/Поглед.инфо/ Резултатите от местните избори във Великобритания се оказаха катастрофални за консерваторите

За Консервативната партия общинските избори на 2 май бяха най-катастрофалните за последните 40 години. Гласоподавателите претегляха партийните кандидати, борещи се за места в 107 местни съвета и Лондонската асамблея, както и новите кметове на 11 града, включително столицата, и 37 комисари, контролиращи правоприлагането.

Очаква се окончателното преброяване на гласовете да лиши кандидатите от управляващата партия на Риши Сунак от до 500 изборни позиции. Лейбъристите победиха консерваторите в северните окръзи, където торите смятаха позицията си за непоклатима от идването на власт на Борис Джонсън, а също така спечелиха някои местни съвети в южните региони, традиционно считани за „бащиния“ на торите (traditional southern Conservative heartlands).

Лидерът на лейбъристите Кийр Стармър каза пред BBC, че партията му е "уверена" в общите избори и че "страната иска промяна". Според много вероятния следващ премиер „сега има ясно разделение. Имахме 14 години провал и упадък. Току що получихме хаос и разкол от торите."

Консерваторите естествено са в дълбоко униние. Един депутат от торите, пожелал анонимност, каза пред The Times: „Притеснявам се, че няма какво да противопоставим на Реформаторската партия /вижте „Найджъл Фараж като враг на торите на Великобритания“/. Имаме лидер... когото хората виждат като откъснат от реалността мултимилионер, който не споделя техните грижи и опасения.“

Друг бунтовник се изказа в напълно апокалиптичен дух: „Реалността е, че сме на ръба на изчезването. От колегите зависи да решат дали искат да потънат с кораба.

Първите плъхове вече са избягали от потъващия кораб на торите. В навечерието на изборите дезертьорството на Дан Полтър, бивш министър на здравеопазването в правителството на консерваторите, беше оценено като удар в гърба.

След като премина към лейбъристите, той обвини торите, че вече не дават приоритет на претоварената, но недостатъчно подкрепяна Национална здравна служба (NHS), някога считана за основната витрина на британския социализъм. Днес списъкът на чакащите за предписана операция понякога се простира до година, а за преглед при лекар специалист се чака средно 18 седмици.

На върха на това високопоставено обвинение, за което д-р Поултър, лекар, който е положил Хипократова клетва, има всички основания, дезертьорът наля сол и пипер в раните на бившите си другари, като заяви, че торите са се превърнали в „националистическа партия на десницата"(nationalist party of the right). ).

Дисидентите в партията на торите дори в навечерието на изборите разработиха подробен план с спешни мерки, който патетично нарекоха: „100 дни за спасяване на Великобритания“. Несъгласните от лагера на торите, очевидно в пълно съответствие с политехнологичните канони, изложиха план от само пет точки, така че той да бъде лесно смилаем продукт за избирателите. Най-вероятно този миш - маш няма да се хареса на всички.

Първата предложена мярка: увеличаване на възнаграждението (заплатата) на младшия медицински персонал с 10-12%. Второ: намаляване на броя на законните мигранти и чуждестранните студенти, оставащи в Обединеното кралство. Трето: увеличаване на разходите за отбрана до 3% от БВП до 2027 г. Четвърто: да се вземат мерки за задържане на особено опасни престъпници в затворите и изграждане на килии за бързо задържане, за да се увеличи капацитетът на затворите. Пето: намаляване на обезщетенията, предоставяни за диагнози на депресия и тревожност (?).

Цялата тази „извънредна ситуация“, според плана на „спасителите на отечеството“, трябва да бъде изпълнена само за няколко месеца. Предизвиква неволна асоциация с не по-малко амбициозния и интелектуално безпомощен план от началото на 90-те години за въвеждане на пазара и приватизация на Русия от Григорий Явлински, наречен „500-дневна програма“.

В същото време се предполага също това, което либералният Guardian нарече „подготовка на „пуч“. В кулоарите на Уестминстърския дворец, където заседава парламентът, се шушука, че не е изключена инициатива за вот на доверие на премиера Риши Сунак. Подобна процедура става неизбежна, ако 53 депутати от торите изпратят писмено известие, че възнамеряват да сменят висшия лидер на партията.

