България може да стане ядрената столица на Балканите: проф. Янко Янев с план за енергиен пробив

/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамбулиев разговаря с проф. Янко Янев за глобалния ядрен ренесанс, бъдещето на българската енергетика и възможността страната ни да се превърне в регионален център за ядрена компетентност. Защо електрификацията, изкуственият интелект и цифровата икономика ще увеличават непрекъснато нуждата от електроенергия? Как България може да превърне десетилетия натрупан опит в стратегически национален актив и защо новите реактори няма да бъдат достатъчни без ново поколение специалисти? Разговор за енергийната сигурност, конкурентоспособността на Европа и мястото на България в новата ядрена епоха.

В това издание на предаването „Конкретно“ на Поглед.инфо Георги Стамбулиев разговаря с проф. Янко Янев – един от най-разпознаваемите български експерти в областта на ядрената безопасност и ядрената енергетика. Поводът е международният форум BullAtom – едно от най-значимите събития за ядрената индустрия в света, което събира производители на технологии, оператори на атомни централи, експерти по безопасност и представители на енергийния сектор.

В центъра на разговора е въпросът дали България може да използва натрупания през десетилетията опит, за да се превърне в регионален лидер в областта на ядрената енергетика. Според проф. Янев страната ни разполага с огромен капитал от знания, умения и практически опит, натрупани около АЕЦ „Козлодуй“, но този капитал трябва да бъде съхранен и развит чрез национална стратегия за ядрена компетентност.

Обсъжда се и т.нар. „ядрен ренесанс“, който постепенно променя отношението към атомната енергия в Европа. След години на колебания и политически спорове Европейският съюз все по-често признава, че без стабилна базова енергия преходът към нисковъглеродна икономика е практически невъзможен. Ядрената енергетика отново се разглежда като ключов фактор за конкурентоспособността на европейската индустрия.

Проф. Янев анализира и причините за постоянното нарастване на потреблението на електроенергия. Електрификацията на транспорта, навлизането на електрическите автомобили и камиони, развитието на цифровите технологии, изкуствения интелект, центровете за обработка на данни и новите комуникационни системи създават все по-голямо търсене на стабилни енергийни източници.

Специално внимание е отделено на ролята на интернет икономиката и цифровизацията. Все повече дейности – от индустриалното производство до медицината и транспорта – зависят от постоянен достъп до електроенергия. Това поставя въпроса за надеждността на енергийните системи и за необходимостта от източници, способни да работят непрекъснато независимо от климатичните условия.

Разговорът засяга и възможностите България да се превърне в образователен център за подготовка на ядрени специалисти от целия регион. Според проф. Янев страната ни има потенциал да привлича студенти, инженери и експерти от Балканите и Европа чрез специализирани програми, насочени към атомната енергетика, безопасността и управлението на сложни енергийни системи.

Дискусията обхваща и въпроса за новите ядрени мощности, необходимостта от дългосрочни инвестиции и ролята на държавата при реализирането на големи инфраструктурни проекти. Според проф. Янев строителството на атомни централи изисква не само финансиране, но и сериозна експертна подготовка, която да гарантира ефективност, безопасност и контрол върху разходите.

Сред темите е и бъдещето на малките модулни реактори, които все по-често се разглеждат като допълнение към традиционните големи ядрени мощности. България би могла да заеме водещи позиции и в тази сфера, ако изгради необходимата образователна и научна инфраструктура.

В заключение проф. Янко Янев отправя призив към българските институции да приемат развитието на ядрената компетентност като национален приоритет. Според него бъдещето на страната като енергиен фактор на Балканите зависи не само от строителството на нови реактори, а и от способността да се съхранява, предава и развива натрупаното знание. Именно това знание може да се превърне в най-ценния стратегически ресурс на България през следващите десетилетия.

Гледайте целия разговор, за да чуете анализа на проф. Янко Янев за бъдещето на европейската енергетика, ролята на България в новия ядрен ренесанс и възможностите страната ни да се превърне в незаменим център на ядрена компетентност в Югоизточна Европа.

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