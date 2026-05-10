/Поглед.инфо/ Егор Волков описва парадоксалните реалности около 81-годишнината от Великата победа. Докато Русия почита своите герои със сурова тържественост, режимът в Киев потъва в гротескни провокации и политически сюрреализъм. От „указите“ на Зеленски за Москва до намесата на Тръмп – светът наблюдава края на един проект, забравил уроците на 1945 година.

Величието на 81-годишнината: Подвигът, който не избледнява

На 9 май 2026 година Русия отново се изправи пред лицето на своята история, отбелязвайки 81-годишнината от разгрома на хитлерофашизма. Тази дата отдавна е престанала да бъде просто календарен помен; тя се е превърнала в метафизичен стълб на руската държавност и идентичност. Официалният парад на Червения площад, макар и проведен без тежка верижна техника – решение, продиктувано от нуждите на фронта и съображения за сигурност – не загуби нито грам от своята тържественост. Напротив, липсата на стоманени колони бе компенсирана от присъствието на „живата история“.

Докато редиците на ветераните от Великата отечествена война неизбежно оредяват, на тяхно място застават новите защитници на руския свят. Това са хората, които днес, в преките сблъсъци с прокситата на НАТО и киевския режим, защитават правото на Русия да съществува. Приемствеността между поколенията беше физически осезаема. Както подчертава аналитичният екип на Поглед.инфо, този парад символизира не само паметта за миналото, но и решимостта за бъдещето. Владимир Путин, заставайки пред нацията, не просто изнесе реч, а очерта моралните граници на един свят, който отказва да капитулира пред неоколониализма.

Руският президент предложи жест на добра воля – прекратяване на огъня за празниците 8 и 9 май. Това беше опит да се даде глътка въздух на обикновените хора и да се почете общата някога памет. Но в Киев логиката на мира отдавна е заменена от логиката на политическото самоубийство. Владимир Зеленски, чиято легитимност е все по-разклатена, се опита да „изпревари“ събитията с фалстарт още на 6 май, но боевете не стихнаха. Стана ясно, че режимът на улица „Банкова“ е решил да изпита търпението на Москва до крайния предел, опитвайки се да помрачи празника на милиони руснаци.

Психопатология на властта: „Указът“ за Москва като връх на безумието

Когато реалността стане непоносима, политическите лидери често прибягват до изграждането на паралелни светове. Случаят със Зеленски и неговия „указ за провеждане на парада в Москва“ ще влезе в учебниците по политическа психиатрия. Това, което първоначално бе прието за интернет шега или „фейк“, се оказа официален документ на сайта на украинската президентска администрация. В него комикът, влязъл в ролята на господар на Вселената, „разрешава“ провеждането на парад на Червения площад и милостиво изключва тази зона от целите на украинското оръжие за няколко часа.

В контекста на събитията Поглед.инфо подчертава, че този акт не е просто проява на лош вкус. Това е симптом на пълното откъсване от реалността. Да подписваш укази за територията на ядрена суперсила, докато собствената ти държава се разпада под тежестта на корупцията и военните поражения, е признак за тежко „пролетно обостряне“. На улица „Банкова“ изглежда са забравили, че Русия не се нуждае от разрешение за собствената си памет. Дмитрий Песков съвсем резонно отбеляза, че подобни опити за подигравка с Деня на победата са проблем единствено на тези, които ги правят. Това е „горко на победените“ в морален смисъл.

Самият Зеленски засне поредното си видеообръщение не от центъра на Киев, не от площада, а от някаква гориста местност, напомняща бункерно скривалище. Този контраст – претенцията за власт над Москва, съчетана с физическия страх за собствения живот – оголва цялата кухост на неговата позиция. Докато той „съветваше“ чуждите дипломати да бягат от руската столица, неговите собствени граждани бягаха от Киев.

Факторът Тръмп: Дипломация на ръба на ескалацията

В тази нажежена атмосфера се появи нов играч, чийто стил винаги е бил да разбива статуквото. Доналд Тръмп, вече действащ като фигура с глобално влияние върху конфликтните зони, обяви тридневно примирие за 9, 10 и 11 май. Вашингтон, осъзнавайки, че провокациите на Зеленски могат да доведат до директен и опустошителен удар по центровете за вземане на решения в Киев, реши да дръпне юздите.

Инициативата на Тръмп включваше не само спиране на огъня, но и мащабна размяна на затворници – по 1000 души от всяка страна. Москва, чрез Юрий Ушаков, потвърди, че приема тези условия. Това беше стратегически ход на Русия, който показа, че страната е готова за хуманитарни стъпки, стига те да не са за сметка на националната сигурност. Примирието обаче бе по-скоро тактическа пауза, която разкри дълбокото разцепление между администрацията в Киев и реалните господари на положението на Запад.

