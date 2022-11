/Поглед.инфо/ В статията се разглеждат три понятия: „Втори свят“, полупериферия и държава-цивилизация като основни термини на теорията за многополюсния свят. Материалът има три части.

Фазов преход от еднополярност към многополярност и три понятия

За да разберем фундаменталните трансформации на световния ред, които се случват пред очите ни, и преди всичко прехода от еднополюсен (глобалистки) модел към многополюсен, могат да се използват различни концептуални блокове и методи. Постепенно те трябва да се превърнат в една повече или по-малко хармонична теория за многополюсния свят.

Предложих първата версия на тази теория в моите книги "Теория на многополюсния свят" [1] и "Геополитика на многополюсния свят" [2]. Но това са само първите подходи към толкова сериозна тема.

В тази статия бих искал да насоча вниманието ви към три концепции, които най-добре ще ви помогнат да разберете основното съдържание на глобалния преход, извършващ се в системата на международните отношения. Именно тя обяснява основните тенденции, конфликти и проблеми на нашето време – от конфликта в Украйна до проблема с Тайван и много други по-локални.

Ако разберем структурата на фазовия преход, ще разберем значението на текущите събития. Но самият този преход също изисква концептуално описание. Ето за какво трябва да се използват трите концепции, обсъдени в тази статия.

Първи, втори и трети свят

На първо място, трябва да се обърне внимание на теорията за „трите свята“, малко позабравена днес, популярна в ерата на „студената война“. Тя е в основата на концепцията за „третия свят“, която се е превърнала в обичайна и стабилна концепция в теориите на международните отношения и по-широко в политическия език[3].

В същото време терминът „първи свят“ не получи подобно развитие, а понятието „втори свят“ практически никога или почти никога не се използва. Въпреки това, концепцията за "втория свят" и неговите основни характеристики най-много съответстват на многополюсния начин на живот и най-добре описват основните субекти на многополярността.

Теорията за регионализацията на "трите свята" - първия, втория и третия - се основава на оценката на нивото на технологичния прогрес, ефективността на икономиката и нейните темпове на растеж, индустриализацията и постиндустриализацията, мястото на страната в глобалната система за разпределение на труда.

„Първият свят“ се смяташе по време на ерата на Студената война за Запада, Съединените щати и техните основни съюзници, включително Япония. „Западът“ тук се разглеждаше не географски, а цивилизационно. Категорията на "първия свят" включваше страни с развита капиталистическа икономика, с либерално-демократични режими, с рязко преобладаване на градски и индустриални центрове (високо ниво на урбанизация), но най-важното - с високи темпове на икономически растеж, с превъзходен научно-технически потенциал, с водещи позиции в областта на финансите, с най-новите форми на въоръжение, с господство в стратегическата сфера, напреднала медицина и др.

„Първият свят“ се смяташе за най-висшия модел на човешко общество, авангард на прогреса и ясен израз на съдбата на цялото човечество. Другите два свята се виждаха като обречени да настигнат „първия свят“, приближавайки се все повече и повече до него.

Тъй като „първият свят“ беше взет като универсален модел, другите „два свята“ бяха описани чрез сравнение с него.

„Третият свят“ беше точно обратното на „Първия свят“. Това беше зона на сериозно изоставане от Запада, със стагнираща и бавно развиваща се (или неразвиваща се изобщо) икономика, с минимално ниво на развитие на науката и технологиите, с нестабилна валута, с начален етап на демокрация, съчетан с архаични политически институции, със слаба и небоеспособна армия, ниска индустриализация, с развита повсеместна корупция, слабо развитие на медицината, с ширеща се неграмотност и преобладаващо селско население[4].

„Третият свят“ беше напълно зависим от „Първия свят“, а понякога и от „Втория свят“, а суверенитетът на страните, принадлежащи към „Третия свят“, беше обикновена конвенция, която нямаше реално съдържание[5].

„Първият свят“ смяташе за свой дълг да поеме отговорността за „Третия свят“, откъдето идва теорията за „зависимото развитие“ [6], гигантските лоши кредити, установяването на пряк надзор върху политическите, икономическите и интелектуалните елити на тези страни, частично вградени в образователните системи на „Първия свят“.

