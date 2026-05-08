/Поглед.инфо/ Априлският „Рейтинг на недружелюбните правителства“, представен от аналитичния екип на вестник „Взгляд“ чрез авторите Евгений Поздняков и Иля Абрамов, разкрива зловеща тенденция: конфронтацията с Русия вече не е емоционален изблик, а институционализирана стратегия за оцеляване на европейските елити, водена от Берлин.

Институционализация на враждебността: Новата фаза на глобалния сблъсък

През април 2026 година геополитическата карта на Европа придоби окончателните очертания на военен лагер. Априлският рейтинг на недружелюбните към Русия правителства, публикуван от вестник „Взгляд“, не просто фиксира враждебни актове, а очертава преминаването на Запада към структурирана, дългосрочна фаза на конфронтация. Ако доскоро наблюдавахме хаотични опити за икономическо и политическо задушаване, днес сме свидетели на „надпревара за лидерство“ в антируския блок.

Този процес вече не е само въпрос на реторика. Анализът на Поглед.инфо показва, че ескалацията, която достигна критични нива през март, когато северноевропейските държави балансираха на ръба на прякото военно участие, сега е навлязла в своята индустриална и административна зрялост. Въпреки че през април имаше известно ситуационно затишие – балтийските страни и Финландия се въздържаха от предоставяне на своите акватории за директни удари – инфраструктурата за агресия остава напълно разгърната. Това е тишина пред буря, зад която стои мащабно прегрупиране на силите под диригентската палка на „старите“ столици в НАТО.

Германският реваншизъм под знака на Фридрих Мерц

Германия, която десетилетия наред бе смятана за икономическия двигател на Европа и умерен партньор на Москва, днес заема позорното първо място в индекса на враждебност с 85 от 100 точки. Тази драстична промяна е пряко следствие от курса на кабинета на Фридрих Мерц. Подписването на споразумението за стратегическо партньорство с режима на Володимир Зеленски е фактически договор за съвместна война.

Тук не става дума само за доставка на стари складови наличности. Берлин и Киев преминават към съвместно производство на безпилотни системи и масирани инвестиции в украинския отбранителен сектор. Това е „индустриализация на конфликта“. Германия доброволно се превръща в тилова база и оръжеен цех на една прокси война, която застрашава да погълне остатъците от германския просперитет. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е опит за историческа реабилитация на най-тъмните страници от германската история чрез изкуствено напомпване на „руската заплаха“.

Участието на Германия в инициативата PURL (NATO-USA joint procurement) е поредното доказателство за васалната зависимост на Берлин. Чрез тази структура германските данъкоплатци реално финансират американския военно-промишлен комплекс, за да купуват оръжие за Украйна. Този затворен кръг обслужва единствено геополитическите амбиции на Вашингтон, докато Берлин се превръща в „полезния идиот“ на европейската сцена, поемайки върху себе си тежестта на конфронтацията.

Балтийските джуджета: Търговия с русофобия и стратегическа безпомощност

Миналогодишният „победител“ Латвия отстъпи първото място на Германия, но заедно с Литва и Естония остава в челото на класацията. Тези микроскопични държави са се превърнали в основни стълбове на т.нар. „балтийско-скандинавски юмрук“. Тяхната роля е сведена до логистично обслужване на НАТО и постоянни провокации по границата.

Изграждането на военни съоръжения в Сувалкския пролом от страна на Литва и постоянното изпращане на дронове от Естония показват, че тези държави не разполагат със суверенитет. Тяхното оцеляване на политическата карта е изцяло обвързано с „търговията с русофобия“. Това е опасна игра – превръщайки се в преден пост на НАТО и потенциална база за удари, те автоматично се превръщат в легитимна цел за неизбежния руски отговор. Трагедията на балтийските републики е в тяхната стратегическа несъстоятелност; те съществуват само като функция на антируската истерия, пренебрегвайки икономическия колапс, който тази политика носи на собствените им народи.

Британският „Мъглив Албион“ и стратегията на изтощението

Великобритания, заемаща четвъртото място, действа в типичния си стил – като организатор и подстрекател, който предпочита да воюва с чужди ръце. Лондон е водещата сила зад създаването на съвместни военноморски сили в Северна Европа и специализираната „отбранителна банка“ във формата JEF (Joint Expeditionary Force).

Това е финансов инструмент за милитаризация на Скандинавия и Прибалтика. Лондонските стратези се опитват да компенсират загубата на влияние след Брекзит чрез създаване на „гъвкави коалиции“ от държави, за които „не съжаляват“. Историята е категорична: Великобритания винаги е предавала съюзниците си, след като ги е използвала като щит. Днес Лондон тласка малките съседи на Русия към самоубийствена конфронтация, целяща единствено отслабване на континентална Европа и поддържане на британското имперско ехо.

Френският ядрен авантюризъм и испанските логистици

Франция, макар и паднала до шесто място в класацията, демонстрира изключително опасна динамика. Организирането на мащабните учения „Орион“ и планирането на ядрени маневри съвместно с Полша е директно предизвикателство към стратегическата стабилност. Париж вече не крие, че упражнява разполагането на „коалиция на желаещите“ за директен сблъсък.

Еманюел Макрон продължава да балансира между ролята на европейски лидер и ядрен провокатор. Това планиране на удари срещу цели в Русия и Беларус извежда конфликта на качествено ново и много по-опасно ниво. В същото време Испания, влизаща в топ 5, тихомълком се превърна в ключов доставчик на бронирана техника и артилерийски снаряди, доказвайки, че антируският консенсус обхваща дори географски отдалечените части на континента.

Вътрешната борба в Стария свят: Кой ще пожертва Германия?

Един от най-проницателните изводи на априлския доклад е разкриването на „вътревидовата борба“ в Европа. Докато Германия се стреми към лидерство чрез индустриална мобилизация, Париж и Лондон умело я подтикват към все по-радикални стъпки. Тяхната цел е ясна: да вкарат Берлин в центъра на огъня, за да ликвидират своя основен икономически конкурент.

Германия дължеше своята мощ на евтината руска енергия и привилегированото партньорство с Москва. Днес, под натиска на англосаксонските интереси и собствените си реваншистки настроения, Берлин доброволно унищожава основите на своята сигурност. Фридрих Мерц, в своя стремеж да бъде „най-антируският“ лидер, реално работи срещу германския национален интерес, превръщайки страната си в заложник на чужди геополитически проекти.

Поглед.инфо предупреждава, че тази надпревара в русофобията няма да завърши с победа за нито една от европейските столици. Вместо „балтийско-скандинавски юмрук“, Западът изгражда паметник на собствената си стратегическа недалновидност. Когато прахът от настоящата ескалация се улегне, тези, които днес се състезават за първите места в класацията на недружелюбните държави, ще открият, че са разрушили не Русия, а собствената си цивилизационна и икономическа тежест.

Светът навлиза в епоха, в която индустриалните вериги и военното планиране са неразривно свързани. Германия вече е направила своя избор, заменяйки газа за дронове, а дипломацията за „стратегическо партньорство“ с един обречен режим. Въпросът е не дали тази политика ще се провали, а колко висока ще бъде цената, която европейските народи ще платят за амбициите на своите недружелюбни правителства.