината си, потвърждавайки, че клането е било планирано като акт на “джихад”. По време на разпита той се нарече предател.

В интернет има много информация за „Ордена на деветте ъгъла“. Организацията е основана във Великобритания през 60-те години, а през 80-те нейните филиали се разпространяват по целия свят. Според руските експерти по изследвания на секти, тази структура е една от трите най-влиятелни сатанински организации на международно ниво, заедно с Църквата на Сатана и Храма на Сет.

Църквата на Сатана, основана от известния Антон Шандор ЛаВей, се превръща в едно от олицетворенията на американския материализъм. Що се отнася до „Храма на Сет“, дейностите на тази организация в контекста на историята на въоръжените сили на САЩ са по-интересни, тъй като основателят на сектата Майкъл Акино е офицер от армията и разработва наръчници за „религиозна толерантност“ за въоръжените сили на САЩ.

Акино служи във военното разузнаване и специализира в информационните операции. Членува в „Църквата на Сатаната“ на ЛаВей. Изпратен във Виетнам, където участва в програмата „Феникс“, Акино пише трактата „Дяволикон“ и през 1975 г. основава Храма на Сет. След завръщането си в САЩ той продължава да се занимава с психологически операции и работата по манипулиране на съзнанието.

В началото на 80-те години Акино извършва церемонии в германския замък Велсбург, който е централата на “Аненербе”, организация, създадена от нацистите за изучаване на традициите на скандинавската раса. Твърди се, че Акино въвежда окултни нацистки ритуали в своята организация. През 1987 г. той е обвинен в педофилия и насилие над деца, но поради липса на доказателства разследването е е прекратено.

В същото време Акино остава на военна служба, бил е професор в един от университетите в Калифорния, а през 1994 г. дори е награден с медала за заслуги.

През 1999 г. редица християнски организации в САЩ обявяват необходимостта от бойкот на американските военни, които подкрепят сатанински секти, но им е казано, че американската конституция забранява религиозната дискриминация.

Подкрепата за разрушителни секти във въоръжените сили на САЩ придобива широки измерения. През 2011 г. става известно, че ВВС на САЩ ще отпуснат 80 000 долара за изграждането на център в стил Стоунхендж, така че последователите на езичеството, религията на друидите и Уика измежду бъдещите офицери да могат да извършват церемониите си там.

Към края на 2019 година в Академията на флота на САЩ в Анаполис започна работа изследователска група по сатанинските ритуали. Става дума за адептите на сектата Храм на Сатаната, която е известна, че в САЩ за нейна сметка е изготвена бронзова статуя на Бафомет с деца в скута му, което става причина за скандал.

За ритуалните нужди на военни езичници и сатанисти са създадени специални места в 13 бази на американската армия, в 12 военновъздушни бази, в 11 военноморски бази и две бази на морската пехота, включително в Катар, Япония, Южна Корея, Афганистан и в няколко самолетоносача. За американските военни има специална езическа благословия и специален шеврон. Ветераните от армията на САЩ сред езичниците и поклонниците на култа Уика влизат като членове на асоциацията “Орденът на Пентаграма”.

Адвокатите за американските военни сатанисти се осигуряват от Фондацията за свободна военна религия, създадена през 2005 г. Основателят му Майк Вайнщайн заявява, че целта на фондацията са „бандите фундаменталистки християнски чудовища, които тероризират съгражданите си, налагайки изкривена версия на християнството на своите безпомощни подчинени във въоръжените сили на нашата страна“. Тоест, става дума за преследването на католици и протестанти.

През 2013 г. Съветът за семейни изследвания публикува доклад, отчитащ „нарастваща враждебност“ към християнството сред американските военни. През октомври 2017 г. четирима служители на ВВС на САЩ бяха арестувани за това, че са изрисували със сатанински знаци действаща християнска църква в Южна Каролина. През 2018 г. използването на Библията беше забранено във военновъздушната база “Уордън” (Уайоминг), съгласно заповедта на командира.

Какво показват всички тези факти, ако не моралния разпад и духовната деградация на Америка?

Превод: В. Сергеев

