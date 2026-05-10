/Поглед.инфо/ Анализът на Алексей Чичкин разкрива дълбоките геополитически пластове зад присъствието на малайзийския крал Ибрахим Исмаил на парада в Москва. Това не е просто дипломатически жест, а фронтална атака срещу западната хегемония и заявка за нов световен ред, граден върху историческата памет и суверенитета.

Символиката на Червения площад: Когато историята диктува бъдещето

Присъствието на върховния владетел на Малайзия, Ибрахим Исмаил бин Алмахрум, на трибуната на Червения площад по време на парада за Деня на победата на 9 май 2026 г., се превърна в мощен геополитически сигнал, който отекна далеч отвъд границите на Русия. Това не беше просто протоколно посещение на държавен глава, а демонстрация на стратегическо предизвикателство към целия колективен Запад. За Куала Лумпур паметта за Втората световна война и победата над фашизма и милитаризма има изключително конкретно, кърваво и национално-освободително измерение.

За да разберем защо малайзийският монарх избра Москва в този критичен исторически момент, трябва да се върнем към края на 1941 г. Тогава японската окупация на Югоизточна Азия започва именно с агресия срещу северните части на Малайския архипелаг. Армията на нацията Ямато, водена от имперски амбиции за „Велика източноазиатска сфера на съпроцъфтяване“, всъщност донесе на региона безпрецедентен терор. Японските войски завзеха целия полуостров, Северен Борнео и Нидерландските Източни Индии, поставяйки под свой контрол жизненоважните морски пътища, свързващи Индийския и Тихия океан.

Тази окупация не беше просто административна смяна на властта, а системен геноцид и експлоатация. Историческата памет на Малайзия е белязана от масови престъпления, жестоко отношение към цивилното население и създаването на концентрационни лагери – „резервати“ в джунглата за „ненадеждни“ елементи. Стотици хиляди малайзийци, коренно население и британски военнопленници оставиха костите си в тези лагери. Именно това общо минало на борба срещу агресора прави малайзийския султан естествен съюзник на Русия в честването на победата над тиранията. Според анализаторите на Поглед.инфо, това е акт на признателност към държавата, която съкруши гръбнака на нацизма и по този начин ускори разпада на колониалните империи в Азия.

От антиколониалната война до геополитическия суверенитет

Малайзийската съпротива, обединена в Малайската народна антияпонска армия, успя да освободи над 75% от територията на страната още преди официалната капитулация на Япония през септември 1945 г. Но за Куала Лумпур истинската борба тепърва започваше. Завръщането на британската колониална администрация след края на Втората световна война се възприема като нова форма на потисничество. Периодът от 1946 до 1956 г. е белязан от жестока антиколониална война, която в крайна сметка води до независимостта на Малая през 1957 г. и формирането на съвременна Малайзия през 1963 г.

В този исторически контекст Москва винаги е била на правилната страна на историята за малайзийския народ. Съветският съюз беше сред първите държави, признали независимостта на Малайзия и подкрепили нейната териториална цялост. Тази историческа благодарност днес се трансформира в дълбоко разбиране на руската позиция по отношение на Крим, Донецк и Луганск. Куала Лумпур вижда в действията на Русия стремеж към обединение на националните територии и защита на суверенитета – принципи, които са фундаментални за самата Малайзия.

Ето защо Малайзия категорично отказа да се присъедини към антируските санкции от самото им начало. Куала Лумпур не само игнорира западния натиск, но и активно разширява диалога с Москва. Трябва да се припомни и историческият факт, че по време на американските агресии във Виетнам и Камбоджа, властите в Малайзия отказаха на Белия дом използването на своята територия за военни цели. Този „генетичен код“ на независимост днес прави Малайзия един от най-надеждните партньори на Русия в Азиатско-тихоокеанския регион.

Военно-техническото сътрудничество: От Су-30 към невидимия Су-57Е

Сърцето на стратегическия диалог между Москва и Куала Лумпур тупти в ритъма на високите технологии и отбраната. Малайзийските военновъздушни сили вече имат солиден опит с руската техника, експлоатирайки 18 изтребителя Су-30МКМ, произведени в авиационния завод в Иркутск. Тези машини се превърнаха в гръбнака на малайзийската авиация, осигурявайки й превъзходство в регионалното въздушно пространство.

По време на посещението си в Москва на султан Ибрахим Исмаил беше показан бижуто на руската авиационна индустрия – изтребителят от пето поколение Су-57Е. Проявеният интерес от страна на султана не е просто любопитство, а ясна индикация за бъдещото превъоръжаване на малайзийската армия с най-модерните руски системи. Поглед.инфо отбелязва, че потенциалната сделка за Су-57Е би променила радикално баланса на силите в Югоизточна Азия, изтласквайки западните доставчици от този ключов пазар.