Пени Мордаунт, която стана известна с това, че държеше церемониалния меч при коронацията на крал Чарлз III, се очертава като евентуален наследник или по-скоро приемник. Не е известно доколко мис Мордаунт е готова за подобна шокова сублимация.

Междувременно проучване на Ipsos показа, че степента на удовлетвореност на британските граждани от начина, по който Риши Сунак управлява страната, е паднала до критично ниво, сравнимо с това, от което приемникът на Маргарет Тачър като министър-председател Джон Мейджър беше доволен през 1994 г. Едва 16% от анкетираните смятат, че милионерът като ръководител на правителството се справя добре със задълженията си, докато 75% изразяват крайно недоволство от своя управник.

Преди изборите един влиятелен тори, който се описа като "непоправим оптимист" пред "Гардиън", каза, че се надява победите на кандидатите на неговата партия в някои ключови избирателни райони да "укрепят кораба". Но след това добави: „Но не можете да изключите пълен панически срив.“

Друг виден тори сравни сегашното партийно съперничество с битката при Сома - „само че без генералите“. Струва си да припомним, че това е най-кървавата битка от Първата световна война, като британците и французите губят общо 623 907 души. Изглежда, че торите претърпяха основните загуби по време на изборната „битка при Сома“.

На първо място сред причините за разочарование сред гражданите е ниската ефективност на управленските решения, вземани от правителството на Риши Сунак. Неравномерното дишане на националната икономика води до намаляване на нивото и качеството на живот.

Заради Брекзит, тоест прекъсването на търговско-икономическите и още повече привилегированите връзки с Европейския съюз, само миналата година Великобритания загуби приблизително 140 милиарда лири стерлинги (178 милиарда долара).

Макроикономическите показатели не са обнадеждаващи. Потребителското търсене, вносът на традиционно купувани стоки и преките инвестиции намаляват. Има признаци на стагфлация. В резултат на това реалните доходи спаднаха до нивата от 2007 г.

Ехото от проклятието на реформите на Тачър под лозунга „Оставете най-силните да оцелеят” достига до наши дни. В началото на април имаше срив на пречиствателната станция за отпадни води, управлявана от приватизираната компания Thames Water, която обслужва водния път, по чиито брегове е разположена столицата на бившата империя.

Вместо редовна поддръжка и модернизация на инфраструктурата за пречистване на водата, нейните собственици изплатиха 56 милиарда паунда като дивиденти на инвестиционни фондове на Канада, ОАЕ и Китай за 30 години.

И сега компанията е на ръба на фалита и затова просто изхвърля канализацията в реките. Скандалът избухна, след като участниците в състезанието с лодки по Темза от Оксфорд и Кеймбридж - 160-годишна традиция - се разболяха от остри чревни инфекции.

Говорейки за изостаналата инфраструктура. През февруари 2010 г. аз лично наблюдавах как в Лондон започнаха да се подменят водопроводни тръби, положени... при кралица Виктория (управлявала 1837 - 1901 г.). И още нещо: само 38% от английските влакове се движат с електрическа тяга, а само в осем от 52-те големи града във Великобритания имат метро или трамвай.

Безразсъдни инициативи, като намерението на министъра на финансите Джереми Хънт да премахне националните осигурителни вноски за работниците, също не допринасят за популярността на торите. Пенсионерите, пише Guardian, са притеснени какво означава това за държавната пенсия, NHS и за техните деца и внуци.

За торите това е като да се прострелят в крака, защото проучванията показват, че средната възраст, на която хората са по-склонни да гласуват за консерваторите, отколкото за лейбъристите, се е повишила от 39 на 70 години. С други думи, торите, в мазохистичен импулс, унищожават собствения си „ядрен“ електорат.

Вторият национален проблем, противно на политическата коректност, открито се нарича доминирането на имигранти с различен религиозен и друг културен код. Британците, които гласуваха на референдум през 2016 г. за отделяне от ЕС, възнамеряваха да се справят с това, за да спрат инвазията сами, без да се съобразяват с Брюксел.

