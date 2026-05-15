В Узбекистан се проведе китайско-централноазиатски форум за развитие на човешките права

/Поглед.инфо/ На 14 май в узбекистанската столица Ташкент се проведе форумът „Китай – Централна Азия: развитие на човешките права“, организиран съвместно от Китайската фондация за развитие на човешките права и Националния център за правата на човека на Узбекистан.

Темата на форума бе „Насърчаване на напредъка в областта на човешките права чрез висококачествено развитие“. В събитието участваха близо 100 представители на институции, експерти и учени в сферата на човешките права от Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Заместник-председателят и генерален секретар на Китайската фондация за развитие на човешките права Ли Хункуей заяви, че Китай и петте държави от Централна Азия трябва да засилят координацията между инициативата „Един пояс, един път“ и националните си стратегии за развитие. По думите му това ще допринесе за висококачественото развитие на сътрудничеството между Китай и Централна Азия и ще създаде стабилна основа за напредък в областта на човешките права.