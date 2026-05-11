Анастасия Гешева: Путин вече не предупреждава Европа — той ѝ показва как ще изглежда поражението

/Поглед.инфо/ Анастасия Гешева направи взривяващ анализ на сигналите от Москва след 9 май, скритите преговори между Русия и САЩ, ролята на Германия в ескалацията на войната и нарастващото недоволство вътре в самата Русия. Според нея конфликтът навлиза в решаваща фаза, а думите на Путин за Герхард Шрьодер, Зеленски и Запада показват, че зад кулисите вече се подготвя ново геополитическо пренареждане. Гешева предупреждава, че Москва повече никога няма да се довери на Запада, а Европа се движи към опасна конфронтация, която може да излезе далеч извън границите на Украйна.