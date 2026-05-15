Китай вече не гони САЩ в изкуствения интелект — той започва да ги измества

/Поглед.инфо/ САЩ все още държат част от най-мощните чипове и езикови модели, но Китай започва да превръща изкуствения интелект в масова индустрия — евтина, агресивна и глобална. Пекин вече не догонва Вашингтон. Започва да го притиска в най-важната технологична битка на XXI век.

В Пекин официално говорят за „стабилност“, „сътрудничество“ и „управляема конкуренция“. Това е дипломатическият слой. Под него ситуацията изглежда доста по-грубо. САЩ и Китай вече се намират в етап, в който технологичната конкуренция започва да определя почти всичко останало — търговията, военната стратегия, достъпа до ресурси, финансовата архитектура и дори модела на държавно управление. Изкуственият интелект постепенно се превръща в това, което ядреното оръжие беше след 1945 г. Не защото двете технологии са еднакви, а защото около тях започва да се изгражда цялата система на глобалната мощ.

Преди десет години американските анализатори говореха за Китай като за „фабриката на света“, която копира чужди технологии и трудно ще пробие в най-високите нива на науката. Днес същите тези анализатори вече обсъждат друго — колко време остава до момента, в който Пекин окончателно ще настигне или дори ще изпревари Вашингтон в критичните направления на ИИ. Това не е идеологически спор. Числата започват да изглеждат неприятно за американците.

По данни на Световната организация за интелектуална собственост, Китай вече изпреварва САЩ по общи разходи за научноизследователска и развойна дейност, изчислени по паритет на покупателната способност. Това е символичен момент. Америка свикна да бъде центърът, който финансира бъдещето. Сега за първи път се появява конкурент със сравним мащаб — и то конкурент, който работи по различен модел. Американският технологичен сектор е ориентиран към висока печалба, фондови оценки и корпоративен контрол върху платформите. Китайският модел е по-тежък, по-държавен и много по-безмилостен по отношение на цената.

Тук се появи DeepSeek. В началото на 2025 г. китайската компания демонстрира модел, който по много показатели започна да се доближава до американските системи, но с многократно по-ниска цена. Това беше удар не само по OpenAI. Беше удар по самата американска логика, че огромните инвестиции автоматично гарантират монопол. Вашингтон реагира нервно. Тръмп буквално нарече китайския пробив „събуждане“ за американската индустрия. И има защо.

Проблемът за САЩ не е само технологичен. Той е структурен. Американските компании продават скъп достъп до ИИ. Китайските компании започват да заливат света с евтини или напълно отворени решения. Това напомня на старата индустриална схема: американците правят премиум технология, китайците я превръщат в масов продукт. Само че този път става дума за системи, които ще управляват икономики, армии, логистика, медицина и информационни потоци.

Тук има един детайл, който често се пропуска. Китай не разглежда изкуствения интелект като отделен сектор. В 15-ия петгодишен план ИИ е вграден навсякъде — производство, транспорт, държавно управление, армия, здравеопазване, градска инфраструктура. Програмата „AI+“ всъщност означава следното: всяка област на икономиката трябва да бъде свързана с алгоритми, автоматизация и машинно управление. Това вече не е просто технологична модернизация. Това е проект за нов тип държава.

Американците все още имат сериозни преимущества. Nvidia остава критичен производител на чипове. OpenAI, Google и Anthropic продължават да държат най-силните езикови модели. Американските университети привличат огромна част от световния талант. Но тук има нещо, което не излиза в американската версия на историята. Китай компенсира технологичните си слабости с индустриален мащаб и държавна мобилизация. Това е старият китайски модел — огромен човешки ресурс, евтино производство, централизирано финансиране и агресивно внедряване.

Особено показателна е роботиката. Докато американските компании впечатляват инвеститорите с презентации и езикови модели, Китай масово произвежда физически машини. Не концепции, а реални роботи. Индустриални линии в Чунцин работят почти без хора. Автономни транспортни системи се разширяват в китайските градове. Хуманоидни роботи вече навлизат в логистика, услуги и медицина. Китай постепенно изгражда не просто ИИ, а материална инфраструктура на ИИ.

Точно тук британският анализ на BBC удари болезнена точка. Американците правят „мозъците“, китайците правят „телата“. Това звучи опростено, но съдържа сериозна истина. Ако САЩ доминират в алгоритмите, а Китай доминира в физическото производство на роботи, въпросът е кой модел ще се окаже по-силен при масово внедряване. Историята на индустриалните революции показва нещо неприятно за Америка — често побеждава не този, който изобретява технологията, а този, който я произвежда евтино и я разпространява навсякъде.

Пекин очевидно е разбрал това. Затова китайците развиват стратегията на „отворения код“. Те жертват част от печалбата, за да завземат пазари. Американските компании искат абонаменти по стотици долари. Китайските системи се разпространяват почти безплатно или с минимална цена. Това е технологичен дъмпинг. И той вече работи.

Разбира се, има и друга страна. Китайският модел също носи рискове. Огромната държавна намеса може да произведе балони, неефективност и фалшиви показатели. Част от китайските ИИ компании живеят благодарение на субсидии. Освен това Пекин все още изостава при най-сложните полупроводници. Без достъп до най-модерните чипове темпото на развитие може да се забави. Вашингтон отлично разбира това и затова санкциите срещу китайския технологичен сектор стават все по-агресивни.

Но и тук има противоречие. Колкото повече Америка блокира Китай, толкова повече ускорява китайската автономия. Същото се случи с руската икономика след 2022 г. Санкциите не унищожиха системата. Те принудиха системата да се преструктурира. Китайците наблюдават този процес много внимателно.

Междувременно военният компонент става все по-опасен. Автономни дронове, системи за разпознаване на цели, алгоритми за бойно управление — това вече не е научна фантастика. Американците експериментират с автономни бойни системи, които могат да вземат решения почти без човешка намеса. Китай също върви натам. И тук вече разговорът за „етика на ИИ“ започва да изглежда лицемерен. Големите сили няма да спрат разработките, ако смятат, че противникът продължава.

Точно това прозираше и зад речта на Джей Ди Ванс в Париж. Вашингтон не възнамерява да ограничава темпото на развитие заради абстрактни страхове. Китай също няма да спре. Всички разговори за международен контрол над ИИ засега звучат като дипломатическа украса върху реална технологична надпревара.

А най-важното е друго. Победителят вероятно няма да бъде този, който създаде „най-умния“ чатбот. Победителят ще бъде този, който успее да превърне ИИ в инфраструктура — евтина, масова и неизбежна. Китай изглежда мисли точно в тази посока. Америка все още вярва, че контролът върху върховите технологии е достатъчен. Това може да се окаже стратегическа грешка.

Защото историята на XXI век все повече започва да прилича не на спор между две икономики, а на сблъсък между два различни модела за управление на бъдещето. Единият продава скъп интелект. Другият строи евтина автоматизирана цивилизация.

И това вече не е теоретичен спор.



