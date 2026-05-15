Външната търговия на Китай е нараснала с 14,9% през първите четири месеца на годината

/Поглед.инфо/ Общият обем на вноса и износа на стоки в Китай е достигнал 16,23 трилиона юана през първите четири месеца на годината, което представлява ръст от 14,9% на годишна база, съобщи говорителката на китайското Министерство на търговията Хъ Юнциен на 14 май.

Особено силно е нараснала търговията с електротехнически и механични продукти, при която е отчетено увеличение от 19,5%.

По думите на Хъ Юнциен Китай е важен световен доставчик на инфраструктура за изкуствен интелект, както и един от основните участници на пазара на интегрални схеми. Тя отбеляза, че растежът се дължи както на глобалното търсене и индустриалния цикъл, така и на продължаващото подобряване на структурата на китайската външна търговия и засилването на иновационния капацитет на индустрията.

Говорителката подчерта още, че дългосрочните положителни фактори за развитието на китайската външна търговия остават непроменени и че основата за устойчив растеж е стабилна.