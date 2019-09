/Поглед.инфо/ Имперските амбиции никога не са напускали колониалните империи. И винаги са се реализирали чрез местните елити, монтирани в колониите, за да обслужват интересите на метрополиите. В съвременен вариант това е т.нар. „нов социален договор“, при който компадорските правителства в дълбоките периферии гарантират сигурност за „Господарите“ си в замяна на правото да управляват.

Случаят с Великобритания е показателен, въпреки че сметките й, както ние казваме са „без кръчмаря“. Защото „славно минало“ имат не само бившите колониални хегемони. И днес особено силно то се проявява във възхода на Азия, откъдето идва най-мощният отпор. Затова пък постколониалните мераци отново са насочени към Балканите, където сме и ние.

Излизайки от ЕС (при цялата сложност на процеса), Великобритания възнамерява да реабилитира Бринанската империя („Империя 2.0“) – това е един от сценариите за съхранението на англосаксонския свят след Брекзит. Другият е „Реанимация на Британската общност (БО)“. Вече се разработват политики, насочени към младите британци с цел те да участват активно в реализацията на идеята „Глобална Британия“.1

Сценарият „Реанимация на БО“ предполага икономическа реинтеграция на англосаксонския свят между Обединеното кралство и бившите доминиони – Австралия, Канада и Нова Зеландия, както и съществено разширение на търговско-икономическите връзки със страните в Общността (общо 52, сред които Индия, Пакистан, Малайзия, Сингапур и ЮАР).Процесът ще се осъществява постепенно в зависимост от темповете на отслабване на САЩ.

Съгласно сценария „Империя 2.0“ Лондон ще се стреми не само към икономическа реинтеграция, но и към военно-политическа. При положение, че САЩ губят влиянието си в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), проектът, предлаган от Англия, дава възможност на бившите й доминиони да оцелеят (ресурсно-икономически, военно-политически, демографски, културно) в периода на трансформация на световната система и евентуален разкол на западната цивилизация.

В АТР Великобритания и западната коалиция ще стремят да продължат политиката „разделяй и владей“, за да „сдържат“ Китай, опитвайки се да въвлекат Индия с илюзията, че тя „просто няма на кого да разчита“ и ще склони да участва в британската игра...

Накратко, Великобритания се стреми да се позиционира като световен финансов център, обезпечаващ взаимодействието на Европа с Китай, Индия, евентуално САЩ и страните в БО.2

Не всичко обаче е толкова просто по отношение на тези планове. Първо, на Общността се пада незначителен процент от британския износ и внос (ок. 8-9%). Второ, за повечето от страните търговските връзки с ЕС са по-важни от тези с Англия. Запазването на достъпа до европейския пазар е приоритет за много от членовете на БО, включително Индия и Австралия.

Освен това, в много бивши колонии спомените за британското управление са в най-добрия случай смесени (в Южна Африка статуите на колонизатора Сесил Родос бяха съборени през 2015 година); Британският износ за Африка е само 21,3 млрд. долара. За да засили тази търговия, Обединеното кралство иска бързи търговски сделки с развиващите се икономики. Но приоритетите на африканските страни са регионалната интеграция и сътрудничество. Както и на азиатските.

Търговията на Европа с Азия е по-голяма от тази с всеки друг регион. Китай е основният импортер в ЕС и вторият най-голям партньор за износ след САЩ. ЕС е основен партньор за китайския импорт и вторият най-голям партньор за експорт след Съединените щати.С разширяването на инфраструктурните връзки и търговските споразумения, обменът ще се ускорява (той и в момента изпреварва търговията на двата региона със Северна Америка).

Англия не може да предложи пазар, сравним с този на ЕС, откъдето и привлекателността на Обединеното кралството и желанието на партньорите да се съгласят на отстъпки ще бъдат незначителни. Остава перспективата на икономическо сближаване с Америка, но извън ЕС, Великобритания е по-малко привлекателна и за САЩ. Както знаем, „специалните отношения“ на Вашингтон и Лондон са инструмент за влияние на Америка върху ситуацията в ЕС. Така че няма основания за отстъпки от страна на САЩ, а позицията в преговори със слаб партньор какъвто е Лондон, винаги ще бъде колкото се може по-егоистича, независимо кой е господар на Белия дом.