Не се получи: милион мигранти от проблемни бедни страни пристигат на тези уредени населени острови всяка година. Около една трета от всички новородени са родени от жени - имигранти. Раждаемостта сред коренното население на острова е спаднала до нивото от 19 век. Броят на чуждоезичните и други религиозни имигранти надхвърли девет милиона, което е равно на общото население на Шотландия и Уелс.

Изявлението на предполагаемия следващ президент на САЩ Доналд Тръмп предизвика оглушителен резонанс. Обръщайки се към поддръжници на първомайски митинг, той каза: „Видяхме какво се случи, когато Европа отвори вратите си за джихад. Вижте Париж, вижте Лондон, те вече не се разпознават... Вече не се разпознават и не можем да позволим това да се случи с нашата страна.“

Симптоматични са отзивите в читателския форум на страниците на Daily Mail. Читател Whatsitallabiut: „Сега няма връщане назад и скоро можем да видим лодки, пълни с британци, които се насочват към Франция, бягайки от опасностите в Обединеното кралство.“

Някой под псевдонима W M5494847 се съгласява с него: „Тръмп е абсолютно прав. Лондон и много други градове в Обединеното кралство бяха изгубени без нито един изстрел! Баща ми и дядо ми никога не биха помислили, че ще бъде позволено това да се случи..."

Никой не би предположил, както установи учител по история в училище в южна Англия, че новопристигналите и предимно чернокожи ученици не изпитват никакво благоговение към новооткритата си родина. Когато той помоли 13-годишните да признаят кой от тях мрази Великобритания, всичките 30 ученици вдигнаха ръце, тъй като всички те са родени в семейства на мюсюлмански имигранти.

Както се оказва, арабите, чиито предци са родени в Ирак, все още изпитват носталгия по „Багдадския бик“, по Саддам Хюсеин, който беше убит от американците и следователно от британците. А децата на афганистанските мигранти симпатизират на брадатите бойци от забраненото в Русия талибанско движение.

В същото време има и положителни развития за привържениците на традиционните ценности сред коренното население. В Бирмингам родители - мигранти в предимно мюсюлмански училища настояват за премахване на ЛГБТ часовете и насърчаването на други полови извращения.

Но се появи и ново нещастие: пренасянето на древни оплаквания и омраза от историческата им родина на британска земя. Навръх Нова година в Южен Лондон избухна свада с бейзболни бухалки между заклети съседи от Африканския рог - етиопци и еритрейци. Полицията предпочете да не задържа никого.

Третият национален бич беше опиянението на обществото от неолибералната програма за подмяна на хуманистичните принципи с изкуствено създадена и агресивно наложена полова идентификация. Така първият министър на Шотландия, пакистанецът Хумза Юсаф, който току-що беше подал оставка, прокара през Холируд (парламента) решение, че деца от 16-годишна възраст могат да „сменят пола си“ без родителско одобрение, и в същото време законопроект, съгласно който за погрешно обръщане към лице, което не е от явен пол, може да получите присъда до 7 години затвор.

През април беше публикуван доклад на Световната здравна организация (СЗО) за резултатите от проучване в 44 страни по темата за алкохолизма сред непълнолетните. Оказа се, че именно във Великобритания живеят... най-много пиещите деца. Почти всяко 11-годишно дете е употребявало поне веднъж алкохолни напитки, като това е най-често сред децата от богати семейства.

* * *

Съвкупността от тези признаци на деградация на обществения морал ни кара да си припомним началното изречение в трактата на княз Михаил Щербатов „За увреждането на нравите в Русия“. Но само чрез замяна на топонима: „... Не мога да не се учудя, че за кратко време моралът е накърнен навсякъде“ във Великобритания.

На такъв депресиращ фон дори адските сцени на Йеронимус Босх могат да изглеждат като весели картини. Това е причината за епичния провал на местните избори на така наречените консерватори, които с ускорени темпове се израждат в образите на същия Босх.

И тъй като не е тайна, че резултатите от общинските избори се проектират върху общите парламентарни избори, които ще се проведат не по-късно от 28 януари 2025 г., а най-вероятно през ноември тази година, моментът на истината за Консервативната партия идва с шекспировата дилема: „Да бъдеш или да не бъдеш?“

Превод: ЕС