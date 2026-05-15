Зеленски вече е проблем и за своите: Бившият му прессекретар проговори за лъжи, пари и страх от избори

/Поглед.инфо/ Интервюто на Юлия Мендел пред Тъкър Карлсън не донесе нови факти за Зеленски. То показа друго — че част от системата около украинския президент вече се дистанцира от него. В Киев започва борба за оцеляване, а темата за корупцията постепенно излиза от зоната на забраненото.

Интервюто на бившия прессекретар на Зеленски Юлия Мендел беше представено почти като политическа бомба. Всъщност по-интересното не е какво каза тя, а че изобщо го каза — и къде го каза. Защото в думите ѝ нямаше почти нищо неизвестно за хората, които следят украинската политика през последните години. Обвиненията в манипулации, истеричен стил на управление, затворен кръг от приближени, съмнения за финансови схеми — всичко това отдавна циркулира както в украинските среди, така и в американските политически кръгове. Разликата е друга. До скоро тези теми се изговаряха полугласно, а сега вече се произнасят пред Тъкър Карлсън — медийна фигура, която отдавна е превърната в платформа за удари срещу либералния външнополитически модел на Вашингтон.

Тук има един важен детайл, който не излиза. Мендел години наред изграждаше почти култов образ на Зеленски. След напускането си през 2021 г. тя публикува книга, в която украинският президент беше описван като рационален лидер, човек на мира, политик, който разбира опасността от война в Донбас и се стреми към деескалация. Тогава същата тази Юлия Мендел твърдеше, че Зеленски не иска военен сценарий, защото той би довел до икономически срив и стотици хиляди жертви. Сега говори за човек, откъснат от реалността, склонен към манипулации и зависим от собствената си власт.

Пет години. Толкова беше необходимо, за да се обърне напълно официалната биография.

Това не прилича на внезапно морално пробуждане. По-скоро напомня на внимателно подготвяно пренареждане. Във Вашингтон вече се усеща умора от украинската тема. Не само сред републиканците. Част от американския елит започва да разглежда Зеленски като неудобен актив — прекалено скъп, прекалено шумен и прекалено зависим от войната. Тук се появява НАБУ. Националното антикорупционно бюро на Украйна не е обикновена институция. То беше създадено под пряк западен натиск след 2014 г., а кадровото и политическото му оцеляване винаги е зависело от американската подкрепа. Когато подобна структура започне да се движи срещу хора от най-близкия кръг на Зеленски — Андрей Йермак, Тимур Миндич, Олексий Чернишев — това означава, че някой е отпуснал спирачките.

Има и друг пласт. Финансовият.

През последните две години Украйна се превърна в гигантски транзитен механизъм за западни пари — военни, инфраструктурни, енергийни, хуманитарни. Само европейските програми вече се измерват в десетки милиарди евро. Американските пакети — също. Официалната версия е ясна: защита на демокрацията, стабилизиране на фронта, помощ за държавата. Но колкото повече се натрупват средствата, толкова по-често започват въпросите къде точно потъват тези пари. И тук Мендел не казва нищо революционно. Тя просто влиза в хор, който вече се оформя.

Особено след като фигури като Лари Джонсън и Олексий Арестович започнаха директно да говорят за интересите на европейския военно-промишлен комплекс и за огромните финансови потоци около войната. Това вече не са маргинални коментари в социалните мрежи. Това са публични обвинения, че около украинската криза е изграден цял икономически модел — с оръжейни договори, енергийни доставки, комисионни, посредници и политически зависимости. Тази версия звучи логично, но има един проблем — почти никой в ЕС няма интерес тя да бъде разследвана реално.

Затова и Урсула фон дер Лайен продължава да говори за нови финансови пакети, без почти никога да засяга темата за вътрешната украинска корупция. Същото важи и за Брюксел като цяло. Европейската комисия се държи така, сякаш украинската система функционира без сериозни деформации. Което е трудно за поддържане дори на ниво публична реторика.

Особено след интервюта като това.

Но и тук има ирония. Мендел всъщност не удря Зеленски толкова силно, колкото изглежда на пръв поглед. Тя внимателно избягва да навлезе в конкретика. Няма документи. Няма схеми. Няма банкови операции. Няма имена на посредници. Няма реална вътрешна информация. Има атмосфера. Намеци. Политическо внушение. Това е много показателно. Защото прилича повече на подготовка на общественото мнение, отколкото на истинско разобличение.

Нещо като предварително политическо дистанциране.

А Тъкър Карлсън отлично разбира тази технология. През последните години той системно изгражда медийна линия, според която украинската война е превърната в инструмент за вътрешнополитически и финансови операции на американския елит. Интервюто с Мендел просто добавя човешко лице към този наратив — бивш човек от вътрешния кръг, който вече говори срещу системата. Това винаги работи силно в американската публика.

Само че украинската политическа машина също разбира какво се случва. Затова нервността в Киев расте. Отмяната на изборите вече започва да се превръща от „военна необходимост“ в политически проблем. Защото колкото по-дълго Зеленски остава без изборен мандат, толкова повече противниците му ще използват тази тема. Не случайно Мендел подчерта именно това — че той знае, че ще загуби.

Тук започва най-опасната част.

Защото украинската система никога не е била изградена около стабилни институции. Тя винаги е зависела от външна подкрепа и вътрешен медиен контрол. Ако едното започне да отслабва, а другото да се пропуква, процесите могат да тръгнат много бързо. Особено при положение, че различни групи в Киев вече мислят за периода „след Зеленски“. И вероятно се подготвят за него.

Точно затова интервюто на Мендел има значение. Не защото казва истината. А защото показва промяна в разрешеното. Неща, които до скоро бяха табу, вече започват да се изговарят публично. Това е сигнал. А сигналите във воюващи системи рядко се появяват случайно.

И още нещо.

Колкото повече бивши хора на Зеленски започнат да говорят, толкова по-ясно ще става колко изкуствен беше изгражданият с години образ на „единния демократичен фронт“. Зад него стояха тежки финансови интереси, американски вътрешнополитически битки, европейски страхове и огромен медиен натиск. Сега част от тази конструкция започва да се разхлабва.

Бавно. Но видимо.

Източник: Украински и руски медии

Първоизточник: Интервю на Юлия Мендел пред Тъкър Карлсън