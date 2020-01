/Поглед.инфо/ Още през 2003 г. уважаваното издание Global Research е публикувало проницателната статия „Защо Америка се нуждае от война“, която подчертава, че войните са страшна загуба на живот и ресурси и поради тази причина повечето хора са главно срещу войната. В същото време беше заявено, че американските президенти „са изключително заинтересовани от войната, но това има малко или нищо общо с психологическото им състояние, но много общо с американската икономическа система.

Тази система - американският тип капитализъм - функционира предимно, за да направи изключително богати американците, като династията Буш, дори по-богати. Въпреки това, без топли или студени войни тази система вече не може да даде очаквания резултат под формата на все по-високи печалби, които богатите и могъщи хора на Америка смятат, че се дължат на тях по право от раждането им“. По време на Втората световна война заможните собственици и топ мениджъри на големи корпорации научиха много важен урок: по време на войната се правят пари, много пари. С други думи, трудната задача за максимизиране на печалбите - ключова дейност в американската капиталистическа икономика - може да бъде решена много по-успешно чрез война, отколкото чрез мир.

Американската общественост, заета с войната и заслепена от ярките лъчи на пълната заетост и високите заплати, не забелязва това. От друга страна, богатите американци бяха добре запознати с прекрасния начин, по който войната донесе пари за тях и за техните корпорации. Ето защо днес „партията на войната“ в американското общество остава най-мощната и влиятелна, интензивно налагаща не само на американската, но и на световната общественост своята политика спрямо Русия, Китай, Иран, Северна Корея, Куба, Венецуела и други външни политически противници.

Поради тази причина в САЩ непрекъснато нарастват военните разходи и средства за разработване на нови видове оръжия, което по същество е направо изпомпване и разграбване на средствата на американските данъкоплатци в джобовете и в сметките на американския военен и политически елит. Изглежда, че именно тази тема, а не прословутото влияние на Русия върху изборите, може и трябва да стане обект на сериозно разследване както от американските законодатели, така и от обществените организации за правата на човека на САЩ!

Нека припомним на читателя, че военният бюджет на САЩ през 2020 г. за първи път достигна почти 750 милиарда долара! През последните няколко десетилетия, САЩ инвестира $ 30 милиарда в различни иновативни военни проекти, всички от които в една или друга степен се казаха неуспешни, както пише The National Interest.

Днес не само американските, но и много други медии открито пишат за пълния крах на американското оръжие, което, въпреки страхотните разходи за него, не могат да защитят нито САЩ, нито съюзниците им.

Американското издание The National Interest сравнява руския изтребител Су-35 с четири американски F-15, F-16, F-22s и F-35 и стига до разочароващото заключение, че широко рекламираният от Вашингтон F-35 не е в състояние да устои на руския самолет. F-35 беше включен в списъка на най-лошите примери за оръжия на американската армия поради високата му цена и проблемите с надеждността, според американския портал Business Insider. Следователно, не е изненадващо, че не само турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че не изключва възможността да купи руски изтребители Су-35 и Су-57 вместо американски F-35, но Германия вече официално отказа да закупи този самолет от САЩ. А американският портал We Are The Mighty включи три руски изтребители в класацията на най-бързите в историята на военната авиация.

В морето положението не е по-добро. В случай на хипотетичен военен конфликт между САЩ и Русия, дори в Черно море, американските самолетоносачи и ВМС на САЩ ще бъдат бързо унищожени от руски дизелови подводници, сухопътни мобилни ракетни системи и малки, но опасни ракетни лодки. И това не вземайки предвид сухопътната авиация, въоръжена с хиперзвукови противокорабни ракети, като, например, новия комплекс Dagger, пише The National Interest. Друга публикация подчертава, че руските ракети на стойност 30 милиона долара стрелят четири пъти по-далеч от американските разрушители и крайцери за 2 милиарда долара.

Но американските системи за противоракетна отбрана, особено Patriot, се покриха с най-скандалния срам. Преди година американският президент Доналд Тръмп заяви, че един от приоритетите на Пентагона трябва да бъде продажбата на американски системи за противоракетна отбрана на съюзници. За да постигне тази цел, Вашингтон плътно извива ръцете на онези държави, които се противопоставят на такава покупка, предпочитайки руски РЗК 300 или 400, въвеждайки откровено неконкурентоспособни методи срещу такива държави под формата на санкции, като например, срещу Турция, Индия или Мароко.

Междувременно дори американското списание The National Interest съобщава , че руските системи S-500 са много по-ефективни от всички съществуващи системи за ПВО. И изданието The Hill директно признава, че свръхзвуковите оръжия на Русия правят американските системи за противоракетна отбрана като Patriot и THAAD неефективни.

Преди година САЩ обявиха, че мрежа от прихващачи за ракети на земята и на повърхността, радари и комуникационни линии на САЩ за 180 милиарда долара може да защити страната от ограничено нападение от страна на КНДР или Иран. Въпреки това, скоро след това изявление, мощната и хвалена американска група за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия не успя да отвърне на удара върху петролните съоръжения, демонстрирайки ниската си ефективност. В същото време няма да е добре да припомним, че 88 ракетни изстрелвания от системите за противовъздушна отбрана на американския Patriot обхващат северната граница на Саудитска Арабия, а край бреговете на Саудитска Арабия имаше още три есминца с управлявани ракетни оръжия на американския флот, оборудвани със системата за противоракетна отбрана Aegis. Нито една от тези системи не отговори на атаката.

А срещу Иран американската противовъздушна отбрана също се оказа безсилна по примера на ракетните атаки от 8 януари на две американски бази в Ирак (Ein al-Assad и разположената в град Ербил), и малко по-рано - на въздушните бази Balad.

Ето защо редица стари западни военни клиенти наскоро предприеха стъпки за придобиване на руски системи за ПВО. Това беше резултат от сериозни пропуски в системите за противовъздушна отбрана, направени от Запад, като "Patriot", многократните повреди на които станаха очевидни по време на бойна употреба в Близкия изток от Израел, Саудитска Арабия и самите САЩ. Последният от тези клиенти беше Южна Корея, която отдавна проявява силен интерес към руските самолети и системи за противовъздушна отбрана, но не успя да ги придобие поради натиск от Вашингтон.

Всичко това, разбира се, показва, че рекламираната от Вашингтон „военна стока“ всъщност е ярък боклук. Всъщност това вече беше ясно на всички преди, поне на външен вид по ръждясалите бронирани превозни средства, които бяха представени във Вашингтон като част от честването на Деня на независимостта на 7 юли 2019 г.