Но „вторият свят“ в ерата на „студената война“ беше надарен с някои особени черти. Под него се разбират социалистически режими, които въпреки отхвърлянето на политическата икономия на капитализма, тоест в пряка идеологическа опозиция на „първия свят“, все пак са постигнали ниво на развитие, сравнимо със страните от „първия свят“.

Но по съвкупни показатели (чиито критерии обаче са формулирани именно от „първия свят“, което ни позволява да допуснем известна пристрастност и идеологическа мотивация в тях), „вторият свят“ все пак отстъпва на „първия“. Изоставането обаче не е толкова значително, колкото в случая с "третия свят".

Под „втори свят“ се разбираше преди всичко СССР, както и страните от Източния блок (особено Източна Европа).

Концепцията за „втория свят“ е важна като прецедент за признаването от „първия свят“, че дори и след алтернативен на либералния капитализъм сценарий на развитие е възможно да се постигнат резултати, кумулативно сравними със Запада. Това е, което отличава "втория свят" от "третия свят".

„Вторият свят“ имаше потенциала да се противопостави ефективно на първия и да предизвика универсалността на неговия модел. И тази ефективност имаше много конкретно изражение по отношение на темпове на икономически растеж, брой ядрени мощности, ниво на научен потенциал, образование, социална защита, урбанизация, индустриализация и т.н.

„Първият свят“ съответства на западния капиталистически лагер, „Вторият свят“ – на Източния блок и страните от социализма.

Тези два свята бяха в нестабилно равновесие. То беше нестабилно, защото "първият свят" настояваше за своето превъзходство, а "вторият свят" беше принуден само да се противопостави на това, частично възприемайки някои елементи в икономиката, технологиите и т.н. от "първия свят".

„Първият свят“ и „Вторият свят“ проектираха влиянието си върху „Третия свят“, който бе основната зона на техния сблъсък.

Всички страни от „третия свят“ бяха разделени на капиталистически и социалистически, въпреки че имаше и „Движение на необвързаните“, чиито членове се опитваха да обосноват собствената си стратегия за развитие – без догматичен капитализъм и социализъм. Но това не доведе до самостоятелна теория, а се превърна само в система от компромиси и комбинации в зависимост от конкретната ситуация. Все пак за образец послужиха критериите на „първия свят“ (капитализма) или тяхното доктринално преосмисляне в идеологията на „втория свят“ (социализма).

Следователно основното съдържание на международната политика от ерата на Студената война беше противопоставянето между „първия свят“ и „втория“. Това беше отразено в биполярния модел.

Важно е да се отбележи, както прави Джон Хобсън [7], че това зониране на социални типове съответства на класическата триада на расистката антропология от деветнадесети век (Морган [8], Тайлър [9] и др.), разделяща "цивилизация", "варварство" и „дивост”.

В същото време "бялото" съответства на "цивилизацията", жълтото - "варварството", а черното - "дивачество". Този модел е окончателно премахнат в западната антропология едва след Втората световна война, но се запазва по отношение на оценката на политическото и икономическото ниво на развитие на страните и обществата.

Така "първият свят" започва да се идентифицира с "цивилизацията" (по-рано с "белия човек" и неговото "бреме" - Р. Киплинг); "вторият свят" - с "варварството" (оттук и расистката поговорка "изчегъртай руснак, ще намериш татарин"); "третия свят" - с диващината - с "народите на Африка, Океания" (тоест с "черните" изобщо).

Втори свят: Разширена дефиниция

Тук трябва да обърнем внимание на факта, че в епохата на Студената война обикновено всичко се пренебрегваше. Руската империя през XVIII - началото на XX век също беше точно такъв "втори свят" по отношение на страните от Запада. В Западна Европа индустриализацията е в разгара си, докато Руската империя беше предимно аграрна страна.

В Западна Европа се установяват капитализмът и буржоазната демокрация, а в Руската империя се запазва монархията. В Западна Европа работят автономни научни центрове, докато европейската наука и образование усърдно се копират в Руската империя. Но въпреки това Руската империя можеше да се съпротивлява на Запада, да защитава своя суверенитет и начин на живот и да печели войни.

