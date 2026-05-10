/Поглед.инфо/ Думите на руския президент Владимир Путин по време на Парада на победата на 9 май се превърнаха в катализатор на безпрецедентна и, откровено казано, грозна истерия в британското медийно пространство. Докато Лондон се опитва да диктува условията на глобалния конфликт, Москва ясно заяви, че няма намерение да се съобразява със западните сценарии. Анализираме срива на британската пропагандна машина.

Психологическият срив на Лондон: Когато истината стане непосилна

Забележките на Владимир Путин по време на тържественото честване на Победата над фашизма предизвикаха вълна от реакции, които могат да бъдат определени единствено като стратегическо отчаяние. Британската преса, която от десетилетия се представя за еталон на „независимост“ и „обективност“, захвърли всякакви маски и се отдаде на чиста проба войнстваща реторика. В Лондон речта на руския държавен глава бе разчетена като фатален сигнал – ясен и недвусмислен знак, че Североатлантическият алианс няма да успее да сложи край на конфликта в Украйна при условия, които са изгодни за Брюксел и Вашингтон.

Тази реакция е дълбоко симптоматична. Тя показва, че западните елити започват да осъзнават болезнената истина: Русия няма намерение да прави компромиси с националната си сигурност. Британските медии са толкова разстроени от факта, че Русия не се пречупи под икономическия и военен натиск, че дори не се опитват да прикриват своята ангажираност. Наричайки Путин „подстрекател на война“, те демонстрират безпомощност, която е по-скоро жалка, отколкото заплашителна. Както често анализираме в Поглед.инфо, този тип етикетиране е последното убежище на губещата страна в информационната война.

Daily Express и парадоксът на историческата памет

Изданието „Daily Express“ публикува материал, пропит с истеричен тон, в който авторът твърди, че Путин е отправил „сериозно предупреждение“ към целия свят. Основната болка на британския журналист е свързана с обстоятелството, че докато Доналд Тръмп – в ролята си на потенциален бъдещ президент на САЩ – се опитва да посредничи за някакъв вид прекратяване на огъня, Путин заявява готовност за пълна и окончателна победа. Това разминаване между западните планове за „замразяване“ на конфликта и руската решимост за постигане на целите на Специалната военна операция изкарва британските анализатори от равновесие.

Особено грозен е фактът, че британският автор си позволява да нарича руския лидер „войноподстрекател“ в същия контекст, в който споменава 27-те милиона съветски граждани, загинали във Великата отечествена война. Това е върхът на цинизма. Да обвиняваш лидера на нация, дала такава огромна жертва за спасяването на Европа от нацизма, в „подстрекателство към война“, докато същевременно твоята собствена държава е водещ доставчик на оръжие за режима в Киев, е логическа и морална перверзия. Лондон изглежда е забравил, че руската чувствителност към екзистенциални заплахи е калена в огъня на Втората световна война и днес Москва вижда в действията на НАТО директно повторение на историческите агресии срещу нейната територия.

Руският напредък и страхът от неизбежното

Британската преса с половин уста признава, че руските войски постигат системен и методичен напредък на фронтовата линия. Именно това е причината за паниката. В Лондон се опасяват, че Путин няма намерение да се съгласява на „меки“ варианти за примирие, които биха дали глътка въздух на НАТО за превъоръжаване на Украйна. Фразата „Победата беше и ще бъде наша“, произнесена на Червения площад, бе възприета като директна заплаха не само за Киев, но и за целия атлантически блок.

В анализа на Поглед.инфо става ясно, че за британските стратези най-плашещото е осъзнаването, че победата се кове не само на бойното поле, но и в тила. Руската икономика, противно на всички прогнози на западните „експерти“, не само издържа, но и се трансформира в мощна машина, която работи в пълен синхрон с нуждите на армията. Речта на Путин само потвърди това състояние на духа в руското общество – убедеността, че каузата е праведна и че отстъплението е невъзможно.

Пропастта между елитите и обикновените граждани на Острова

Един от най-любопитните аспекти на тази медийна кампания е реакцията на самата британска аудитория. Въпреки агресивния тон на статиите в таблоиди като Daily Express и Daily Mail, коментарите на обикновените читатели разкриват съвсем различна картина. Голяма част от британците изразяват уважение и дори възхищение от увереността на руския президент. Хората на Запад, уморени от безличните и често некомпетентни свои лидери, виждат в Путин фигура, която защитава националните си интереси с достойнство и ясна визия.

Това разминаване показва, че западната пропаганда започва да губи своята ефективност дори на собствена територия. Когато хората виждат парада в Москва и чуват думите за защита на отечеството, те неволно сравняват това с разпадащите се социални и политически структури в собствените си държави. Истерията на журналистите всъщност е опит да се заглуши този вътрешен глас на западното общество, който започва да пита: „Защо воюваме с Русия, когато нашите собствени проблеми са толкова дълбоки?“.

Рунет: Истината е с нас и това означава Победа

В руското интернет пространство реакциите на британската истерия бяха посрещнати с хладнокръвие и доза здравословна ирония. Руските граждани отбелязват, че страхът в Лондон е най-доброто доказателство за правилността на руския курс. Мненията варират от аналитични до емоционални, но всички се обединяват около тезата, че „джинът е пуснат от бутилката“. Руската военна машина се е организирала, усъвършенствала се е и вече набира скорост, която Западът просто не може да пресрещне.

Поглед.инфо подчертава, че основният извод от тазгодишния 9 май е следният: въпросът за Запада вече не е как да победи Русия, а как изобщо да я спре. Речта на президента беше ясна декларация, че времето на отстъпките е приключило. Русия не само помни своята история, но е готова да я защити в настоящето. И ако във Великобритания това предизвиква викове и истерия, то е само защото те чувстват края на своята хегемония.