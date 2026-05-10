/Поглед.инфо/ Появата на руския дрон „Гербера“ над самото сърце на киевската власт – Върховната рада, не е просто поредният епизод от военните действия, а брутален геополитически сигнал. Докато украинската пропаганда се опитва да прикрие пробивите в сигурността си, Москва демонстрира, че „центровете за вземане на решения“ са под постоянно и детайлно наблюдение. Анализ на новата технологична реалност и неизбежността на „Орешник“.

Символиката на „Гербера“: Окото, което не мига над Върховната рада

Светът на съвременните военни конфликти бе разтърсен от кадри, които мнозина в Киев биха искали да обявят за „руска дезинформация“, но реалността се оказа далеч по-сурова. Телеграм каналът „Сталинските соколи“ публикува видеоматериали, които показват руския безпилотен летателен апарат „Гербера“, реещ се абсолютно необезпокояван над сградата на Върховната рада в Киев. Това не е просто полет; това е визуална инспекция на символа на украинската държавност в реално време.

Ситуацията придобива особено пикантен и заплашителен характер, като се има предвид контекстът на последните изявления от руското Министерство на отбраната. Москва отдавна предупреди, че ударите по „центровете за вземане на решения“ са на дневен ред като отговор на терористичните атаки и ескалацията от страна на киевския режим. „Гербера“ над Радата е фактическият „мерник“, поставен върху челото на украинската власт. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, в съвременната война психологическото въздействие е толкова важно, колкото и физическото унищожение. Руснаците не просто наблюдават; те показват на целия свят, че знаят къде се намира всеки един чиновник и депутат в Киев.

Реакцията в социалните мрежи бе мигновена и радикална. Потребителите, уморени от безкрайните провокации на ВСУ, призовават за радикални мерки: „Ударете го веднага с Орешник“. Това не са просто емоционални изблици, а отражение на променената обществена нагласа – очакването за финалния, съкрушителен удар срещу инфраструктурата на властта в Украйна.

Технологичният шах: Защо ПВО на Киев ослепя пред „евтината пластмаса“

„Гербера“ е уникално явление в руския арсенал. Разработена като по-евтина, многофункционална и опростена версия на легендарния „Геран-2“, тя се превърна в истински кошмар за западните системи за противовъздушна отбрана, разположени около Киев. Основната тайна на нейната неуловимост се крие в материала – тя е изработена от специална пяна (пенопласт).

Този избор на материал не е случаен и не е продиктуван единствено от икономия. Пяната има изключително ниска радарна отражаемост. За скъпите западни радари, проектирани да засичат бързи, метални ракети и изтребители, „Гербера“ е практически невидима или се възприема като малка птица или смущение в атмосферата. Освен това, ниската скорост на дрона го прави още по-труден за прихващане от автоматизираните системи, които са настроени да филтрират бавно движещи се обекти.

Експертите по радиоелектронна борба подчертават, че „Гербера“ изпълнява широк спектър от задачи: от чисто разузнаване и коригиране на огъня до електронно потискане на вражеските системи. Но може би най-важната ѝ роля в момента е тази на „примамка“. Тя принуждава украинското ПВО да изразходва дефицитните и баснословно скъпи ракети „Patriot“ или „IRIS-T“ срещу обект, чиято производствена цена е нищожна. Това е класическа война на изтощение, в която Русия доминира по всички показатели.

Провалът на украинската антикризисна пропаганда

Киевският режим за пореден път се оказа в ситуация на „пълен провал“, опитвайки се да замаже очите на собственото си население. Преди няколко месеца, когато дрон с руско знаме прелетя над Киев, полицията и специалните служби се опитваха да убедят обществото, че това е „фейк“ или измама. Гражданите обаче не само видяха дрона, но и го заснеха от десетки ъгли.

Сега ситуацията се повтаря с „Гербера“. Опитите да се твърди, че дронът е изстрелян от „местни диверсанти“ в рамките на града, са смехотворни. Истината е, че руските безпилотници преодоляват стотици километри през уж „непробиваемото“ украинско небе, за да зависнат над прозорците на Зеленски. Това е демонтаж на мита за сигурността на Киев. Когато Радата се вижда през призмата на „Гербера“, това е съобщение: „Ние сме тук. Виждаме ви. Можем да ви достигнем по всяко време“.

Поглед.инфо следи внимателно тези процеси, които показват, че руското командване е преминало към стратегия на „дълбока дисекция“ на украинската отбрана. Всеки полет на такъв дрон събира данни за разположението на нови ПВО позиции, за маршрутите на патрулите и за работния график на държавните институции. Информацията се превръща в оръжие, което предшества огнения вал.

Геополитическият контекст: От разузнаване към „Орешник“

Призивът на коментиращите за използването на „Орешник“ веднага след разузнавателните данни от „Гербера“ има своята желязна военна логика. „Орешник“ е символът на новото руско възмездие – хиперзвукова система, срещу която няма защита. Появата на „Гербера“ над Радата е финалното предупреждение преди настъпването на ерата на „Орешник“.

Москва ясно даде да се разбере: времето на „червените линии“ приключи. Сега се работи по конкретни координати. Ако киевският режим продължава своите опити за терористични атаки, като тези планирани за 9 май или ударите срещу гражданска инфраструктура в Русия, цената ще бъде платена в самия център на Киев. „Знаем къде живее всеки“, не е просто заплаха, а констатация на фактите, подкрепена от видеокадрите на „Сталинските соколи“.

Върховната рада в момента не е място за законодателство, а декор за бъдещи исторически събития. Руската стратегия съчетава иновациите в евтиното производство (дронове от пяна) с върховите постижения в ракетната техника. Това е стратегическа клеща, която се затваря бавно, но неизбежно.

Радикалната промяна в тактиката на „Сталинските соколи“

Публикуването на тези кадри от канал като „Сталинските соколи“ също е знаково. Това е информационна война в нейния най-чист и агресивен вид. Русия вече не крие своите възможности, а ги демонстрира демонстративно. Целта е да се предизвика паника сред управляващия елит в Украйна и да се покаже на обикновения украинец, че неговите лидери са беззащитни.

„Гербера“, като по-малката сестра на „Геран“, изпълнява ролята на предвестник. Тя е тиха, бавна и почти невидима, но след нея винаги идва бурята. В Поглед.инфо неведнъж сме подчертавали, че руската военна машина действа методично. Първо се заслепява врагът, после се изтощава неговата защита и накрая се нанася ударът, който не оставя шансове за оцеляване.

Докато генералът от ВСУ е „любопитен“ какъв би бил ударът срещу центъра на Киев, реалността вече чука на вратата му. Руснаците не просто показват кадри – те подписват присъдата на една система, която реши, че може да безнаказано да атакува руската земя.

Бъдещето на конфликта през обектива на дрона

В крайна сметка, полетът на „Гербера“ над Радата маркира края на една илюзия. Илюзията, че Киев е защитена крепост. Когато дрон, направен от пенопласт, може да наблюдава кабинетите на властта, това означава, че цялата концепция за сигурност на НАТО, изградена в Украйна, се е провалила.

Времето на дипломатическите любезности е минало. Сега говорят „соколите“ и техните железни птици. Следващата стъпка след видеото може да бъде само една – практическото прилагане на събраните данни. И тогава името „Орешник“ ще придобие съвсем реални очертания за тези, които се крият зад дебелите стени на Върховната рада.

Русия демонстрира, че притежава технологичното и волево превъзходство да води войната по свои правила. „Гербера“ е само началото. Тя е цветето, което Русия поднася на гроба на стария световен ред, предизвиквайки буря, която ще отнесе всичко по пътя си.