Тази забележка значително променя съдържанието на понятието „втори свят“. Ако е приложимо както за СССР и страните под негово влияние, така и за Руската империя, която е заемала приблизително същата територия, то трябва да се разбира като нещо по-общо от СССР.

„Вторият свят“, разбиран широко, е политикономически и идеологически модел, алтернатива на глобалния капитализъм и оспорващ господството и хегемонията на Запада (първия свят).

В този смисъл разпадането на СССР, макар и да се превърна в катастрофа за „втория свят“ (както по-рано падането на Руската империя), не се превърна в негов край.

Още след 1991 г. започват да се оформят нови очертания на „втория свят“. Редица държави, смятани за „Третия свят” в епохата на Студената война – Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка – направиха рязък пробив и за три десетилетия достигнаха ниво на развитие, сравнимо с „Първия свят”.

Разбира се, за това те използваха основно инструментите на глобалния капитализъм, но те успяха да адаптират този инструмент по такъв начин, че да запазят суверенитета и да поставят капитализма в полза на страната (а не обратното - както в случая с либералните реформи в Източна Европа и през 90-те години в Русия).

От началото на 2000-те години, с идването на власт на Владимир Путин в Русия, геополитическият суверенитет постепенно се възстановява и от Русия като наследник на „втория свят“ от предишния етап. Но този път започна да се оформя не двуполюсен, а многополюсен модел. Тук „първият свят“ се противопостави не на една сила, а на няколко наведнъж.

И идеологията на тази конфронтация (разбираема във всеки един от центровете на „втория свят“ с различна степен на радикалност и идеологическа яснота) не беше социализмът (с изключение на Китай), а неопределен антиглобализъм и чисто реалистично отхвърляне на западната (предимно северноамериканска) хегемония.

Страните от „втория свят” не образуваха идеологически блок. Те се превърнаха в обективен пояс от сили, претендиращи за собствен път, качествено различен от глобализма, по който върви „първият свят“.

Политолозите и икономистите забелязаха това явление като свършен факт, обединявайки страните от "втория свят" на пост-биполярната ера в условната конструкция БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), след това след включването на Южна Африка - БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка - Южна Африка).

Но правителствата на страните от БРИКС в един момент осъзнаха обективната основа на подобно зониране на цивилизацията и започнаха да развиват отношенията помежду си в тази парадигма. Така започна предпазливото, постепенно формиране на нов модел на "втория свят". Този път е многополюсен, тъй като всеки член на БРИКС е суверенен феномен, независим от останалите членове на този клуб.

В системата на БРИКС Русия е безспорен военен лидер и до известна степен лидер по ресурси.

Китай е безспорен икономически лидер.

Индия е третият по важност полюс със силна икономическа и индустриална инфраструктура, впечатляваща демография и висока политическа консолидация на обществото.

Бразилия символично представлява цяла Латинска Америка и нейния огромен потенциал (не е напълно разкрит), както и силна държава с мощен военен, търговски и научен компонент.

Южна Африка, като една от най-развитите страни на африканския континент, също символично представлява новата постколониална Африка - с нейния огромен потенциал.

Следва продължение.

[1]Dugin A. The Theory of a Multipolar World. Budapest: Arktos Media Ltd, 2021.

[2] Dugin A. Geopolítica del mundo multipolar Santiago de Chile: . Ignacio Carrera Pinto Ediciones, 2022.

[3] Aijaz Ch. K. The political economy of development and underdevelopment. New York: Random House, 1973.

[4] Rangel C. Third World Ideology and Western Reality. New Brunswick: Transaction Books, 1986.

[5] Krasner S.D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[6] Cardoso F., Falleto E. Dependency and Development in Latin America. Berkeley: University of California Press. 1979; Ghosh, B.N. Dependency Theory Revisited. Farnham, UK: Ashgate Press. 2001.

[7] Hobson J. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory,

1760–2010. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[8] Morgan Lewis Henry. Ancient Society. Tucson: The University of. Arizona Press, 1995.

[9] Tylor Edward Burnett. Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. London J. Murray, 1865.

Превод: СМ

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели