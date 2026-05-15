Китайските авиокомпании увеличават маршрутите си до Европа

/Поглед.инфо/ Китайските авиокомпании продължават активно да разширяват полетите си до Европа, като през последните седмици бяха обявени нови директни линии до Швейцария, Португалия и Италия.

China Eastern Airlines ще открие на 18 юни линия между Шанхай и Цюрих с три полета седмично. Това ще бъде вторият маршрут на компанията до Швейцария след линията Шанхай–Женева. С новата дестинация европейските маршрути на превозвача ще достигнат 29.

От 22 юни Capital Airlines започва директни полети между пекинското летище „Дасин“ и Лисабон, а на 2 юли Air China ще пусне четири седмични полета между Пекин и Венеция, с което маршрутите на компанията между Китай и Италия ще станат общо четири.

Разширяването на въздушните връзки съвпада с ръст на интереса към пътуванията до Европа. Данни на VFS Global показват увеличение на молбите за визи за страни от Шенген през първото тримесечие на 2026 г., особено за Италия и Германия. Силен растеж се отчита и към Северна Европа – Швеция, Норвегия, Исландия, Дания и Финландия.