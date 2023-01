/Поглед.инфо/ Годишните събирания в Давос, Швейцария, винаги са били панаири на суетата на глобалния елит, напомняйки им за огромното разстояние между тях и 99 процента от населението на света.

Една от основните разлики между Давос 2023 и предишните е, че за първи път от 1992 г. на форума няма руска делегация. Като цяло, нито един човек от Русия. Клаус Шваб и неговите сътрудници изхвърлиха Русия от форума малко след 24 февруари. Давос 2023 беше наситен с атмосфера на русофобия.

Събраха се рекорден брой участници - 2,6 хиляди, сред които 50 правителствени ръководители, 56 финансови министри, 19 шефове на централни банки, 35 външни министри. И това, което беше поразително, беше това, което един от журналистите нарече " оглушителна липса на лидери ".

От държавните и правителствените ръководители на Г-7 дойде само германският канцлер. Поднебесната империя беше представена от вицепремиера Лю Хе , който всъщност е политик в оставка, нямаше представители на китайския бизнес. САЩ бяха представени само от специалния пратеник по климата Джон Кери .

Списъкът на присъстващите на форума VIP персони беше ограничен: ръководителят на МВФ Кристалина Георгиева , президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард , генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг , председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен .

Професорът по икономика в Католическия университет на Корея Ян Джун Сок коментира отсъствието на президента на САЩ Джо Байдън и президента на Китай Си Дзинпин на форума : „ Фактът, че президентът на САЩ и китайският лидер не дойдоха, означава, че фундаменталните споразумения между тези водещи икономики, които обикновено предхождат форума в Давос, не са постигнати.“

Както винаги, бяха обсъдени стандартен набор от въпроси: климат и екология, криптовалути, цифрови технологии, текущата икономическа ситуация в света, прогнози за годината. И се появи нова тема „Украйна“, която засенчи дискусиите по всички останали въпроси.

Бившият украински комик Зеленски, който говори на форума чрез видео връзка, не остана професионално сам: друг комик, бившият британски премиер Борис Джонсън , разговаря с него . А кметът на Киев Виталий Кличко награди Джонсън с диплома, удостоверяваща, че британският комик е почетен гражданин на Киев.

Досега известни медии не са реагирали толкова саркастично на форумите в Давос. Някои от историите ми харесаха. И така, почти всички водещи медии съобщиха за инициативата на Илон Мъск , който проведе анкета в Twitter: „Трябва ли форумът в Давос да контролира планетата?“ Повече от 86% от отговорите бяха: „ Не “.

The Guardian публикува поредица от остри публикации за Давос. Вестникарят Хамилтън Нолан публикува The worst thing about Davos? The Masters of the Universe think they are do-gooders ( Най-лошото нещо за Давос ? Господарите на Вселената мислят, че правят добро ). Авторът нарече форума "сбирщина на безмилостни плутократи ", като отбеляза, че това събитие е най-яркият пример за "среща, за замяна на която беше достатъчно да бъде изпратен имейл ". И пак той: „ Събитието [форумът в Давос] служи преди всичко като рядка точка на сближаване между политическото дясно и съответно ляво, - и двете страни са съгласни, че всички [от форума] трябва да са в затвора ."

The Guardian даде думата на известния икономист Нуриел Рубини , който предсказа световната финансова криза от 2008 г. Вестникът публикува посланието му към участниците в Давос : Davos elites need to wake up to ‘megathreats’ the world is facing /Елитите в Давос трябва да се събудят за „мегазаплахите“, пред които е изправен светът/.

Елитите, пише Рубини, не оценяват напълно заплахите, които са надвиснали над света. Ключовата дума в публикацията на Рубини е „ мегазаплахи “, комбинация от много заплахи едновременно. (Представяне на темата за „мегазаплахите“ може да се намери в книгата на Н. Рубини, издадена преди новата година „Мегазаплахи: Десет опасни тенденции, които застрашават бъдещето ни и как да оцелеем).

Financial Times публикува статия Year in a word: Polycrisis /Годината с една дума : Поликриза/. Така FT характеризира идващата 2023 година. „Поликриза“ и „мегазаплахи“ изразяват приблизително едно и също нещо. За да опише настоящата ситуация в света, Рубини използва термина „ несигурност”: „Изправени сме пред безпрецедентни, необичайни и неочаквани нива на несигурност. В краткосрочен план можем да очакваме повече нестабилност, по-високи рискове, по-интензивни конфликти и по-чести екологични бедствия ...

Сегашната ни епоха на мегазаплахи далеч повече напомня за трагичните 30 години между 1914 и 1945 г., отколкото за 75-те години на относителен мир, напредък и просперитет след Втората световна война .”

Дори тази аналогия, според Рубини, не изразява напълно драматичния характер на днешната ситуация: „Колкото и ужасни да бяха 30-те години, днешните мегазаплахи в някои отношения са още по-зловещи. В края на краищата поколението между двете войни не трябваше да се справя с изменението на климата, заплахите от изкуствения интелект за заетостта или косвените задължения, свързани със застаряващото общество…

Нещо повече, световните войни бяха предимно конвенционални конфликти, докато сега конфликтите между големите сили могат бързо да се развиват в по-нетрадиционни посоки, потенциално завършващи с ядрен апокалипсис ... Живеем като сомнамбули, забравящи за всички тревоги за това, което предстои. Трябва да се събудим скоро... "

Форумците обаче не искаха да се събудят. И някои провеждат сесии на седативна хипноза. Така заместник-ръководителят на МВФ Гита Гопинат каза, че Международният валутен фонд възнамерява да подобри икономическите си прогнози за 2023 г. Например, ако са очаквали, че 2023 ще бъде трудна, сега се надяват на подобрение. Financial Times пише за „оптимизма“ на МВФ в IMF signals upgrade to forecasts as optimism spreads at Davos (Сигналите на МВФ се надграждат до прогнози, докато оптимизмът се разпространява в Давос).

Вестникът е ироничен към тези, които смятат, че с помощта на речите си могат да контролират световната икономика. В края на краищата, според проучвания, проведени от анализатори на WEF, две трети от икономистите на големи международни организации очакват глобална рецесия през 2023 г., а 18% от тях смятат това за „изключително вероятно“.

Много участници във форума започнаха да треперят, когато група млади екоактивисти, водени от Грета Тунберг , се появиха в Давос на 19 януари . Те проведоха ритуален пикет пред централната сграда на форума с призиви за спасяване на планетата от замърсяване и прегряване. Тунберг получи думата на форума и 20-годишният активист разби участниците както обикновено: "Алчността и краткосрочните печалби са по-приоритетни от хората и спасяването на планетата ." И добави: " В Давос, където сме сега, идват предимно хора, които тласкат планетата към унищожение."

„Сбирката на плутократите“ окончателно дискредитира идеята за годишните форуми в Давос. Това беше 53-тата годишна среща. Много е възможно 54-та вече да я няма.

Превод: ЕС