Затова пък нарастват апетитите за Балканите.

В периода 2017-2018 г. САЩ, ЕС и Обединеното кралство започнаха да разработват нови стратегии за Западните Балкани. Тази на ЕС беше официално представена на 6 февруари 2018 г.3. Още в края на 2017 г. Атлантическият съвет разработи система от приоритети за Балканите.4 Появи се и собствена концепция на Обединеното кралство „Великобритания и бъдещето на Западните Балкани“5.

Централно звено в тези три документа остава „поглъщането“ на Балканите от ЕС, като страните от региона следва да се ориентират безусловно към Брюксел в най-чувствителните области, като например външната политика и енергийната независимост, в замяна на обещания за бързо членство. Разбира се, за реализация на инициативата, са необходими лоялни и максимално предсказуеми политически елити.

Стратегията на Атлантическия съвет включва четири основни приоритета:

- постоянното военно присъствие на САЩ в региона;

- „историческо” сближаване със Сърбия;

- възстановяване на репутацията на САЩ като лоялен партньор;

- подкрепа за „лоялните елити“…

Важен приоритет е и нарастващият натиск върху „страни, показващи признаци на многовекторност“, на първо място Сърбия, която трябва да прояви „по-голям интерес“ към присъединяване към ЕС и НАТО.

Американският натиск в региона обаче, вече предизвиква съпротива, което оставя широко поле за маневриране на Обединеното кралство.

През юли 2018 г. във Великобритани се проведе срещата на върха за Западните Балкани - ежегодно събитие в рамките на Берлинския процес (от 2014 г.), за интензифициране напредъка на европейска интеграция на региона, в резултат от което е разработена и концепцията „Великобритания и бъдещето на Западните Балкани“, значително различаваща се от европейските и американските документи. По същество, това е документ по-скоро за вътрешна употреба, посветен не само на специфичния за страната анализ на успехите и неуспехите на евроатлантическата интеграция, но и на ролята на международните участници в Балканския регион. От публикувания текст става ясно, че Обединеното кралство обмисля „внедряването си“ като арбитър в региона, което е ход напред пред Брюксел и Вашингтон. Защото отговорността за всеки провал (доколкото като регионът е изцяло зависим от ЕС), винаги можете да се припише на Брюксел, а успехите на Лондон. Действайки едновременно от името на САЩ и НАТО, както и от това на ЕС, и позиционирайки се като актьор, чиято „твърда” сила мултиплицира тази на САЩ, заедно с финансово-икономическата и „меката“ сила, Англия очаква да компненсира част от икономическите и външнополитическите си загуби след Брекзит.

Самият лайтмотив на документа е: Великобритания трябва да продължи да насърчава ценностите и институционалните стандарти на ЕС, както в самия Съюз, така и в двустранните формати; ЕС и Обединеното кралство не трябва да позволят на местните елити да се възползват от противоречията между Лондон и Брюксел. Вторият дългосрочен императив е, САЩ и ЕС, чрез своята „мека“ сила да „увеличават подкрепата си за бъдещите регионални лидери“.6

Така че „подкрепата на британското посолство към България по повод скандала с шпионаж в полза на Русия“ е напълно логична. Както разбира се, и на американското.

Натискът тепърва ще се увеличава, заедно с настоящите и предстоящи репресии срещу съпротивата... Още на 11 март, 2019 г. Иван Гешев бе на официално посещение в САЩ по покана на ФБР. Заедно с със зам.-председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Н. Недялков.

В Русия обаче са наясно чии позиции изразява „българското“ външно министерство. И ловът на русофили в България постига и тепърва ще постига ефекта на бумеранга.

