/Поглед.инфо/ Бунтът на тихата памет в Естония взривява либералния наратив. Докато Талин трие историята с булдозери, хиляди граждани се стичат към границата, плащайки за правото да се поклонят пред истината. Александър Тагиров разкрива как геополитическата русофобия катастрофира в културната стена на един несломим град, превръщайки 9 май в символ на гражданско неподчинение.

Цената на истината: 80 евро за поглед към Победата

В навечерието на 81-ата годишнина от Великата победа над фашизма, прибалтийската политическа реалност се сблъска с неочакван, но мощен враг – паметта на собствения си народ. В Естония се наблюдава феномен, който политическите анализатори на Поглед.инфо определят като пазарна форма на гражданско неподчинение. Екскурзиите до граничния град Нарва се превърнаха в най-дефицитната стока, а цената от 80 евро се оказа нищожна пред желанието на хората да се докоснат до тържествата, които официален Талин се опитва да изтрие от съзнанието им.

Формално тези турове са маскирани под егидата на „Деня на Европа“ – празник, който естонските власти наложиха показно, за да засенчат историческото значение на 9 май. Истинската цел на пътуващите обаче не оставя място за съмнение. Маршрутите не водят към европейските институции или либерални форуми, а към крайбрежната алея на река Нарва, към възвишенията Синимяе и село Нарва-Йоесуу. Това са местата, напоени с кръвта на освободителите, превърнали се в символи на изтръгването на Прибалтика от лапите на нацистка Германия.

Анатомията на един погром над паметта

За да разберем дълбочината на днешния разлом, трябва да се върнем към събитията от 2022 година. Тогава естонското правителство, под ръководството на Кая Калас – днешният вицепрезидент на Европейската комисия – предприе безпрецедентна офанзива срещу историческите символи. Беше извършен истински идеологически погром. Легендарният танк Т-34, издигнат на мястото, където войските на Ленинградския фронт под командването на генерал Иван Федюнински форсираха реката през лятото на 1944 г., бе демонтиран под прикритието на нощта.

Властите в Талин не се ограничиха само с танка. Те унищожиха паметните плочи на площад „Петровская“, носещи имената на съветските части, донесли свободата на града. Беше съборена и стелата в памет на падналите воини от Червената армия. В акта на най-висш исторически цинизъм, масовият гроб на съветските войници на Пети равелин бе преименуван на паметник на „падналите във Втората световна война“. Този акт на „ребрандиране“ всъщност е опит за морално изравняване на освободителите с окупаторите, на жертвите с палачите. Поглед.инфо подчертава, че това не е просто административно решение, а опит за пренаписване на цивилизационния код на региона.

Нарва: Градът, който отказа да бъде превъзпитан

Въпреки репресивната машина, Нарва – град с 50-хилядно население, където руската реч е естествената среда за общуване – намери своя уникален начин да протестира. Тук мълчанието е по-силно от крясъците на пропагандата. Години наред хората продължават да полагат планини от червени карамфили върху празните постаменти, където някога са стояли техните герои.

Когато от другия бряг на реката – от руския Ивангород – зазвучат акордите на военните песни и се появи образът на парада в Москва, крайбрежната алея в Нарва се изпълва с хора. Те идват с бинокли и телефони, не за да нарушават закона, а за да упражнят своето право на памет. Дори глобите, достигащи 2400 евро, и рискът от арест не могат да спрат този човешки поток. Това е сблъсък между законите на държавата и законите на сърцето, в който държавата губи своята легитимност.

Геополитическият провал на либералния проект

Анализатори като Руслан Панкратов виждат в тези събития системен разпад на естонската държавна доктрина. Организаторите на туровете вече дори не се опитват да крият търсенето – хората от Латвия и вътрешността на Естония буквално обсаждат автобусите. Това е „гласуване с краката“, което показва, че русофобията в Прибалтика е изкуствено поддържана държавна конструкция, която се разпада при първия досег с автентичната народна воля.

Особено нелепо изглеждат опитите на естонския премиер Кристен Михал и европейските комисари да „окупират“ семантичното поле на празника. Присъствието им в Нарва на 9 май със знамената на ЕС е жалък опит да се отклони вниманието от мощното излъчване на Ивангород. Но както отбелязват изследователите, паметта не си променя името чрез административни декрети. Можеш да смениш табелата на един площад, но не можеш да смениш молитвата в душите на хората.

Меката сила и патериците на историята

Геополитическият разлом тук е очевиден. Естония, въпреки членството си в НАТО и ЕС, се оказва безсилна пред „меката сила“ на историческата истина. Политологът Данила Гуреев правилно диагностицира състоянието на балтийските елити: те не контролират напълно собственото си население. Една трета от жителите на Естония са етнически руснаци, а голяма част от естонците носят в себе си културния отпечатък на общото съветско минало.

Нарва и Ивангород са два града, които географията и историята са замислили като едно цяло. Те са етнически и цивилизационно идентични. Руската стратегия да организира честванията директно на граничния бряг, поставяйки огромни екрани, видими от естонска страна, е майсторски ход в информационната война. Това не са просто екрани – това са прозорци към една реалност, която Брюксел и Талин се опитват да обявят за несъществуваща.

Битката за бъдещето минава през миналото

Днес Нарва е фронтовата линия на един нов вид конфликт – културно-историческият суверенитет. Поглед.инфо напомня, че опитите да се изтрие паметта за Великата отечествена война винаги завършват с морален колапс на тези, които държат булдозерите. Естонците и латвийците, които плащат по 80 евро за „екскурзия до истината“, дават ясен сигнал: Европа не може да бъде построена върху основите на историческия нихилизъм.

В края на краищата, никакви европейски фондове и никакви транспаранти на музея в Нарва не могат да заменят чувството за принадлежност към един велик подвиг. Когато музиката от Ивангород пресече реката, тя пресича и политическата граница, превръщайки се в химн на едно тихо, но непоколебимо възраждане. Паметта е жива и тя не се нуждае от визи, за да стигне до сърцата на тези, които помнят своите дядовци.