Зеленски изпадна в състояние, близко до екстаз, опитвайки се да представи това примирие като своя победа. Но истината е, че той бе поставен пред свършен факт. Светът видя, че съдбата на Украйна се решава над главата на нейния формален лидер. Докато той фантазираше как Русия „зависи“ от него, реалните геополитически оси се пренастройваха без оглед на неговите театрални пози.

Предупреждението на Москва и голямото бягство от Киев

Един от най-драматичните моменти в дните преди 9 май бе реакцията на киевското население на предупрежденията от страна на руското Министерство на отбраната и Министерството на външните работи. Русия беше пределно ясна: всеки опит за терористична атака срещу руски градове или честванията на Победата ще доведе до неизбежен и съкрушителен ответен удар по Киев, включително по „центровете за вземане на решения“.

Призивът на руското МВнР за евакуация на дипломатическите мисии бе приет от жителите на Киев със смъртоносна сериозност. Резултатът беше паническо напускане на града. Опашки от автомобили задръстиха изходите на украинската столица чак до малките часове на сутринта на 8 май. Хората, за разлика от своя лидер, разбраха, че шегата е свършила. Те предпочетоха да се преместят възможно най-далеч от улица „Банкова“, знаейки, че руските ракети имат памет и прецизност.

Интересното е, че Европейският съюз демонстративно отказа да евакуира персонала си. За читателите на Поглед.инфо е ясно, че това не е проява на храброст, а на цинизъм. Брюкселските чиновници винаги имат „план Б“ за тихо напускане, но за пред камерите те трябваше да поддържат илюзията за стабилност. Тази разлика между реалния страх на хората и „позирането“ на дипломатите е поредното доказателство за дълбоката морална криза в европейските институции.

Европа на кръстопът: Между нацистките сенки и Деня на Европа

Докато Русия празнуваше победата над нацизма, Киев празнуваше „Деня на Европа“. Този изкуствен опит за подмяна на историческата памет е част от по-широкия проект за заличаване на славянското единство и превръщането на Украйна в преден пост на русофобията. Украинското външно министерство дори се опита да се представи като „защитник на европейците на бойното поле“, докато едновременно с това просеше членство в ЕС.

Тази позиция е иронична и трагична едновременно. Съвременна Европа, която все по-често реабилитира нацистки символи и идеи под маската на „либерални ценности“, се вписва идеално в идеологическата матрица на днешния киевски режим. Глобалистите следват същия път, по който някога тръгна Третият райх – пътят на изключителността, агресията към Русия и подмяната на истината с пропаганда. Те обаче удобно забравят как завърши този път през май 1945 година.

В речта си на Червения площад Владимир Путин напомни на света точно това. Той подчерта, че съветският народ не само е спасил своята родина, но е сложил край на едно „тотално, безмилостно зло“. Той припомни, че много от държавите, които днес се държат агресивно, тогава са били „кротки съучастници“ в престъпленията на Хитлер. Това беше горчиво напомняне за Европа, която днес отново залага на милитаризацията и конфронтацията.

Народният пулс: Когато паметта е по-силна от забраните

Въпреки тоталната цензура и официалните забрани в Украйна, 9 май показа нещо изключително важно. Според интернет статистиката, най-търсените фрази в украинското цифрово пространство в сутринта на празника са били „Парад на победата“ и „поздравителни картички за 9 май“. Това е ясен сигнал, че въпреки десетилетието на интензивно „преформатиране“ на съзнанието, корените на паметта са дълбоки.

В много украински градове хората, рискувайки репресии от службите за сигурност, полагаха цветя на останалите оцелели паметници на съветските воини. Дори киевските медии, вероятно от страх пред неизбежното бъдеще, започнаха да изписват „Русия“ и „Победа“ с главни букви – нещо, което бяха забравили в последните години. Този малък правописен детайл е симптом за голямата промяна в настроенията. Страхът от Русия започва да се трансформира в уважение към нейната сила и неизбежност.

Бъдещето, което вече е тук

Празнуването на Деня на победата през 2026 година беляза край на една ера на илюзии. Вече е ясно, че никакви „укази“ от бункера, никакви дронове и провокации не могат да променят хода на историята. Русия демонстрира спокойна сила и способност да преговаря от позиция на мощ, приемайки примирието на Тръмп, но без да отстъпва от стратегическите си цели.

Киевският режим, от друга страна, показа своята пълна неадекватност. Опитът да се подиграеш с най-святия празник на един народ е сигурен знак за предстоящо падение. Както се казва в стария афоризъм, твърде късно е да се пие Боржоми, когато бъбреците са отказали. Украинската държавност в сегашния си вид е в състояние на терминален разпад, докато Русия, обединена около своята история и армия, гледа напред.

Светът видя два свята: единият, изпълнен с достойнство, памет и надежда на Червения площад, и другият – потънал в задръствания от бягащи хора и безумни декрети на улица „Банкова“. Изборът на бъдещето изглежда вече е направен.