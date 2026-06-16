Сътрудничеството между българската и китайската академия на науките бе обсъдено в София

/Поглед.инфо/ Високопоставена делегация от китайския Технологичен и инженерен център към Китайската академия на науките, който е водещата организация, отговаряща за научната програма и използването на Китайската космическа станция /CSU/ посети България и се срещна с колегите си от Българската академия на науките.

От китайска страна на срещата присъстваха Заместник генералният директор на CSU и заместник-главен конструктор на Системата за космически приложения към Китайската пилотирана космическа програма проф. Wang Ke, проф. Zhang Wei - директор на Центъра за развитие на научните приложения и един от основните координатори на научната програма на Китайската космическа станция, както и г-жа Miao Dong, ръководител на международни проекти и координатор на международното сътрудничество на CSU.

Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева запозна гостите със структурата и дейността на БАН и неговите специализирани институти.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на научното сътрудничество между Българската академия на науките и Китайската академия на науките, както и перспективите за участие на български учени в бъдещи научни изследвания и международни инициативи, свързани с Китайската космическа станция.

Участие в разговорите взе и зам.-директорът на Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН доц. д-р Симеон Асеновски.

Визитата на китайската научна делегация беше организирано от Института за космически изследвания и технологии при БАН и се състоя след участието на представителите на CSU в XVIII международна конференция „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“, проведена в българския черноморски град Приморско няколко дни по-рано. В рамките на конференцията китайските учени представиха актуални резултати и бъдещи планове за научни изследвания и международно сътрудничество, свързани с Китайската космическа станция.