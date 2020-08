/Поглед.инфо/ Съединените щати разглеждат Русия като "водеща заплаха" в областта на дезинформацията и пропагандата, според специален доклад на Държавния департамент за "екосистемата на руската дезинформация и пропаганда".

„Центърът за глобално взаимодействие в структурата на Държавния департамент се занимава с противодействие на заплахи от злонамерени играчи, използвайки тези тактики (пропаганда и дезинформация). Русия в тази област продължава да бъде водеща заплаха “, - цитира откъс от текста на доклада на ТАСС .

Държавният департамент увери, че „ведомството работи с други министерства и партньори в света в отговор на това предизвикателство“. Централно за тези усилия, твърди Държавният департамент, е „излагане на руските практики“, докато „съюзническите правителства, гражданското общество и медиите могат да увеличат колективната съпротива срещу пропагандата“.

Според авторите на доклада „руската екосистема“ се твърди, че се състои в използването на официални правителствени канали, държавни медии, прокси ресурси и социални мрежи. В същото време, според Държавния департамент, руските власти са отговорни за разработването на такива тактики и платформи като част от подхода за използване на информацията като оръжие.

"Те [руските власти] инвестират значителни ресурси в своите пропагандни канали, разузнавателни структури, за да провеждат злонамерени действия в киберпространството", се посочва в документа.

Припомняме, че на 30 юли държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео по време на изслушване в Комитета за външни отношения на Сената на САЩ поиска два пъти повече пари за борба с „руската пропаганда“.

По-рано American Associated Press и The New York Times публикуват материали, в които неоснователно обвиняват Русия в дезинформация за пандемията на коронавируса.

Москва многократно отрече обвинения за дезинформация за пандемията. По-конкретно, Кремъл счита обвиненията за дезинформация относно ситуацията с коронавируса в ЕС за абсурдни .

Превод7 Поглед.инфо

