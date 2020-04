/Поглед.инфо/ Кой не познава Бил Гейтс? Днес Бил Гейтс за Америка е същият символ на капитализма, както първият американски милиардер Джон Рокфелер-старши преди повече от век.

Гейтс основава Microsoft Corporation с приятеля си Пол Алън в средата на 70-те, още докато е студент. И в края на ХХ век Microsoft се превърна в гигантска многонационална корпорация за производство на софтуер за компютърни технологии - персонални компютри, игрови конзоли, джаджи, мобилни телефони. Компанията стана известна като разработчик на семейството на операционната система Windows. Историята на главозамайващото излитане на Microsoft не е ясна. По-конкретно, бивш служител на НСА Едуард Сноудън спомена за Microsoft повече от веднъж. Според него корпорацията си сътрудничи с американските разузнавателни агенции като част от секретна програма за PRISM, предназначена да следи електронните комуникации.

През август 2019 г. Microsoft зае първо място в класацията Global Top 100. Тя изпревари Apple и се превърна в най-скъпият бизнес в света. По това време капитализацията му се оценява на 905 милиарда долара, а малко по-късно капитализацията на компанията надхвърля един трилион.

И на фона на главозамайващите успехи на Microsoft, Бил Гейтс беше последван от странни действия. През март 2020 г. медиите съобщават, че основателят на Microsoft напуска компанията, като накрая напуска капитала на корпорацията и нейния съвет на директорите. В същото време Гейтс реши да напусне борда на Berkshire Hathaway Inc, чийто основен акционер и главен изпълнителен директор е Уорън Бъфет, близък приятел на Гейтс.

Напускайки Microsoft, Гейтс обяви, че сега възнамерява да отдели повече време на филантропията - развитието на глобалното здравеопазване и образование, както и за справяне с промените в климата.

Като цяло опитът с благотворителната дейност на Бил Гейтс има две десетилетия. През 2000 г. той и съпругата му създават фондация Бил и Мелинда Гейтс, която веднага се превръща в една от най-големите благотворителни фондации в Америка (заедно с фондация Рокфелер, Фондация Форд, Карнеги фонд). През последните 20 години Фондация Бил и Мелинда Гейтс отпусна 53,8 милиарда долара за различни програми (здравеопазване, образование и изменение на климата).

Заминаването на Бил Гейтс от Microsoft се случи в момент, когато страстите около коронавируса започнаха да пламват по света . Милиардерът не скри факта, че в новата среда той се ангажира да спаси човечеството от епидемии и пандемии. Преди това ваксините за защита на хората от вирусни епидемии бяха приоритет в медицинската област на дейностите на Фонда: разработването на нови ваксини и ваксинацията на хората със създадени препарати. През февруари Бил Гейтс обяви, че Фондът отделя 100 милиона долара за борба с вируса COVID-19.

Трябва да кажа, че мнозина се съмняват в благотворителната работа на Гейтс, особено по отношение на разработването на ваксини и масовата ваксинация (особено в бедните страни). Сред експертните критици, които отдавна се занимават с разобличаването на фармацевтични гиганти, все още няма консенсус защо тези ваксини се разработват и произвеждат в многомилионни партиди.

Създаденият преди повече от половин век (през 1968 г.) по инициатива на Дейвид Рокфелер Римски клуб, подготви редица доклади, в които препоръча рязко намаляване на населението на планетата, свеждайки я до 1 милиард души. Според редица експерти и обществени активисти, генетично модифицирани храни (ГМО продукти), храни с химически добавки и химически замърсители (като пестициди), „токсични“ лекарства и ваксини са инструменти за обезлюдяване на планетата. Дългосрочните ефекти на такива лекарства и ваксини могат да уронват репродуктивната способност на човека и да доведат до преждевременна смърт. Това е написано по-специално от известния американски икономист и политолог Уилям Енгдал в книгата „Семена на унищожението. Тайният фон на генетичната манипулация ”(Москва: Селадо, 2015).

Преди десет години Бил Гейтс участва в частна конференция на TED2010 в Лонг Бийч, Калифорния, където изнесе реч „Актуализиране до нула!“. Той започна с абсурдно (от гледна точка на науката) предложение за намаляване на световните емисии на CO2 до нула през 2050 г., след което заяви : „Днес в света има 6,8 милиарда души. Този брой ще нарасне до около 9 милиарда. И ако наистина свършим много работа по новите ваксини, здравеопазването и репродуктивните здравни услуги, ние ще я намалим, може би с 10-15 процента. “ Тогава обаче Гейтс обясни, че уж имал предвид 10-15-процентно намаляване не на населението на Земята, а на нейното увеличение (тоест ваксинациите е трябвало да забавят нарастването на населението).

