Израел губи Европа: ЕС започва икономически натиск срещу Нетаняху заради Газа

/Поглед.инфо/ Нетаняху започна да говори за отказ от американска военна помощ точно в момента, когато в Европа се засилва натискът срещу израелската операция в Газа. Зад декларациите за „мир“ все по-ясно се вижда страхът на Тел Авив от икономически и дипломатически удар от ЕС.

Нетаняху отлично разбира, че проблемът вече не е само Близкият изток. Проблемът постепенно се премества в Европа. Там започва да се руши политическата конструкция, която години наред позволяваше на Тел Авив да води почти всяка операция под автоматичната защита на „демократичния консенсус“. Затова и изявленията за евентуален отказ от американска военна помощ не трябва да се четат буквално. Това не е подготовка за мир. Това е сигнал към Брюксел. Опит за натиск. Опит за пренареждане на разговора.

Числата показват друго. Само за последните две години САЩ са предоставили на Израел над 21 милиарда долара военна подкрепа. Паралелно с това Тел Авив подготвяше ново дългосрочно споразумение за сигурност с Вашингтон за още поне 4 милиарда годишно. Това не прилича на държава, която планира деескалация. Още по-малко на държава, готова да се откаже от стратегическия си военен модел.

Има обаче един проблем. Европа започва да става непредвидима.

Допреди година критиките срещу Израел вътре в ЕС звучаха като периферна шумотевица — Ирландия, частично Испания, отделни леви партии в Белгия, няколко скандинавски групи. Днес картината е различна. Вече се говори за спиране на търговски режими, за ограничаване на достъпа на израелски стоки, за санкционни механизми срещу селищата в окупираните територии. И това не идва от улицата. Идва от институциите.

Тук започва истинският страх на Тел Авив.

Защото американската помощ е военен гръбнак. Но европейският пазар е икономически кислород. Над една трета от израелския внос е свързан с ЕС. Почти 29% от износа отива към Европа. Ако Брюксел започне дори частично ограничаване на търговските механизми, ударът няма да бъде символичен. Особено в условията на продължителна война, нарастващи вътрешни разходи и спад на инвестиционното доверие.

Тук има и друго. Европа започва да усеща собственото си морално противоречие. Години наред Брюксел изграждаше цяла външнополитическа религия около „международното право“, „правата на човека“, „хуманитарните стандарти“. После дойде Газа. И внезапно се оказа, че тези правила не важат еднакво за всички.

Това вече създава вътрешен разпад.

Германският политически елит се опитва да удържи положението. Берлин продължава да действа като основен защитник на Тел Авив вътре в ЕС. Причината е очевидна и историческа. Германската държава разглежда защитата на Израел почти като част от собствената си следвоенна идентичност. Затова Германия блокира почти всяка по-твърда мярка — от търговски ограничения до дипломатически натиск.

Но дори германската линия започва да се износва.

Все по-трудно се обяснява защо Брюксел налага санкции за едни конфликти, а за други предлага „конструктивен диалог“. Все по-трудно се прикрива фактът, че в Газа разрушенията отдавна излязоха извън рамките на стандартна военна операция. Болници, водна инфраструктура, училища, бежански лагери — всичко това постепенно превърна конфликта в политически токсичен проблем за самата Европа.

И това започва да прониква дори в пространства, които доскоро изглеждаха напълно затворени за подобни реакции.

„Евровизия“ например. На пръв поглед дребна тема. Поп култура. Телевизионен спектакъл. Само че именно такива събития често показват по-бързо обществените промени от официалната дипломация. Испания, Исландия, Ирландия, Словения, Холандия — натискът срещу участието на Израел вече не е маргинален шум. Това е симптом. А политиците много внимателно следят симптомите.

Същото важи и за арабския свят.

Преди години Израел успяваше да играе върху разделенията между арабските държави. Част от монархиите в Залива поставяха икономиката над палестинския въпрос. Днес ситуацията се усложнява. Саудитска Арабия замрази процеса на нормализация. Йордания и Бахрейн изтеглиха посланици. Египет и Катар започнаха да действат много по-твърдо на международните форуми. Това не означава автоматично разрив. Но означава, че регионалната цена за Израел расте.

Има и още нещо, което не излиза в официалните комюникета.

Вашингтон сам започва да се уморява от безкрайното управление на кризата. Тръмп търси изход от едновременното напрежение около Иран, Ормуз, Газа и Ливан. Израелската стратегия за постоянна ескалация започва да влиза в противоречие с американската необходимост от контролирана стабилизация. Това не означава разрив между САЩ и Израел. Такъв сценарий е малко вероятен. Но означава, че Белият дом вече гледа на Нетаняху и като на политически риск.

Точно затова сегашната реторика за „отказ от американска помощ“ изглежда толкова странно. Тази версия звучи добре публично, но числата не я потвърждават. Нито военният бюджет. Нито логистиката. Нито зависимостта на израелската армия от американските доставки. По-скоро става дума за политически сигнал към Европа: „Ако ни изолирате, ще се радикализираме още повече.“

Само че и този механизъм започва да губи ефект.

В Брюксел вече обсъждат варианти за ограничаване на търговията със стоки от еврейските селища. Обсъждат тарифи. Квоти. Национални наказателни механизми. Засега няма единодушие. Германия и Италия продължават да блокират най-твърдите решения. Но самият факт, че подобни сценарии вече официално се разглеждат, показва колко сериозно се е променил климатът.

Махалото наистина започна да се движи.

И когато подобен процес започне в Европа, той рядко спира бързо. Особено когато зад него вече стоят не само активисти, а икономически сметки, електорални страхове и усещане за двойни стандарти. Нетаняху усеща това. Затова нервността в Тел Авив расте. Затова дипломатическият тон става все по-рязък. Затова всяко европейско колебание се превръща в стратегически проблем.

Защото Израел може да води война дълго. Но не може безкрайно да губи политическа легитимност едновременно в Европа, в арабския свят и вътре в самите Съединени щати.