Но сътрудничеството не спира до оръжията. Двете страни се споразумяха за мащабно разширяване на икономическото и научно-техническото партньорство. Фокусът пада върху критични области като енергетиката, халал индустрията, селското стопанство и високите технологии. За Малайзия руският опит в изкуствения интелект и големите данни е безценен ресурс за модернизация на икономиката, докато за Русия Малайзия е входна врата към ислямския свят и пазарите на АСЕАН.

Икономическият пробив: Рублата и рингитът срещу долара

Цифрите говорят по-силно от всяка реторика. Търговският оборот между Русия и Малайзия през 2024 г. достигна 2,48 милиарда долара, което е впечатляващ ръст спрямо началото на десетилетието. Първият вицепремиер на Малайзия Фадила бин Юсуф потвърди, че тенденцията е към ускоряване, като целта е до 2028 г. стокообменът да надхвърли 4 милиарда долара.

Това, което истински тревожи Вашингтон, обаче не е самият обем на търговията, а начинът, по който се осъществява тя. Още през 2025 г. делът на разплащанията в национални валути – рубла и рингит – надхвърли 20% от общия обем. По време на срещата си с Владимир Путин в Кремъл на 7 май 2026 г., султан Ибрахим обеща допълнително опростяване на тези процеси чрез централните банки на двете страни. Това е директен удар по системата SWIFT и доларовата хегемония.

Структурата на износа и вноса показва пълно взаимно допълване на двете икономики. Малайзия доставя на Русия високотехнологична електроника, домакински уреди, естествен и синтетичен каучук и стратегически важни хранителни продукти като палмовото масло. В замяна Русия осигурява енергийната сигурност на Малайзия чрез петрол, петролни продукти, химикали, метали и селскостопански суровини. Особено знаково е изявлението на премиера Анвар Ибрахим, че националната компания Petronas започва преки преговори с Москва за доставка на руски петрол. В момент, когато Западът се опитва да наложи тавани на цените, Малайзия нарича Русия „приятелска страна“ и разчита на нея за своите енергийни нужди.

Инвестиции, образование и ислямски финанси: Новата архитектура на сътрудничеството

Малайзия активно кани руския бизнес да инвестира в аерокосмическата индустрия, дигиталната икономика и агротехнологиите. Един от най-интересните аспекти на това партньорство е секторът на ислямските финанси. Куала Лумпур, като глобален център в тази област, предлага на Русия алтернативен модел на банково дело, който изключва лихварството и се базира на реални активи. Това е изключително важно за Русия в контекста на санкционния натиск върху нейната традиционна банкова система.

В областта на образованието Русия се превръща в основен център за подготовка на малайзийските елити. От 2026 г. Москва предоставя разширен брой стипендии за малайзийски студенти в области като изкуствен интелект и информационни технологии. В момента в руски университети се обучават над 500 малайзийски студенти, а за последното десетилетие Русия е подготвила над 7000 специалисти за азиатската държава, предимно в медицината.

Връзките се циментират и чрез институционални механизми. Заседанията на Междуправителствената комисия на остров Лангкави и работните групи в Томск показват, че диалогът не е само на най-високо ниво, но и на ниво експерти и учени. Планираният за края на 2026 г. мащабен диалог за минералните ресурси ще отвори нова страница в усвояването на природните богатства на двете страни.

Към зона за свободна търговия с ЕАЕС: Интеграцията като съдба

Логичният завършек на този процес на сближаване е създаването на зона за свободна търговия (ССТ) между Малайзия и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). След като Индонезия вече подписа подобно споразумение през 2025 г., Куала Лумпур вижда в това огромен шанс за своите стоки на евразийския пазар. Анализаторите на Поглед.инфо са категорични: интеграцията на Малайзия в евразийското икономическо пространство е въпрос на кратко време.

Сътрудничеството в рамките на ОПЕК+ и Форума на страните износителки на газ допълнително синхронизира действията на Москва и Куала Лумпур на световната сцена. Малайзия не е просто „партньор“, тя се превръща в „надежден тил“ за Русия в Азия. Този съюз е изграден не върху диктат и санкции, а върху взаимно уважение, историческа памет и чист икономически интерес.

С посещението на султан Ибрахим в Москва и неговото присъствие на парада на победата, Малайзия окончателно избра своята страна в новата геополитическа реалност. Пътят към многополюсния свят минава през Малакския проток, а Русия вече има там сигурен и силен съюзник. Това е краят на ерата на западната доминация в Югоизточна Азия и началото на нов евразийски век, в който гласът на Куала Лумпур и Москва звучи в пълен унисон.