Друга гледна точка на критичните експерти се свежда до факта, че фармацевтичните гиганти разработват и въвеждат „токсични“ ваксини заради собствената си алчност. По същата причина на лекарите се предлагат недоказани ваксини. За да бъдат първи, те са готови за щедри подкупи. В същото време се нарушават правилата за тестване на ваксини; убийствените лекарства стигат до пазара вместо лечебни лекарства. За това пише, например, полковник Татяна Грачева, началник на отдел във Военната академия на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация в книгата „Когато силата не е от Бога. Алгоритми на геополитиката и стратегии на тайните войни на света зад кулисите “(глава„ Ваксините са оръжия за масово унищожение “). Ярък пример за подобна алчност е борбата срещу СПИН и ХИВ, започнала преди почти четиридесет години. Това беше глобална измама от фармацевтичните корпорации, които разпалиха истерията заради болестта, уж генериран от вируса на човешкия имунодефицит (ХИВ). Тогава те не намериха конкретен вирус (въпреки че астрономическите суми бяха изразходвани от държавните бюджети за неговото търсене); под името „СПИН“ се криеха няколко десетки отдавна известни заболявания, придружени от отслабен имунитет; всяка болест имаше свой набор от доказани лечения. Въпреки това, в лабораториите на фармацевтичните корпорации са разработени лекарства за борба с „новия вирус“ и всеки курс на лечение с такива лекарства струва десетки хиляди долари. придружен от отслабен имунитет; всяка болест имаше свой набор от доказани лечения. Въпреки това, в лабораториите на фармацевтичните корпорации са разработени лекарства за борба с „новия вирус“ и всеки курс на лечение с такива лекарства струва десетки хиляди долари, придружен от отслабен имунитет; всяка болест имаше свой набор от доказани лечения.

Ако признаем съществуването на такова явление като „световното задкулисие“, тогава трябва да признаем, че „задкулисието“ се използва от фармацевтичните компании, които печелят милиарди и милиарди от ваксини. Трябва също да призная, че Фондация Рокфелер, Фондация Гейтс, фармацевтичните корпорации, Глобалният алианс за ваксини и имунизация (GAVI) са много мощен юмрук . Това е партньорство на частни и правителствени организации, чиято заявена цел е да увеличи наличността на ваксинации в детска възраст в бедните страни. Партньорите на Глобалния алианс за ваксини и имунизация са Световната банка и Световната здравна организация (СЗО).

И накрая, за новото поколение ваксини, създадени с помощта на нанотехнологии. Те също са опасни от гледна точка на дългосрочните им ефекти върху човешкото здраве, но в допълнение течен микрочип, поставен в такава ваксина, може да бъде въведен в човешкото тяло. Първите доклади за наночиовете, скрити в нано-ваксините, се появяват през 2009 г., когато статията „Населението се подготвя за вътрешни ваксини с нано-микрочипове?“/статья Are Populations Being Primed For Nano-Microchips Inside Vaccines?/ е публикувана в електронното издание на Prevent Disease.com.

Привържениците на тоталната ваксинация на населението настояват тя да бъде допълнена от „цифрова идентификация“ на човека. Подобно на тези, които контролират здравето на населението, трябва да имат пълна картина на всеки, включително информация за ваксинациите. И по принцип можете да вкарате такава информация в микрочип, който от своя страна ще бъде задвижван под кожата на човека. Но какво да стане, ако днес, на фона на общия размер над пандемията на коронавируса, се извършва универсална ваксинация едновременно с операция за цифрово идентифициране на хората?

Струва ми се, че Бил Гейтс е просто човекът, който подготвя операцията за застрелване на две птици с един камък. Ако приемете тази версия, е разбираемо защо милиардерът реши да комбинира две области на своите интереси: цифрови технологии (Microsoft) и ваксини (благотворителен фонд).

Гейтс е един от инициаторите на проекта ID2020, подкрепен от Организацията на обединените нации и част от инициативата Цели за устойчиво развитие до 2030 г. Целта на проекта е да предостави на всички хора на планетата цифров идентификатор (ID) до края на третото десетилетие на 21 век.

Когато Гейтс ръководеше компанията Microsoft, той беше много заинтересован от темата за класическите микрочипове, имплантирани в човешкото тяло. Сега той работи върху създаването на наномикрочип, твърдейки, че това ще бъде микрочип с ограничена употреба, вид дигитален сертификат, който придружава инжектирането на ваксина. И кой е сигурен, че течният „цифров сертификат“ няма да се превърне в електронна яка, върху която собствениците на пари ще поставят хората в електронен концентрационен лагер?

И още: Гейтс се заинтересува от квантови татуировки на точки; това е развитието на Масачузетския технологичен институт и Университета Райс. Татуировките са предназначени да съхраняват историята на ваксинацията на всеки човек. Както казаха изследователи в два университета през декември 2019 г., това развитие (комисия на Гейтс) трябва да позволи идентифицирането на тези, които не са били ваксинирани срещу различни заболявания.

