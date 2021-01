/Поглед.инфо/ Програмата "All Inside", стартирана от британското правителство, предназначена да осигури жилища за бездомни, изпитва трудности, пише The Independent. Според вестника по-малко от половината от 29-те хиляди участници в програмата са получили жилище: някои все още живеят в хотели, други във временни сгради, а трети вече изобщо не участват в програмата.

Хиляди бездомници, на които британското правителство е обещало жилище, изчезнаха от радара, без да получат никаква помощ, съобщава The Independent. Както вестникът пише, министрите отказват да рестартират жилищната програма за бездомни през март, въпреки опасенията за наличие на голям брой хора по улиците в светлината на новата карантина и нарастването на инфекциите с новия тип коронавирус.

Британското министерство на жилищата, общностите и местното самоуправление потвърди, че около една трета от 29 000 бездомни хора, които са влезли в програмата за заселване, все още нямат покрив над главите си. Както пише The Independent, позовавайки се на собствените си данни, реалното положение е още по-лошо и повече от половината от бездомните не са получили жилище. Някои от тях все още живеят в хотели, други са преместени във временни жилища, а някои вече изобщо не се надяват и са отпаднали.

Според изпълнителния директор на Shelter Polly Threads, „по време на първата карантина правителството осъзнава колко опасно е да нямаш покрив над главата си по време на пандемия“, и затова реши да създаде програмата „All Inside“.

Според Джо Ломас, служител на базираната в Манчестър благотворителна организация Centrepoint, официалните правителствени данни за резултатите от програмата All Inward не съответстват на реалността. Ломас каза, че може да преброи на пръстите на едната ръка броя на хората, настанени по програмата All Inward. Дейвид Смит, ръководителят на благотворителната организация Oasis Community Housing, също повтори това мнение, отбелязвайки, че в програмата липсват правилните ресурси.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели