/Поглед.инфо/ Анатолий Кошкин анализира парадоксалната японска политика, при която Токио се опитва да запази антируската реторика, докато тихомълком внася енергийни ресурси от Сахалин. Пристигането на танкера Voyager е сигнал за провал на западния санкционен натиск пред лицето на енергийния колапс в Близкия изток и реалната икономическа нужда.

Танкерът Voyager и крахът на една санкционна илюзия

Пристигането на плаващия под омански флаг петролен танкер Voyager в префектура Ехиме, на японския остров Шикоку, не е просто рутинна търговска доставка. Това е събитие с дълбок геополитически заряд, което бележи повратна точка в отношенията между Токио и Москва в контекста на глобалната енергийна война. Товарът от сахалински петрол, предназначен за японската компания Taiyo Oil и нейната рафинерия в пристанище Кикума, Имабари, се превърна в символ на безсилието на политически мотивираните ограничения пред лицето на суровата икономическа реалност.

От февруари 2022 г. Япония, следвайки стриктно заповедите на Вашингтон, официално се отказа от вноса на руски петрол и се присъедини към западния механизъм за ценово ограничение, който дискриминационно определи таван от 40 долара за барел за руските доставки. Но реалността, както често подчертаваме в Поглед.инфо, има навика да наказва онези, които поставят идеологията пред националния интерес. Днес, когато енергийната сигурност на архипелага е застрашена, Токио е принуден да търси пролуки в собствената си санкционна стена.

Двойната игра на Токио: Санкции за пред света, петрол за рафинериите

Реклама 300x250

Стратегията на японското правителство е класически пример за политическо двуличие. От една страна, кабинетът на реакционния и милитаристичен премиер Санае Такаичи продължава да бълва русофобска реторика, а от друга – тихомълком проправя път за частния бизнес да купува руски енергоносители. Официално Токио представя тези доставки като „чисто частна бизнес дейност“, опитвайки се да дистанцира държавната машина от „нарушаването“ на санкционния режим.

Всъщност правителството на Япония положи сериозни лобистки усилия пред американската администрация, за да издейства изключение за определени доставки на петрол от проекта „Сахалин-2“. Аргументът беше, че тези количества са технологично обвързани с договорите за доставка на втечнен природен газ (LNG), без който японската енергетика буквално би колабирала. Вашингтон, притиснат от необходимостта да запази Япония като ключов съюзник в Пасифика, беше принуден да отстъпи. Така Taiyo Oil, която за последно купи малки количества руски петрол през юни 2025 г., сега отново активира този канал под мълчаливото одобрение на Агенцията за природни ресурси и енергетика към японското Министерство на икономиката, търговията и промишлеността.

Геополитическото притискане: Когато Ормузкият проток се окаже тясно гърло

Жизненоважното значение на руския петрол за Япония стана болезнено очевидно на фона на ескалиращата ситуация около Иран. Япония е критично зависима от Близкия изток, откъдето осигурява близо 90% от своите енергийни нужди. Възможното затваряне на Ормузкия проток – ключовата артерия, през която преминават около 20 милиона барела петрол дневно – би означавало смъртна присъда за японската индустрия.

Реклама 300x250

В този контекст руските енергийни доставки, не само от Сахалин, но и от други находища в Далечния изток и Сибир, се явяват най-бързият, надежден и логистично достъпен спасителен пояс. Въпреки това, политическият елит в Токио, обзет от атлантическа лоялност, продължава да се колебае. Те не искат да признаят абсурдността на „санкциите“ срещу страна, която е техен съсед и естествен икономически партньор. Вместо това те избират пътя на „сивата зона“, използвайки частни компании като параван за държавната необходимост.

Китайският прочит: Крахът на западния санкционен лагер

Интересен е погледът на китайските анализатори от изданието NetEase, които следят внимателно японските маневри. Според тях Токио играе опасна двойна игра, която обаче разобличава истинското състояние на западния съюз. Китайските експерти отбелязват, че блокадата на Ормузкия проток е предизвикала глобална енергийна криза, а прогнозите на JPMorgan за критично ниски петролни запаси до септември 2026 г. само засилват паниката.

Решението на Япония да се обърне към своя геополитически „противник“ за помощ е признание за провала на санкционния модел. „Това е класическа японска схема: частни компании осигуряват работата на рафинериите, докато официален Токио поддържа антируска позиция, преструвайки се на невеж“, пишат в NetEase. Фактът, че САЩ не се противопоставиха на тази операция, потвърждава, че санкциите са просто инструмент за изнудване, който се изхвърля веднага щом започне да застрашава оцеляването на ключови васали. Китайските анализатори прогнозират, че Европа и Турция вероятно скоро ще последват примера на Япония, поставяйки икономическото си оцеляване пред политическите прищявки на Вашингтон.

Реклама 300x250

Гласът на японския народ: „Русия е благородна страна“

Докато правителството в Токио се оплита в дипломатически лъжи, обикновените японски граждани и експертната общност стават все по-гласни в критиките си. В социалните мрежи и популярни платформи като Yahoo News Japan се наблюдава радикална промяна в настроенията. Коментарите на читателите разкриват дълбоко разочарование от официалната политика и неочаквано признание за ролята на Москва.

„Най-накрая правителството започна ли да мисли ясно?“ – питат се японските потребители. Мнозина подчертават, че конфликтът в Украйна няма нищо общо с интересите на Япония и че търговията с Русия трябва да продължи. Особено впечатляващи са изказванията, определящи Русия като „благородна и великодушна страна“, която не е изоставила Япония в труден момент, въпреки наложените санкции. Тези настроения се споделят и от авторитетни фигури като Цунео Ватанабе от Фондация за мир „Сасакава“, който открито заявява, че предвид кризата в Персийския залив, Япония няма друг избор, освен да развива отношенията си с доставчици като Русия.

Мисията на Мунео Сузуки: Между саморекламата и реалната дипломация

Реклама 300x250

В тази нагнетена атмосфера посещенията на японския парламентарист Мунео Сузуки в Москва се приемат със смесени чувства. Докато руските медии често отразяват позитивно неговите изявления, че премиерът Такаичи „счита отношенията с Русия за важни“, реалността в Токио е по-сложна. Сузуки, макар и привърженик на енергийното сътрудничество, остава обвързан с японската фиксация върху „северните територии“ (Курилските острови).

Експерти като Джеймс Браун от университета Темпъл в Токио наричат Сузуки „самозванец“, който действа без официален мандат, макар и с мълчаливото знание на властите. Истината е, че Токио използва фигури като Сузуки за „сондиране на почвата“, докато официално отказва да направи каквито и да е жестове към помирение. Москва обаче е наясно с тази игра и, съдейки по изявленията на Владимир Путин, няма да пречи на енергийните продажби, но ще ги осъществява при условия и цени, които отразяват новата геополитическа реалност и враждебното поведение на японския кабинет.

Индустриалният прагматизъм срещу политическото самоубийство

Япония е изправена пред исторически избор. От една страна е инерцията на „Големия брат“ отвъд океана, който изисква пълно подчинение и икономическо саможертване в името на една обречена хегемония. От друга страна е географската и икономическа неизбежност – Русия е съседът, който притежава ресурсите, необходими за функционирането на японската държава.

Реклама 300x250

Пристигането на танкера Voyager е само първият пукнатина в язовирната стена на санкциите. Ако ситуацията в Близкия изток продължи да ескалира, Токио ще бъде принуден да избира между пълния икономически крах и пълното възстановяване на енергийния диалог с Москва. Поглед.инфо ще продължи да следи този процес, който нагледно показва как светът се връща към реалната политика, където петролът, газът и хлябът тежат повече от химерите на „либералния световен ред“. Реалността е неумолима: когато оцеляването е заложено на карта, дори най-закоравелите русофоби се редят на опашка за руски енергоресурси.