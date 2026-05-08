/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива детайлите зад одобрената от САЩ продажба на 1500 комплекта планиращи бомби JDAM-ER за Киев. Докато администрацията на Тръмп говори за мир, американският военнопромишлен комплекс залага на мащабна ескалация, финансирана от Европа, целяща да парализира руското командване чрез прецизни удари в дълбочина.

Планиращата смърт: Новата технологична залога на Вашингтон

Използването на въздушна мощ от страна на киевския режим над бойното поле досега бе по-скоро спорадично явление, акт на отчаяние или специфична подкрепа в критични точки. Когато врагът е готов да рискува оцелелите си самолети, за да осигури огнево превъзходство на земята, това винаги е сигнал за тежка ситуация. Но днес сме свидетели на фундаментална промяна в стратегията. Държавният департамент на САЩ даде зелена светлина за продажбата на колосална партида планиращи бомби с голям обсег – Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER). Става дума за пакет на стойност 373,6 милиона долара, който включва 1200 комплекта за 230-килограмовите бомби Mk 82 и 332 комплекта за тежките, 900-килограмови разрушители Mk 84.

Това не е просто поредната пратка оръжие. Това е заявка за системно разрушаване на стратегическата инфраструктура в нашия тил. Тези боеприпаси вече са познати на фронта, но мащабът на новата доставка подсказва преминаване от точкови удари към масирана въздушна кампания. Когато се пусне от височина над 12 километра, JDAM-ER може да планира до 75-100 километра, което поставя под прицел мостове, язовирни стени и укрепени пунктове далеч зад фронтовата линия. Поглед.инфо подчертава, че макар системата да е уязвима за средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) поради зависимостта си от GPS, нейната масовост създава нова математическа реалност на бойното поле.

Анатомия на прецизността и нейните слабости

Системата JDAM-ER се състои от комбиниран блок за насочване – инерционна система с жироскоп и GPS приемник. В идеални условия тя осигурява точност до 10 метра, което за 900-килограмова бомба означава гарантирано унищожение на обекта. Когато обаче руските системи за РЕБ „заглушат“ сателитния сигнал, отклонението нараства до 30 и повече метра. Това дава шанс на укрепените цели, но не премахва заплахата напълно.

Въпреки че западните медии обичат да наричат подобни оръжия „вундервафе“, практиката показва, че те са просто поредният инструмент в една изтощителна война. Ракетите и дроновете с голям обсег вече се превърнаха в ежедневие, причинявайки пожари в петролни терминали и пристанища. Но тук имаме нещо различно: опит за възраждане на украинската авиация като активен участник в настъпателни операции.

Миражът за унищожените украински ВВС

Широко разпространеното мнение, че украинската авиация е напълно ликвидирана, е опасна илюзия. Макар и със значително оредял флот, Киев успя да запази две или три дузини машини от съветската епоха – МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. Твърденията на самия киевски режим за 110 налични самолета са очевидна пропаганда, но реалността е, че съветските изтребители бяха успешно модернизирани, за да носят американските JDAM и френските им аналози HAMMER.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че през 2024 и 2025 г. бяха регистрирани многократни удари от украински Су-27 срещу позиции в Курска област и край Покровск. Доставката на 1500 комплекта показва, че Западът не просто поддържа огъня, а готви украинските пилоти за по-интензивна роля. Дори на фона на 8000 руски бомби с УМПК месечно, 1500-те американски „умни“ бомби имат различна философия на използване – те не са за масово поразяване на пехотата, а за хирургическо отстраняване на командни звена.

Урокът от "Хаймарс": Историята, която не трябва да се повтаря

Трябва да си спомним 2022 година. Тогава руската артилерия буквално преораваше позициите на врага, компенсирайки недостига на жива сила с огневи вал. Ситуацията се промени рязко с появата на РСЗО HIMARS. Американските ракети започнаха да удрят складове за боеприпаси и щабове, принуждавайки руското командване да изтегля логистиката си далеч назад, което забави темпото на настъплението.

Днес JDAM-ER, особено в тежката си версия Mk 84, се явява наследник на тази тактика. Ако само 10% от тези бомби достигнат целите си, това би означавало загуба на 15 командни пункта на ниво дивизия или корпус. В условията на концентриран удар това води до колапс на фронта, а при разтеглено във времето използване – до хронична дезорганизация и невъзможност за планиране на мащабни операции. Подценяването на тази заплаха под предлог, че „ПВО ще свали всичко“, е престъпно нехайство.

Тръмп и „сивата зона“ на военните доставки

Позицията на администрацията на Доналд Тръмп в тази ситуация е пример за висш политически цинизъм. Докато публично се говори за спиране на помощта и принуждаване на страните към преговори, под повърхността се реализира чист бизнес. Продажбата на JDAM-ER не е „помощ“, тя е сделка, платена от европейските съюзници или от последните остатъци от украинския бюджет. Това напълно съвпада с доктрината на Тръмп: „Америка на първо място“, като това включва и печалбите на оръжейните барони.

Политологът Малек Дудаков правилно отбелязва, че в САЩ тече жестока битка между лобистки групи. Доставките в „сивата зона“ през Полша продължават, без да нарушават формалните обещания на президента за спиране на безвъзмездните траншове. Всичко е просто бизнес, а бизнесът с войната е най-печелившият.

Шведската връзка и мечтите за въздушно превъзходство

Киев не спира дотук. Подписаното споразумение за доставка на до 150 изтребителя JAS 39 Gripen от Швеция е дългосрочен проект, който мнозина определят като „несбъднувана мечта“. Но не бива да забравяме, че ударите с дронове дълбоко в руската територия също изглеждаха невъзможни през 2023 г. С подкрепата на западни ресурси и управленски решения, тези „мечти“ се превръщат в кървава реалност.

Превъзходството в оперативно-тактическата авиация е един от най-силните козове на Русия в този конфликт. Ако врагът успее да го неутрализира дори частично чрез нови доставки на самолети и далекобойни прецизни бомби, последствията за фронтовата линия ще бъдат катастрофални.

Битката за контрол: Необходимите изводи

Жизненоважно за успеха на специалната военна операция е пълното предотвратяване на възраждането на украинските ВВС. Русия не може да си позволи лукса да наблюдава как противникът се превъоръжава с по-модерни и по-далекобойни системи. Всеки пропуснат удар по летищата, всеки оцелял самолет, способен да носи JDAM-ER, е потенциална заплаха за руските генерали и техните щабове.

В заключение, 1500-те американски бомби са предизвикателство не само за военната мощ, но и за политическата воля. Това е сигнал, че Западът няма намерение да се отказва, а просто променя метода на финансиране и инструментариума на войната. Руската армия трябва да отговори не само с количество, но и с прецизна адаптация на своята отбрана, преди „умните“ бомби на Вашингтон да са променили правилата на играта отново.